138 авто для ЗСУ, які давно б рятували людей на фронті, досі арештовано в рамках проваджень про "розкрадання гумдопомоги", - "слуга народу" Заблоцький
Автівки не завозять, бо вони фігурують у кримінальних провадженнях.
Про це у Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький, передає Цензор.НЕТ.
"В рамках кримінальних проваждень щодо так званих "розкрадань гуманітарної допомоги" станом на зараз арештовано 138 авто, завезених для потреб Збройних Сил України. Ще раз: СТО. ТРИДЦЯТЬ. ВІСІМ. АВТОМОБІЛІВ.
Майже всі, до слова, саме у західних регіонах. Якби не безглузді дії місцевих правоохоронців, якби не підозри, шиті білими нитками, всі ці машини давно б рятували людей на фронті! І не тільки ці арештовані авто потрібні щохвилини, а й нові, які могли б завозити волонтери, але не завозять, бо є підозрюваними у кримінальних справах", - наголосив парламентар.
За словами нардепа, фізично вкрасти автівку для ЗСУ просто нереально.
"Її розмитнюють для потреб армії, і оформити на себе, хоч як не хитри й не давай хабарі, просто не вийде. Як відбувалось "хапання на гарячому": представники регіональних органів підсилали до волонтерів провокаторів, які благали переуступити їм вже куплені транспортні засоби, маючи при собі лист від військової частини та сльозоточиву історію, чому їм потрібно більше і вже зараз. Довірливі люди погоджувались, а ті такі: "Ага, продати вирішили!". Далі починалось пекло…", - розповів Заблоцький.
Парламентар звернувся до генпрокурора його заступника з тим, щоб вони "хоча б відпустили ці арештовані транспортні засоби".
"Бо відкриті справи - це просто диверсія проти волонтерського руху від окремих їх підлеглих. Люди, які по 10-100 гривень збирають на колеса для наших накращих знають, яка це титанічна робота: знайти, викупити, завезти, відремонтувати, передати! Я сам як вжалений бігаю по донорам зі США та Європи, вибиваючи різні суми на позашляховики, а тут…майже півтори сотні машин гниє на штрафмайданчиках! Як мені їм це, вибачте, пояснити?
Військові мають їздити вже. Мобільність на передовій - це життя наших захисників і смерть наших ворогів. Нічого. Я це питання доб’ю", - підсумував нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
оце "заарештоване" майно, а особливо автівки для ЗСУ під час війни, я не розумію!
зафіксуйте його марка, рік, пробіг, оцінка, 1000+1 фотографія для слідства і передайте за потребою
Кірюшин випадок, з Тахо, ми рахувати не будем, так?
Про це, власне, і мова.
А речових доказів викриття діяльності ексгубернаторів-мародерів інших, які ще можуть чекати, є досить.
Скоріше на них би їздив Татаров та інші "слуги"!
треба щоб пацани, яким не доїхали ці машини, дай Бог вони ще живі,
повертались і розстрілювали накуй,
підставного покупця
того хто рислав його,
того хто замовив це,
і слідаків
і похххх що буде далі але не буде мразів...
А кірюша тимошенко знає про це?
Це в нас такі закони, що менти забирають техніку і маринують її аж до рішення апеляційного суда.
В результаті безліч техніки приходується по ментовським кишеням.
Бо, часто до того рішення вже, або ішак помер, або султан.
Знаю всього кілька прикладів, коли через суд вдавалося забрати ту техніку раніше.
Добре мати якогось юриста. Настав час видьоргувати агентів РФ з Уа влади.
"Як відбувалось "хапання на гарячому": представники регіональних органів підсилали до волонтерів провокаторів, які благали переуступити їм вже куплені транспортні засоби, маючи при собі лист від військової частини та сльозоточиву історію, чому їм потрібно більше і вже зараз. Довірливі люди погоджувались, а ті такі: "Ага, продати вирішили!". Далі починалось пекло…", - розповів Заблоцький".
Тоб то відбувалося задокументована фізична передача коштів від "волонтера", до "волонтера", по іншому бути не могло. А листи від військової частини можливо дійсно були, можливо підроблені. Що заважає після "викупу авто" потім розповідати що "поки авто не вдалося придбати".
Менты не борются с преступлениями, они их придумывают, что бы прикрыть свои преступления.
stealing cars in Germoney up to year 2004,
when Poland joined the European Union.
TV at that time
showed voluntary defense groups in
Eastern Germaoney border region towards Poland,
and those looked and dressed similar to
the average East and West German Neo-Nazi Hooligans.
Of course, those voluntary territorial defense groups got visit of police and got smashed
into the Nirwana.
(Thanks to Hüttler)
Now, there is no mentioning of stolen cars sent
to the East, even to Ruzzia, anymore.
Likely, also because of modern thievery prevention and GPS tracking, the
Grand Theft Auto in Germoney was strongly reduced.
One large mobile crane was caught in Egypt,
Northern Africa.
So, if you buy a used car in Poland,
that has no modern thievery protection,
there is a large likelyhood, that it once
had been stolen in Western Europe.
Thieves came even with trailer lorries
up to Denmark / Jutland,
to steal farming equipment
and vehicles.
I had also read about a Balt, Lithuanian, Latvian,
Estonian, who went to German farms by van,
to steal tools like chain saws.
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Today Poles
(short for Eastern Europeans / Slaws)
have switched to steal solar panels
and especially the inverters are trackable,
because the inverters require internet access.
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In the Old Testament the King David stole some
breads to feed his desciples.
Moses says, thou shall not steal.
Jesus says what to whom?