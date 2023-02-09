УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10555 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 493 43
авто (6003) арешт (2497) ЗСУ (7181) Заблоцький (25)

138 авто для ЗСУ, які давно б рятували людей на фронті, досі арештовано в рамках проваджень про "розкрадання гумдопомоги", - "слуга народу" Заблоцький

авто

Автівки не завозять, бо вони фігурують у кримінальних провадженнях.

Про це у Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький, передає Цензор.НЕТ.

"В рамках кримінальних проваждень щодо так званих "розкрадань гуманітарної допомоги" станом на зараз арештовано 138 авто, завезених для потреб Збройних Сил України. Ще раз: СТО. ТРИДЦЯТЬ. ВІСІМ. АВТОМОБІЛІВ.

Майже всі, до слова, саме у західних регіонах. Якби не безглузді дії місцевих правоохоронців, якби не підозри, шиті білими нитками, всі ці машини давно б рятували людей на фронті! І не тільки ці арештовані авто потрібні щохвилини, а й нові, які могли б завозити волонтери, але не завозять, бо є підозрюваними у кримінальних справах", - наголосив парламентар.

За словами нардепа, фізично вкрасти автівку для ЗСУ просто нереально.

"Її розмитнюють для потреб армії, і оформити на себе, хоч як не хитри й не давай хабарі, просто не вийде. Як відбувалось "хапання на гарячому": представники регіональних органів підсилали до волонтерів провокаторів, які благали переуступити їм вже куплені транспортні засоби, маючи при собі лист від військової частини та сльозоточиву історію, чому їм потрібно більше і вже зараз. Довірливі люди погоджувались, а ті такі: "Ага, продати вирішили!". Далі починалось пекло…", - розповів Заблоцький.

Парламентар звернувся до генпрокурора його заступника з тим, щоб вони "хоча б відпустили ці арештовані транспортні засоби".

"Бо відкриті справи - це просто диверсія проти волонтерського руху від окремих їх підлеглих. Люди, які по 10-100 гривень збирають на колеса для наших накращих знають, яка це титанічна робота: знайти, викупити, завезти, відремонтувати, передати! Я сам як вжалений бігаю по донорам зі США та Європи, вибиваючи різні суми на позашляховики, а тут…майже півтори сотні машин гниє на штрафмайданчиках! Як мені їм це, вибачте, пояснити?

Військові мають їздити вже. Мобільність на передовій - це життя наших захисників і смерть наших ворогів. Нічого. Я це питання доб’ю", - підсумував нардеп.

Також читайте: Керівництво Житомирської митниці викрито на корупційних схемах, - СБУ. ФОТОрепортаж

138 авто для ЗСУ, які давно б рятували людей на фронті, досі арештовано в рамках проваджень про розкрадання гумдопомоги, - слуга народу Заблоцький 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
> фізично вкрасти автівку для ЗСУ просто нереально.
Кірюшин випадок, з Тахо, ми рахувати не будем, так?
показати весь коментар
09.02.2023 17:23
+23
поставили на отстой.може забудемо..
показати весь коментар
09.02.2023 17:19
+23
Нічого дивного. Хтось чекає, може якась ракета прилетить чи пожежа станеться і тоді можна буде списати ці "речові докази"... якщо досі від них ще щось залишилось.
показати весь коментар
09.02.2023 17:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
поставили на отстой.може забудемо..
показати весь коментар
09.02.2023 17:19 Відповісти
або розканібалять.

оце "заарештоване" майно, а особливо автівки для ЗСУ під час війни, я не розумію!

