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Терорист Гіркін звинуватив Шойгу в протектораті тувінців: не хоче "расходовать их на фронте"

шойгу

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрелков) звинуватив міністра оборони РФ Сергія Шойгу в протектораті тувінців. Він заявив, що Шойгу вивів тувінців з України в "глибокий тил", щоб уникнути їх ліквідації.

Про це терорист Гіркін написав в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Бідолашних нещасних тувінців, які зазнали суттєвих втрат "двохсотими" і "трьохсотими" в результаті міжусобних п'яних бійок із застосуванням холодної зброї і почавших бунтувати при першій (і останній) спробі відправити їх банду на передову - "облизали з усіх боків" і відправили з неглибокого тилу на відпочинок у глибокий. Цілих два заступники міністра оборони (включно з Євкуровим) приїхали і "розбиралися з образою маленького, але гордого народу" і прийняли - за результатами - таке чудове рішення. І нема чого тут дивуватися - не для того Фанерний Маршал формує і озброює орди своїх одноплемінників, щоб витрачати їх на фронті. Вони йому ще знадобляться", - заявив Гіркін.

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Раніше, український журналіст Денис Казанський поширив кілька роликів, на яких можна побачити звернення мобілізованих із Туви до свого губернатора. У ньому вони скаржаться на знущання з боку бойовиків "ДНР". Також російські окупанти з Туви виклали кадри самих знущань. Глава Туви Владислав Ховалиг відреагував на ролик і перервав свою робочу поїздку Сибіром, щоб розібратися в НП, інформує український журналіст на своїй сторінці в Telegram-каналі.

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Топ коментарі
+20
Гиркинс наш агент. Все правильно говорит, нужно межнациональную рознь в рашке распаливать
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09.02.2023 18:47
+8
Гиркинд не в курсе. Тувинцев берегут на консервы.
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09.02.2023 18:57
+7
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09.02.2023 18:45
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09.02.2023 18:45 Відповісти
Так що,шойгу не узкий?
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09.02.2023 18:45 Відповісти
Шойгу молодець, черга дійшло до москвічів і пітерців.
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09.02.2023 19:03 Відповісти
Гиркинс наш агент. Все правильно говорит, нужно межнациональную рознь в рашке распаливать
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09.02.2023 18:47 Відповісти
Ні, треба, щоб народи утворювали свої держави.
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09.02.2023 19:00 Відповісти
А зараз вони тебе не вбивають чи твоїх рідних? Вони просто сорт іншого гівна.
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09.02.2023 19:02 Відповісти
Неважливо який вони сорт. Україні критично необхідно, щоб федерації росіїї боролися за незалежність.
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09.02.2023 20:07 Відповісти
Правильно. У всіх засобах інформації розганяти інфу про чеченів, які іпут руських самок поки чоловіки на українському фронті. Може повалять додому розбиратись. Інші кавказці на руських базарах торгують морди від'їдають в той час коли ваньки морозять кінцівки в окопах. Евенки ховаються в снігах, бабло на оленях кують, а вологодські мужички горять в танках. Таке та інше потрібно росповсюджувати. Тим більше це правда.
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09.02.2023 19:00 Відповісти
"Може повалять додому розбиратись". Не повалять, бо страшно. І його, "главу сєм'ї" можуть чпокнуни неприроднім способом.
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13.02.2023 03:35 Відповісти
ФСБшный он агент... И там давно уже идет рознь между военными и чекистами.
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09.02.2023 19:16 Відповісти
yih i tak kupu poklaly vje... vidchuvau bude v ********* revoluciya
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09.02.2023 18:47 Відповісти
Тувинці - русифіковані китайці, які недовгий період навіть мали власну державу.
На відміну від зросійщених монголів - бурятів, яких самі ж монголи вигнали в свій час з Монголії.
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09.02.2023 18:56 Відповісти
Тувинцы относятся к тюркам
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09.02.2023 19:46 Відповісти
Тува - це частина Китаю. До поч.20 столiття взагалi не мала жодного стосунку до москалiв.
У складi СРСР з 1944 року.
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09.02.2023 20:25 Відповісти
Гиркинд не в курсе. Тувинцев берегут на консервы.
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09.02.2023 18:57 Відповісти
Сподіваюсь всіх терористів Гіркіна вже "израсходовали на фронте", один він залишився. Хай не хвилюється, тувинці на черзі
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09.02.2023 19:00 Відповісти
Так все правильно шойга робе! Тувинцям ще за власну незалежність від мацкви воювати треба буде! А кацасів потрібно класти пачками, щоб тувинцям легше було! 😊 Шойга тувінскій націаналіст!
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09.02.2023 19:07 Відповісти
На початку повномасштабного вторгнення у тувинців взагалі був карт-бланш від шайги. Вони були найжорстокіші та без гальм. Так і казали, що мініздр війни їм дозволив робити все найогидніше і їм за це нічого не буде.
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09.02.2023 19:15 Відповісти
И нечего здесь удивляться - не для того Фанерный Маршал формирует и вооружает орды своих соплеменников, чтобы тратить их на фронте. Они ему еще пригодятся".
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09.02.2023 19:33 Відповісти
порятунок рядового тувінця-раяна.
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09.02.2023 19:34 Відповісти
На час розпаду срср в 1989 році кількість вбивств етнічних росіян в Туві була найбільшою по всьому срср і кацапи звідки массово втекли, змінивши % склад на користь корінного етносу. До речі сама Тува неконно відтята від Монголії в 1943 році.
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09.02.2023 19:36 Відповісти
Тува була незалежною державою і так як і Монголія відділилась від Китаю
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09.02.2023 20:16 Відповісти
Саме так , бо тувінці з величезною ненавистю відносились до срюських 😠
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09.02.2023 21:08 Відповісти
Всю заразу , яка преться до нашоі краіни ( в тому числі і шойгу)
потрібно безжалісно знищувати 😡
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09.02.2023 21:06 Відповісти
Нічого дивного це царьки намагаються берегти свої стада баранів яких вони стрижуть і які дають їм їх вплив та посади. Шойгу тувинців, Кадиров чеченців... Чим слабше буде Кремль та немічніше виглядатиме імперія тим такої непокори буде більше.

Зараз непокора ще слабо проявляється бо ми дотримувались стратегії яку популяризував арестович про не провокувати рф. Але якщо б ми діяли агресивніше - вели повноцінну війну на території рф та вглибині рф, спамили дронами, знищували арсенали в тому числі і ядерні, полювали на мобільні пускові рвсн (а не тільки на стратегічну авіацію), потопили флот рф, і так далі робили все що би показувало слабкість Кремля, то таких проявів непокори було б неміряно. Вплоть до відкритих заяв про суверенітет або дистанціювання до закінчення війни та навіть міні війн окремих царьків із кремлем лиш щоб їм самим не стати цілю України, чи щоб завчасно відхопити побільше від імперії.
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09.02.2023 21:35 Відповісти
 
 