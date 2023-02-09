Україна просувається на шляху до ЄС вражаючими темпами, але попереду ще непростий шлях, - фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила, що Україна за останній час здійснила великий прогрес на шляху до вступу у ЄС, але попереду - ще дуже багато роботи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Україна просувається на шляху до ЄС вражаючими темпами. Процедура наближення до членства – це процес, який ґрунтується на заслугах, і те, що ви вже робили, свідчить, що ви можете показувати швидкі і якісні результати, навіть зараз, під час війни.
Я часто чую від українців сподівання про те, що їхні діти зростатимуть вже у ЄС. І ця надія дає їм сили витримувати випробування цієї жахливої війни. Але між нинішнім моментом і цим яскравим майбутнім - все ще непростий шлях. Та будьте певні: ми будемо поруч з вами на кожному кроці", - заявила вона на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.
Будь ласка, зачекайте...
шлях, - приклад лукавого професійного фарисейства.
Навіть на 351 день війни нічого не змінюється.
"Процедура наближення до членства - це процес, який ..."
І далі щодо "спродівання українців про те, що їхні діти зростатимуть вже у ЄС".
Але між нинішнім моментом і цим яскравим майбутнім - все ще непростий шлях.
І накінець "ми будемо поруч з вами на кожному кроці".
ВІдчувається всі чесноти демократичної ЄВРОПИ - не так грубо як тоталітарне
"нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме».