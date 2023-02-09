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Новини Війна
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збір (318) дрони (4292) Ножевнікова (12) Starlink (225)

Ситуація на фронті складна, триває збір на "мавіки" та "старлінки" для бійців, - волонтерка Ножевнікова

mavic,мавік

Ситуація на Донецькому напрямку дуже складна. Наразі триває збір 800 тисяч гривень, які підуть на придбання низки необхідних речей для кількох підрозділів.

Про це йдеться у публікації волонтерки Катерини Ножевнікової, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми збираємо ще на 2 мавіка для 79 бригади, 2 для 35 бригади, один для прикордонників, два матраци без тепла для 18 окремого і також на 10 старлінків, бо без зв’язку там трапляється катастрофа.

Це дуже-дуже важливо, бо донецький напрямок зараз це така собі фортеця.

Збираємо 800 тис грн

Читайте на "Цензор.НЕТ": На благодійному аукціоні "Посеред бурі" пропонують картини за донат для львівських бригад ТрО, що зараз воюють на фронті

Банка на дрони

https://send.monobank.ua/jar/7Eyzu11b21

Кінцева зупинка 7 млн грн. Стартуємо з 6,250

Пам'ятайте, що в банці відображаються всі минулі збори, а не що там вже є 6 млн((

Банка на зв’язок

https://send.monobank.ua/jar/PXENnGJxx

Основной счет " карта Приват 4246001003297797

Для переводов с других банков необходимо ввести реквизиты: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ" код 41569293, IBAN UA543052990000026000004918005 , в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299

Південний гривна

БФ "Корпорація Монстрів", ЄДРПОУ 41569293, IBAN UA143282090000026005000021786

АБ "Південний", МФО 328209

Південний USD доллар

Beneficiary: M CORPORATION FOUNDATION, 65012, Odeska obl., city Odessa, Kanatna str.78 r.20

Account : UA143282090000026005000021786

Bank: PIVDENNYI BANK, Odessa, Ukraine

SWIFT code : PIVDUA22

Correspondent Bank: THE BANK OF NEW YORK MELLON,

New York, USA

SWIFT code : IRVTUS3N", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: 3-тя окрема штурмова бригада оголосила великий збір для забезпечення воїнів, які б’ються у Бахмуті

Вона також ділиться, що 79-а бригада активно використовує "пташку", придбану спільними зусиллями.

Ситуація на фронті складна, триває збір на мавіки та старлінки для бійців, - волонтерка Ножевнікова 01

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Топ коментарі
+8
Уряд не має грошей. Яйця дорогі.
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09.02.2023 18:12
+6
Телемарахфони теж недешеві!
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09.02.2023 18:24
+4
Можна було б припустити, що термінали Starlink будуть оплачені та надані урядом? Це все-таки війна, і потрібно правильно розставити пріоритети.
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09.02.2023 18:07
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Можна було б припустити, що термінали Starlink будуть оплачені та надані урядом? Це все-таки війна, і потрібно правильно розставити пріоритети.
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09.02.2023 18:07 Відповісти
Уряд не має грошей. Яйця дорогі.
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09.02.2023 18:12 Відповісти
Телемарахфони теж недешеві!
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09.02.2023 18:24 Відповісти
Схоже, що в уряду зовсім немає яєць.
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09.02.2023 18:28 Відповісти
Так Старлінки підпуйловник Маск вже підрихтував до неможливості застосування для фронту. Тільки в якості зв'язку.
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09.02.2023 18:24 Відповісти
Маск виявився сциклом
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09.02.2023 18:33 Відповісти
Она в своем угаре може еще не знает 🤔
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09.02.2023 18:35 Відповісти
+++
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09.02.2023 18:24 Відповісти
Так "павєлітєль рамштайна" ,месія України, "вибіватєль" танків і літаків, найвеличніший яєчний міністр оборони - сказав що ці весільні дрони взагалі не роблять погоди на фронті.
Кому ви вірите, самому міністру з 40-карічним адвокатським досвідом виправдовуваня мерзотників , чи якимось там звичайним солдатам,блогера і волонтерам які на фронті?
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09.02.2023 18:34 Відповісти
Дратують такі месседжі. Добрі справи робляться тихо, це по-перше, а по-друге - говорити про забезпеченність підрозділів і їх потреби це на межі розголошення відомостей з обмеженим доступом. Цей вереск може принести більшої шкоди, ніж користі. Згадується Волонтерська рада у МО часів Гетьмана, то там ці питання вирішувалися чинно і ефективно, хто б що не казав. Бобік, Бобік, цю-цю, на-на!
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09.02.2023 18:35 Відповісти
Тю, а яйценіс казав, що вни тільки для весілля годні.
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09.02.2023 18:46 Відповісти
Скільки патріотів вилізло,диванні війска у всій красі🤣🤣🤣
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09.02.2023 18:52 Відповісти
Приват 4246001003297797 - "помилка виконання запиту"
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10.02.2023 09:56 Відповісти
 
 