зафіксуйте його марка, рік, пробіг, оцінка, 1000+1 фотографія для слідства і передайте за потребою
показати весь коментар
09.02.2023 17:25 Відповісти
Вистачить одного він-коду...
показати весь коментар
09.02.2023 17:27 Відповісти
аби ви знали скікі складів біля таможен і портів забито краденим. для них війна це бітва за урожай
показати весь коментар
09.02.2023 17:31 Відповісти
Не встигають реалізовувати конфіскант, магази з цим добром вічно забити
показати весь коментар
09.02.2023 19:32 Відповісти
Прячут от генеральной инспекции США. А этот идиот контору спалил.
показати весь коментар
09.02.2023 17:34 Відповісти
там не одна контора, а цілий синдикат
показати весь коментар
09.02.2023 18:02 Відповісти
> фізично вкрасти автівку для ЗСУ просто нереально.
Кірюшин випадок, з Тахо, ми рахувати не будем, так?
показати весь коментар
09.02.2023 17:23 Відповісти
кірюша герой, за власним бажанням звільнився.
показати весь коментар
09.02.2023 17:41 Відповісти
Тимошенко, до речі, Тахо ЗСУ так і не передав. Жодна Тахо не була поставлена на баланс МО. Так що їх ********.
показати весь коментар
09.02.2023 17:50 Відповісти
"Саме так, друзі! Саме так!"
показати весь коментар
09.02.2023 17:56 Відповісти
Нічого дивного. Хтось чекає, може якась ракета прилетить чи пожежа станеться і тоді можна буде списати ці "речові докази"... якщо досі від них ще щось залишилось.
показати весь коментар
09.02.2023 17:24 Відповісти
ці машини намагалися вкрасти губернатори Зеленського. Тобто це крадений товар. Якби не арешт - то до фронта уж точно нічого б не доїхало.
показати весь коментар
09.02.2023 17:49 Відповісти
Так вони і не доїдуть до фронту, якщо простоять ще з два-три місяці на арешмайданчиках.
Про це, власне, і мова.
А речових доказів викриття діяльності ексгубернаторів-мародерів інших, які ще можуть чекати, є досить.
показати весь коментар
09.02.2023 18:01 Відповісти
Це ще те питання.
Скоріше на них би їздив Татаров та інші "слуги"!
показати весь коментар
09.02.2023 17:25 Відповісти
зелені підараси!!!!
треба щоб пацани, яким не доїхали ці машини, дай Бог вони ще живі,
повертались і розстрілювали накуй,
підставного покупця
того хто рислав його,
того хто замовив це,
і слідаків
і похххх що буде далі але не буде мразів...
показати весь коментар
09.02.2023 17:25 Відповісти
Про це у https://www.facebook.com/maryan.zablotskiy/posts/pfbid0P35JLRmPD8AnbKuFHzdDwy9Vv3h9rrTm69T7fkATXkCFzJFbUFVEV2XJjWCpxpSql Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький Джерело:
показати весь коментар
09.02.2023 18:03 Відповісти
Тому що слугам віри немає..
показати весь коментар
09.02.2023 17:26 Відповісти
За словами нардепа, фізично вкрасти автівку для ЗСУ просто нереально. Джерело:
А кірюша тимошенко знає про це?
показати весь коментар
09.02.2023 17:29 Відповісти
То хто вам ''гондурасики'' винен? Самі ж ту гуманітарку розкрадали!
показати весь коментар
09.02.2023 17:29 Відповісти
Автівки повинні бути в ЗСУ, автобариги повинні бути покарані!
показати весь коментар
09.02.2023 17:39 Відповісти
Не було там бариг. Людина збирає гроші, на них купує закордоном б у авто. Прибігають менти: ми зібрали своїм хлопцям, що воюють гроші на авто, продай ту, що привіз, нам терміново. Договорились. Мужика хватають за торгівлю гуманітаркою, мєнтам премія. Мужик доказує тепер в прокуратурі,що поляки йому автівки безплатно не дають.
показати весь коментар
09.02.2023 18:07 Відповісти
Ну що ви за маячню для дітей нерозумних пишете? Це великий барижний бізнес під прикриттям волонтерства. "Мужика хватають...". Мужика хватають після юридично задокументованого факту перелачі коштів. Зрозуміло, що якась частина авто дійсно потрапляє у ЗСУ, і дуже велика частина так перепродується черговим баригам. Якби ви бачили кількість авто "під растаможку"біля обласних митниць, коли ними забиті усі двори і майданчики, то зрозуміли би про що іде мова.
показати весь коментар
09.02.2023 18:19 Відповісти
Конкретна історія з Львівщини. Напевно є і бариги. На Волині ввозили елітне авто без розтаможки.
показати весь коментар
09.02.2023 18:39 Відповісти
Я нацих людей вже рік дивлюся. Раніше вони були просто баригами, тепер "волонтери". Вгодовані чоловіки середього віку, кожного дня біля обласної митниці. Машин- гори!
показати весь коментар
09.02.2023 18:49 Відповісти
А сколько машин уже украл ублюдок тимошенко ?
показати весь коментар
09.02.2023 17:46 Відповісти
Угу.
Це в нас такі закони, що менти забирають техніку і маринують її аж до рішення апеляційного суда.
В результаті безліч техніки приходується по ментовським кишеням.
Бо, часто до того рішення вже, або ішак помер, або султан.
Знаю всього кілька прикладів, коли через суд вдавалося забрати ту техніку раніше.
показати весь коментар
09.02.2023 17:47 Відповісти
138 машин намагалися ******** люди Зеленського. Відповідно була відкрита справа про корупцію. Відповідно їх арештували. Виходить черговий весільний таксист зі "слугі народа" і каже, що справа про корупцію це погано, бо зараз би ці машини "рятували б людей на фронті", тобто були б спизжені Зе-губернаторами
показати весь коментар
09.02.2023 17:48 Відповісти
Письмовий запит до МО. Відповіді не має або разом - заява в СБУ да ДБР на саботаж.
Добре мати якогось юриста. Настав час видьоргувати агентів РФ з Уа влади.
показати весь коментар
09.02.2023 17:56 Відповісти
Це просто вороги, які допомагають росіянам знищувати українців
показати весь коментар
09.02.2023 18:05 Відповісти
Цікаво, а які там марки, моделі і роки випуску авто? Бо якщо там старенькі 15-річні пікапи - це одне, а якщо там щось *********, то може хтось під шумок хоче ці машини собі загребсти?
показати весь коментар
09.02.2023 18:08 Відповісти
Старі.
показати весь коментар
09.02.2023 18:09 Відповісти
От не починав би зразу зрадофілоства. Уважно прочитайте текст автора.

