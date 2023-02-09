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Новини Війна
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Данілов (1259) танк (2003) військові навчання (2758)

Українські воїни опановують західні танки за 3-4 тижні, а не місяці, - Данілов

танк,1a5,leopard

На Заході навчання роботі з танками триває протягом 3-5 місяців, натомість українські військові опановують машини всього за 3-4 тижні.

Про це в інтерв'ю Report заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що стосується танків Abrams — їх постачання в Україну займе деякий час. Однак танки Leopard можуть бути доставлені раніше. Наших військових вчать працювати з цими танками. Якщо на Заході навчання проводиться протягом 3-5 місяців, підготовка наших військових займає всього 3-4 тижні. І це дуже важливо, тому що ми через брак цих танків щодня втрачаємо наших громадян. Впевнений, що танки надійдуть раніше за намічений термін", - сказав Данілов.

Водночас секретар РНБО наголосив, що Україна не використовує західну зброю для завдання ударів по території Росії.

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"Хочу ще раз наголосити, що ми не використовуємо західну зброю для ударів по території Росії. Що стосується зброї власного виробництва, ми маємо повне право знищувати ті об'єкти, які становлять загрозу безпеці наших громадян. Ми маємо власні ракети, маємо власні комплекси, маємо власні БПЛА, які можуть виконувати ці функції", - заявив він.

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Топ коментарі
+5
Ну так собі опановують - взльот-посадка, не розуміючи елементарних речей - як от відомий ролик про те, що М113 не підходять до українських реалій, бо гусениці на морозі примерзають від наших бравих вояків, яких не навчили, що у будь-якої гусеничної техніки гусениці примерзають, якщо техніку просто кинути у багнюці.

Будь-яке прискорення навчання йде не на користь отриманим навичкам і знанням.
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09.02.2023 18:15
+3
такой как Данилов и за год не опанует танк, ибо голова пустая.
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09.02.2023 18:39
+2
польські урядовці сказали, що танкістів можна вивчити не за 10 тижнів, а за 5,
головне, щоб вивчилися, а не гинули, як "желторотики", маю на увазі відомий фільм Леоніда Бикова про збитих пілотів (чудовий фільм, але позаду їх героїзму йшло відтворення Зла))
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09.02.2023 18:16
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Ну так собі опановують - взльот-посадка, не розуміючи елементарних речей - як от відомий ролик про те, що М113 не підходять до українських реалій, бо гусениці на морозі примерзають від наших бравих вояків, яких не навчили, що у будь-якої гусеничної техніки гусениці примерзають, якщо техніку просто кинути у багнюці.

Будь-яке прискорення навчання йде не на користь отриманим навичкам і знанням.
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09.02.2023 18:15 Відповісти
М113 было много и в экипажи набирали новичков. Не думаю, что на эти танки будут набирать необученные кадры.
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09.02.2023 18:43 Відповісти
А где вы возьмете эти обученные кадры? Вы думаете, у нас прям очередь из профессиональных танкистов? Танковые экипажи тоже гибнут. И те, кото сейчас набирают на новую технику по мобилизации - это люди МИРНЫХ профессий. Хорошо, если на водителя-механика найдут тракториста...
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09.02.2023 19:22 Відповісти
Есть смысл пересадить со старых гробов, которые приходиться постоянно латать, на более совершенные и новые танки.
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09.02.2023 19:30 Відповісти
Тут есть нюанс - старые танки тоже нужны на фронте - вот прямо сейчас нужны - и вместе с экипажами. Выдернуть их на месяц с фронта тяжело. Но, возможно, как инструкторов часть и выдернули.
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09.02.2023 19:50 Відповісти
Сейчас в условиях распутицы танки не очень в ходу, кроме тех мест, где подмерзло.
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09.02.2023 20:07 Відповісти
Сейчас -9 даже на юге Украины.
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09.02.2023 20:21 Відповісти
По прогнозу морозы - максимум неделя.
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09.02.2023 20:35 Відповісти
В любом случае про примерзание гусениц - это недоработка инструкторов.
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09.02.2023 18:44 Відповісти
Ну что за бред - в абсолютно любой гусеничной технике гусеницы примерзнут, если бросить техниуц в грязи, а ночью -15 будет.
Что должны были конструктора доработать? Элетрообогрев гусениц замутить специально на этот случай?
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09.02.2023 19:14 Відповісти
Предупредить о такой возможности, чтобы они потом не несли бред об М113.
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09.02.2023 19:26 Відповісти
Ну так а я о чем? Если процесс обучения идет по ускоренной программе - значит он не полноценный и многие важные нюансы опускаются.
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09.02.2023 19:28 Відповісти
У нас сейчас более 350 -ти М113 и нашелся один такой "продвинутый" экипаж.
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09.02.2023 19:45 Відповісти
Думаю, таких продвинутых нашлось больше. Просто не все умудрились тикток по этому поводу снять.
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09.02.2023 19:49 Відповісти
Я имею ввиду, что не все такие "сообразительные", чтобы подумать о том, что не только М113 имеют гусеничную ходовую.
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09.02.2023 20:05 Відповісти
У нас сейчас 600+ ед. М113.
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09.02.2023 22:25 Відповісти
Тут еще имеет значение чьи инструктора проводили обучение, если немецкие, то все понятно.)))
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09.02.2023 19:55 Відповісти
польські урядовці сказали, що танкістів можна вивчити не за 10 тижнів, а за 5,
головне, щоб вивчилися, а не гинули, як "желторотики", маю на увазі відомий фільм Леоніда Бикова про збитих пілотів (чудовий фільм, але позаду їх героїзму йшло відтворення Зла))
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09.02.2023 18:16 Відповісти
такой как Данилов и за год не опанует танк, ибо голова пустая.
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09.02.2023 18:39 Відповісти
А трижди уклоністи за який срок навчаться розбирати-збирати автомат.
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09.02.2023 18:41 Відповісти
 
 