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Україна просувається на шляху до ЄС вражаючими темпами, але попереду ще непростий шлях, - фон дер Ляєн

фон,дер,ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила, що Україна за останній час здійснила великий прогрес на шляху до вступу у ЄС, але попереду - ще дуже багато роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Україна просувається на шляху до ЄС вражаючими темпами. Процедура наближення до членства – це процес, який ґрунтується на заслугах, і те, що ви вже робили, свідчить, що ви можете показувати швидкі і якісні результати, навіть зараз, під час війни.

Я часто чую від українців сподівання про те, що їхні діти зростатимуть вже у ЄС. І ця надія дає їм сили витримувати випробування цієї жахливої війни. Але між нинішнім моментом і цим яскравим майбутнім - все ще непростий шлях. Та будьте певні: ми будемо поруч з вами на кожному кроці", - заявила вона на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна - це Європа, і ваше майбутнє - у ЄС, - президентка Європарламенту Мецола

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Топ коментарі
+5
Это так мягко и дипломатично величайшему сказали - перестаньте так воровать.
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09.02.2023 17:12
+5
Судячи по зростанню цін і знецінення зарплатні, ми вражаючими темпами просуваємось тільки до цін країн ЄС.... більше ні до чого.
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09.02.2023 17:20
+5
Морковка перед носом віслюка. Від"ємне просування, але ви тримайтесь там і не пускайте ***** в Європу.
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09.02.2023 17:49
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Реформами ми не захотіли, то ж, змушені війною
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09.02.2023 17:10 Відповісти
Это так мягко и дипломатично величайшему сказали - перестаньте так воровать.
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09.02.2023 17:12 Відповісти
війна - золота епоха для корупції
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09.02.2023 17:22 Відповісти
Ну, воруют везде. Тут никуда не денешься. Но вопросы в том кто, сколько и как с этим борются. Таких масштабов, как у Зели, не было даже у Яныка. Тут он и дважды судимому вору фору дал.
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09.02.2023 17:40 Відповісти
Нужно было на выборах 2019 думать не жопой, а головой. Как-то так.
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09.02.2023 18:45 Відповісти
Судячи по зростанню цін і знецінення зарплатні, ми вражаючими темпами просуваємось тільки до цін країн ЄС.... більше ні до чого.
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09.02.2023 17:20 Відповісти
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09.02.2023 17:27 Відповісти
"Україна просувається на шляху до ЄС вражаючими темпами, але попереду ще непростий
шлях, - приклад лукавого професійного фарисейства.

Навіть на 351 день війни нічого не змінюється.

"Процедура наближення до членства - це процес, який ..."

І далі щодо "спродівання українців про те, що їхні діти зростатимуть вже у ЄС".

Але між нинішнім моментом і цим яскравим майбутнім - все ще непростий шлях.

І накінець "ми будемо поруч з вами на кожному кроці".

ВІдчувається всі чесноти демократичної ЄВРОПИ - не так грубо як тоталітарне

"нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме».
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09.02.2023 17:35 Відповісти
Морковка перед носом віслюка. Від"ємне просування, але ви тримайтесь там і не пускайте ***** в Європу.
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09.02.2023 17:49 Відповісти
Обіцянки цяцянки
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09.02.2023 18:05 Відповісти
А Євросоюз за нас не буде боротися із Zeмародерами типу рєзнікова, дєрьмака чи татарова. Так само ЄС за нас не буде приймати закони необхідні для інтеграції. Хоч довпойопи із секти свідків73% досі цього не розуміють.
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09.02.2023 19:17 Відповісти
Так і ми лише обіцяємо реформи і боротьбу з корупцією...)))
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09.02.2023 19:42 Відповісти
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09.02.2023 18:12 Відповісти
Какой ес ? Мы из Никарагуа ещё не вышли. На улицах толпы бродячих животных. В какой стране ес вы такое видели ? Где ещё такой позор
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09.02.2023 21:06 Відповісти
 
 