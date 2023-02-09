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танк (2003) Фінляндія (1233)

Фінляндія передасть Україні танки, найімовірніше, після вступу в НАТО, - The Wall Street Journal

leopard

Фінляндія підтверджує готовність передати Україні певну кількість власних бойових танків Leopard 2, але зробить це, найімовірніше, вже після вступу в Північноатлантичний Альянс.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ з посиланням на  "Європейську правду".

Високопосадовець Фінляндії повідомив виданню, що Гельсінкі певним чином долучиться до співпраці в межах танкової коаліції, але відмовився розголошувати подробиці.

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Він додав, що Фінляндія, яка має 1300-кілометровий кордон з Росією, дотримується політики нерозголошення того, яку саме допомогу надсилає Україні.

Своєю чергою представник НАТО заявив WSJ, що Фінляндія дала зрозуміти: найімовірніше, не буде здійснювати прямих постачань танків Україні до офіційного вступу в Альянс, що наразі блокується Туреччиною.

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Топ коментарі
+6
Ну от Финляндии это понятно. Она пока не в нато и надо самим быть готовым к защите.
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09.02.2023 19:26
+2
фіни почали щось підозрювати.
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09.02.2023 19:20
+2
касапське ІПСО.
Фіни - в коаліції "Рамштайн", однією ногою член НАТО; тому можуть надати танки і до свого вступу в НАТО, і навть до нашого.
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09.02.2023 19:32
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фіни почали щось підозрювати.
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09.02.2023 19:20 Відповісти
Це якраз на четвер випадає і дощик пройде!
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09.02.2023 19:20 Відповісти
When two Sundays come together !
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10.02.2023 15:50 Відповісти
Це логічно
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09.02.2023 19:25 Відповісти
Ну от Финляндии это понятно. Она пока не в нато и надо самим быть готовым к защите.
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09.02.2023 19:26 Відповісти
Та да! Вони до шашликів на майскіє не готуються. І з кацапами у "нада проста пєрєстать стрєлять" не бавляться. Вини кчцапіч знають з 1940 року. До речі тоді їм ніхто офіційно не допомагав окрім певної кількості добровольців, серед яких були й українці під командуванням Горліс-Горського.
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09.02.2023 19:33 Відповісти
пацани, ни нада, то дуже швидко, не спішіть, куди їх дівать...хай, потім
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09.02.2023 19:28 Відповісти
касапське ІПСО.
Фіни - в коаліції "Рамштайн", однією ногою член НАТО; тому можуть надати танки і до свого вступу в НАТО, і навть до нашого.
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09.02.2023 19:32 Відповісти
пока не в нато, для возможной новой Тали-Ихантала держат.
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09.02.2023 19:43 Відповісти
То й що, їх без цих танків до НАТО не приймуть? Справа ж зовсім не в танках, у Туреччині, яка затягує поцес вступу Фінляндії. Якщо фіни передадуть танки до вступу, то цим лише доведуть альянсу, що вони ще кращий кандидат, вірний загальній справі
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09.02.2023 19:44 Відповісти
Турки не препятствуют вступлению финов, они не дают вступить Швеции из-за предоставления приюта курдам.
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09.02.2023 19:52 Відповісти
Турки хоч і не заважають, але затягують цей процес. На сьогоднішній день Туреччина і Угорщина - лише дві країни які досі не схвалили заявку Фінляндії і передача танків аж ніяк не вплине на іх схвалення цими країнами
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09.02.2023 20:01 Відповісти
Фины затормозили потому что подали совместную со Швецией заявку в НАТО, но уже подумывают об отдельном вступлении.
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09.02.2023 20:20 Відповісти
Дело не в танках. У финов граница с орками. И в случае чего, пока они не в НАТО, никто за них вписываться не обязан. Не на камбайнах же им оборону держать.
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09.02.2023 20:19 Відповісти
Ага, спасибо.. учитывая, что в НАТО Украина вступит уже после победы, соответственно Раша будет уже развалена. И нафига те 2 танка нам уже нужны будут?
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09.02.2023 20:58 Відповісти
Звичайно після війни ! На той час у нас буде їнший президент. І замість ОП буде АП.
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10.02.2023 15:47 Відповісти
 
 