"Як відбувалось "хапання на гарячому": представники регіональних органів підсилали до волонтерів провокаторів, які благали переуступити їм вже куплені транспортні засоби, маючи при собі лист від військової частини та сльозоточиву історію, чому їм потрібно більше і вже зараз. Довірливі люди погоджувались, а ті такі: "Ага, продати вирішили!". Далі починалось пекло…", - розповів Заблоцький".
Тоб то відбувалося задокументована фізична передача коштів від "волонтера", до "волонтера", по іншому бути не могло. А листи від військової частини можливо дійсно були, можливо підроблені. Що заважає після "викупу авто" потім розповідати що "поки авто не вдалося придбати".
показати весь коментар
09.02.2023 18:11 Відповісти
Провокація заборонена законом. За такі дії можна до ДБР на правоохоронців, якщо є докази.
показати весь коментар
10.02.2023 11:16 Відповісти
Довірливі люди погоджувались... заробити? І тут же заробили. Все це казочки. Там де бабло, там і заробітчани. Ось тільки автівки повинні бути описані і відправлені за призначенням, а "бізнесмени - "волонтери" сидіти за гратами. Казочки про "довірливих людей"
показати весь коментар
09.02.2023 18:13 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2023 18:18 Відповісти
Просто кончені підари.
показати весь коментар
09.02.2023 18:31 Відповісти
"...просю выдать мине..."(с)
показати весь коментар
09.02.2023 19:11 Відповісти
Такий схематоз був популярний в кінці 90-20 років(після кузовів) Автівки фіктивно ввозились, розпродувались. Податкова міліція порушувала справу проти ЗІЦів. Арешти на авто. Проходив рік, ЗІцу давали штраф, арешт знімався, автівки реєструвались. Кришував ОБОЗ з прокурорськими. Правда, об'єми були не порівняні. Ждуть, коли вляжеться пилюка. Їх не віддадуть. А цього зеленого в "тему" не вводили, тому і вимагає долю.
показати весь коментар
09.02.2023 19:44 Відповісти
Всё просто. Имитация дебильности что бы не отправили на фронт.
Менты не борются с преступлениями, они их придумывают, что бы прикрыть свои преступления.
показати весь коментар
09.02.2023 21:21 Відповісти
Watch out: There had been a Polish folk's sport,
stealing cars in Germoney up to year 2004,
when Poland joined the European Union.

TV at that time
showed voluntary defense groups in
Eastern Germaoney border region towards Poland,
and those looked and dressed similar to
the average East and West German Neo-Nazi Hooligans.

Of course, those voluntary territorial defense groups got visit of police and got smashed
into the Nirwana.
(Thanks to Hüttler)

Now, there is no mentioning of stolen cars sent
to the East, even to Ruzzia, anymore.

Likely, also because of modern thievery prevention and GPS tracking, the
Grand Theft Auto in Germoney was strongly reduced.

One large mobile crane was caught in Egypt,
Northern Africa.

So, if you buy a used car in Poland,
that has no modern thievery protection,
there is a large likelyhood, that it once
had been stolen in Western Europe.

Thieves came even with trailer lorries
up to Denmark / Jutland,
to steal farming equipment
and vehicles.

I had also read about a Balt, Lithuanian, Latvian,
Estonian, who went to German farms by van,
to steal tools like chain saws.

---------

Today Poles
(short for Eastern Europeans / Slaws)
have switched to steal solar panels
and especially the inverters are trackable,
because the inverters require internet access.

---------

In the Old Testament the King David stole some
breads to feed his desciples.

Moses says, thou shall not steal.

Jesus says what to whom?
показати весь коментар
09.02.2023 22:54 Відповісти
 
 