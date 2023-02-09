Терорист Гіркін звинуватив Шойгу в протектораті тувінців: не хоче "расходовать их на фронте"

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрелков) звинуватив міністра оборони РФ Сергія Шойгу в протектораті тувінців. Він заявив, що Шойгу вивів тувінців з України в "глибокий тил", щоб уникнути їх ліквідації.

Про це терорист Гіркін написав в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Бідолашних нещасних тувінців, які зазнали суттєвих втрат "двохсотими" і "трьохсотими" в результаті міжусобних п'яних бійок із застосуванням холодної зброї і почавших бунтувати при першій (і останній) спробі відправити їх банду на передову - "облизали з усіх боків" і відправили з неглибокого тилу на відпочинок у глибокий. Цілих два заступники міністра оборони (включно з Євкуровим) приїхали і "розбиралися з образою маленького, але гордого народу" і прийняли - за результатами - таке чудове рішення. І нема чого тут дивуватися - не для того Фанерний Маршал формує і озброює орди своїх одноплемінників, щоб витрачати їх на фронті. Вони йому ще знадобляться", - заявив Гіркін.

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