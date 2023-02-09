Терорист Гіркін звинуватив Шойгу в протектораті тувінців: не хоче "расходовать их на фронте"
Російський терорист Ігор Гіркін (Стрелков) звинуватив міністра оборони РФ Сергія Шойгу в протектораті тувінців. Він заявив, що Шойгу вивів тувінців з України в "глибокий тил", щоб уникнути їх ліквідації.
Про це терорист Гіркін написав в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Бідолашних нещасних тувінців, які зазнали суттєвих втрат "двохсотими" і "трьохсотими" в результаті міжусобних п'яних бійок із застосуванням холодної зброї і почавших бунтувати при першій (і останній) спробі відправити їх банду на передову - "облизали з усіх боків" і відправили з неглибокого тилу на відпочинок у глибокий. Цілих два заступники міністра оборони (включно з Євкуровим) приїхали і "розбиралися з образою маленького, але гордого народу" і прийняли - за результатами - таке чудове рішення. І нема чого тут дивуватися - не для того Фанерний Маршал формує і озброює орди своїх одноплемінників, щоб витрачати їх на фронті. Вони йому ще знадобляться", - заявив Гіркін.
Раніше, український журналіст Денис Казанський поширив кілька роликів, на яких можна побачити звернення мобілізованих із Туви до свого губернатора. У ньому вони скаржаться на знущання з боку бойовиків "ДНР". Також російські окупанти з Туви виклали кадри самих знущань. Глава Туви Владислав Ховалиг відреагував на ролик і перервав свою робочу поїздку Сибіром, щоб розібратися в НП, інформує український журналіст на своїй сторінці в Telegram-каналі.
Будь ласка, зачекайте...
На відміну від зросійщених монголів - бурятів, яких самі ж монголи вигнали в свій час з Монголії.
У складi СРСР з 1944 року.
потрібно безжалісно знищувати 😡
Зараз непокора ще слабо проявляється бо ми дотримувались стратегії яку популяризував арестович про не провокувати рф. Але якщо б ми діяли агресивніше - вели повноцінну війну на території рф та вглибині рф, спамили дронами, знищували арсенали в тому числі і ядерні, полювали на мобільні пускові рвсн (а не тільки на стратегічну авіацію), потопили флот рф, і так далі робили все що би показувало слабкість Кремля, то таких проявів непокори було б неміряно. Вплоть до відкритих заяв про суверенітет або дистанціювання до закінчення війни та навіть міні війн окремих царьків із кремлем лиш щоб їм самим не стати цілю України, чи щоб завчасно відхопити побільше від імперії.