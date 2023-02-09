Десятий пакет санкцій ЄС включатиме російських пропагандистів, як просив Київ, - Фон дер Ляєн

Десятий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії через її повномасштабну війну в Україні включатиме нові обмеження, які позбавлять РФ ще 10 мільярдів євро доходів, а також стосуватиметься російських пропагандистів, як просив Київ.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на спільному брифінгу з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем і президентом України Володимиром Зеленським після саміту ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Росія має заплатити за завдані руйнування та пролиту кров. Ближчими днями ми запропонуємо десятий пакет санкцій. По-перше, ми накладемо санкції на низку військових і політичних лідерів. Але ми також націлимося на путінських пропагандистів, оскільки їх брехня отруює людей у Росії та за кордоном… Ми ідемо за ними", - цитує Укрінформ.

Вона зазначила, що керівництво євроструктур дуже добре почуло меседжі під час нещодавнього візиту в Київ, коли Президент Зеленський наполягав на такому кроці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через неефективні санкції Кремлю вдалося забезпечити завод із випуску БПЛА деталями, - ISW

По-друге, пакет включатиме додаткову заборону на експорт на понад 10 млрд євро. "Це надалі буде виснажувати російську воєнну машину та продовжувати розхитувати її економіку", - сказала вона.

Нагадаємо, планується, що Євросоюз запровадить нові санкції щодо РФ у річницю її повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого.

Президент України Володимир Зеленський закликав країни Євросоюзу запровадити санкції проти російської атомної галузі, та виробників ракет і дронів.

Україна передала європейським партнерам перелік російських компаній, залучених до виробництва ракет, для включення їх у десятий санкційний пакет ЄС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кремлівські пропагандисти готуються воювати з американськими "нацистами": "Денацификация и демилитаризация США - это тоже цель". ВIДЕО