138 авто для ЗСУ, які давно б рятували людей на фронті, досі арештовано в рамках проваджень про "розкрадання гумдопомоги", - "слуга народу" Заблоцький

Автівки не завозять, бо вони фігурують у кримінальних провадженнях.

Про це у Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький, передає Цензор.НЕТ.

"В рамках кримінальних проваждень щодо так званих "розкрадань гуманітарної допомоги" станом на зараз арештовано 138 авто, завезених для потреб Збройних Сил України. Ще раз: СТО. ТРИДЦЯТЬ. ВІСІМ. АВТОМОБІЛІВ.

Майже всі, до слова, саме у західних регіонах. Якби не безглузді дії місцевих правоохоронців, якби не підозри, шиті білими нитками, всі ці машини давно б рятували людей на фронті! І не тільки ці арештовані авто потрібні щохвилини, а й нові, які могли б завозити волонтери, але не завозять, бо є підозрюваними у кримінальних справах", - наголосив парламентар.

За словами нардепа, фізично вкрасти автівку для ЗСУ просто нереально.

"Її розмитнюють для потреб армії, і оформити на себе, хоч як не хитри й не давай хабарі, просто не вийде. Як відбувалось "хапання на гарячому": представники регіональних органів підсилали до волонтерів провокаторів, які благали переуступити їм вже куплені транспортні засоби, маючи при собі лист від військової частини та сльозоточиву історію, чому їм потрібно більше і вже зараз. Довірливі люди погоджувались, а ті такі: "Ага, продати вирішили!". Далі починалось пекло…", - розповів Заблоцький.

Парламентар звернувся до генпрокурора його заступника з тим, щоб вони "хоча б відпустили ці арештовані транспортні засоби".

"Бо відкриті справи - це просто диверсія проти волонтерського руху від окремих їх підлеглих. Люди, які по 10-100 гривень збирають на колеса для наших накращих знають, яка це титанічна робота: знайти, викупити, завезти, відремонтувати, передати! Я сам як вжалений бігаю по донорам зі США та Європи, вибиваючи різні суми на позашляховики, а тут…майже півтори сотні машин гниє на штрафмайданчиках! Як мені їм це, вибачте, пояснити?

Військові мають їздити вже. Мобільність на передовій - це життя наших захисників і смерть наших ворогів. Нічого. Я це питання доб’ю", - підсумував нардеп.

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