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Унаслідок вибуху на території колишнього заводу в Києві чотири людини загинуло, п’ятеро травмовано, - КМВА (оновлено)

кличко,київ,кмва

Через вибух на території колишнього заводу в Дарницькому районі три людини загинуло, шестеро травмовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили  в  телеграмі Київської міської військової адміністрації.

"Внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі три людини загинуло. П’ятьох ушпиталили. Одна людина від госпіталізації відмовилася", - ідеться в повідомленні.

Як зазначили в КМВА, усі постраждалі мають ушкодження різного ступеня тяжкості.

Під завалами залишається ще одна людина. Рятувальна операція триває. Інформація уточнюється.

Також дивіться: Вибух пролунав на території колишнього заводу в Дарницькому районі Києва. Загинула людина. 6 осіб залишаються під завалами. ФОТО (оновлено)

Пізніше мер столиці Кличко уточнив:

"Четверо загиблих (всі чоловіки) та п‘ятеро постраждалих (дві жінки та троє чоловіків) внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі. Рятувальники продовжують працювати на місці".

Автор: 
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Топ коментарі
+11
Шпиталили і є власне правильно. Українською устаова називається шпиталь. У Львові є вулиця Шпитальна. Госпіталь - це з німецької.
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09.02.2023 19:42
+7
Співчуття всім хто втратив близьких
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09.02.2023 19:48
+7
"Госпіталь" і "шпиталь" - дві рівнозначні форми назви військового медичного закладу Обидві - запозичені "Шпиталь" - з німецької (переважно через Австрію) Прижилося на західноукраїнських землях що були під владою Австро-Угорської імперії "Госпіталь" прийшов до нас через Росію з датської мови (а вона була під впливом англійської)
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09.02.2023 20:08
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ушпиталили

Бідна моя мовонько...
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09.02.2023 19:32 Відповісти
Чи госпіталізували.. вони плутаються, через раз шпиталь-госпіталь-лікарня
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09.02.2023 19:36 Відповісти
Дехто плутається, а у більшості вуха відтоптані чи сіркою забиті.
Втішаюсь тим, що мова, як річка, з плином часу самоочищується. Скажімо, не прижилися ж (а багато хто навіть гадки про це немає) скрипниківські реформатські "пляна" (план), "кляса" (клас) і т. і.
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09.02.2023 19:41 Відповісти
Членкиня приживеться.
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09.02.2023 19:52 Відповісти
Майбутнє нікому не відкрите.
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09.02.2023 20:01 Відповісти
Його завіз у Росію Петро І До того воно вживалося в Голландії та Данії Та сама форма до цих пір вживається в англомовних країнах
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09.02.2023 20:41 Відповісти
Щось давненько не чувати льотовища.
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09.02.2023 19:53 Відповісти
Летовища.
Слово непогане.
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09.02.2023 19:59 Відповісти
У класиків літератури ні гвинтокрила, ні летовища не пригадую.
Загребельний, здається, гелікоптером те чудо величав.
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09.02.2023 20:05 Відповісти
У тексті частина цитати а частина від Цензора.
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10.02.2023 00:20 Відповісти
А як правильно? Я просто запитую для інформації.
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09.02.2023 19:39 Відповісти
Шпиталили і є власне правильно. Українською устаова називається шпиталь. У Львові є вулиця Шпитальна. Госпіталь - це з німецької.
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09.02.2023 19:42 Відповісти
"Госпіталь" і "шпиталь" - дві рівнозначні форми назви військового медичного закладу Обидві - запозичені "Шпиталь" - з німецької (переважно через Австрію) Прижилося на західноукраїнських землях що були під владою Австро-Угорської імперії "Госпіталь" прийшов до нас через Росію з датської мови (а вона була під впливом англійської)
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09.02.2023 20:08 Відповісти
Тоді вже краще "шпиталь" . 😊
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09.02.2023 20:16 Відповісти
Не бачу ніякої суттєвої різниці
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09.02.2023 20:22 Відповісти
Самі ж написали, що "госпіталь" прийшло з кацапії. Як власне і "парєбрік". 😊 Не хочеться користувптись кацапізмами.
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09.02.2023 20:38 Відповісти
Згідно з останніми кострубатими реформами, воно правильно (у сенсі відповідності писаним нормам. А от нормальні вуха повстають. Таке вже відбувалося.
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09.02.2023 19:43 Відповісти
Чому від слова шпиталь у вас вуха встають? Я навчався ще в друмучі радянські часи то шпиталь був у всіх книгах україномовних. Але ми казали госпіталь. Старий вертольот от, наприклад, як зараз правильно?
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09.02.2023 19:48 Відповісти
Може тому, що є старим (65р) письменником, поетом та довгенько працюю зі словом.
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09.02.2023 19:53 Відповісти
Ви намагаєтесь свій смак на вимову перенести у читацький простір. Вам просто не сподобалось слово. Я, наприклад, не можу прийняти ******* фемінітиви. Може звикну, якщо вони підуть у суспільство масово. Поки що вухо не сприймає.
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09.02.2023 20:02 Відповісти
Так чим ти від Скрипника відрізняєшся? Той свої "бачення" мови пропагував, а ти - свої нав"язуєш! Деякі "знавці" не розуміють, що лінгвісти не формують та створюють мову - її створює народ Лінгвісти лише приводять ту мову в систему, у відповідності з фонетикою мови, що існувала до них Прийде час - і відсіються деякі "нововведення" - особливо якщо вони нав"язуються окремими особами з "хутірським мисленням" Комусь заважає, наприклад, "білінгвістичність" своєрідна між діалектом "брацлавським" (подільським) і "подніпрянським"? Це два найбільш поширені діалекти української мови - тому були прийняті за основу літературної Єдина різниця - "подніпрянці" закінчують дієслова на "Ь" а "брацлавці" - на "И" Саме тому "подніпровський" діалект більш схожий на російську мову - бо саме подніпровці (випускники Києво-Могилянки) принесли його в Росію та на його основі був створений "великий русский язык" - "піджін-інгліш" для народів підкорених Російською імперією Основа формування (основні принципи) - українська мова Подніпров"я, словесне наповнення частково - угрофінсько-тюркське і угрофінська фонетика
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10.02.2023 07:20 Відповісти
Зараз погуглив. Ушпиталити-стале українське слово. Так що все нормально.
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09.02.2023 19:41 Відповісти
Люди загинули , а ти дивишся на помилки . Бідни родини , згадав би за них , виказав співчуття. Не по людськи це.
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09.02.2023 21:06 Відповісти
госпіталізували краще?
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09.02.2023 21:46 Відповісти
Співчуття всім хто втратив близьких
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09.02.2023 19:48 Відповісти
Тут не зможете. Забагато філологів на сайті.
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09.02.2023 20:05 Відповісти
А що сталося, -- диверсія? Ферма майнерів, лабораторія? Склад піротехники? Чи ще шось
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09.02.2023 19:59 Відповісти
А ПО СУТІ - ЧОМУ НЕ ПИШИТЕ, ЖУРНАЛІСТИ: ЩО ТАМ БУЛО, ХТО ОЧОЛЮВАВ ЯКЕСЬ ПІДПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО?

ЧИ ПРАЦЮВАЛИ РОБІТНИКИ ОФІЦІЙНО?
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09.02.2023 20:18 Відповісти
Робили ударні дрони для ЗСУ, які на 1000км доставляють 1000кг. Коли приварювали мікросхему з штучним інтелектом до рами, іскра потрапила в тротил. Ну і далі з класики: із іскри возгорєлось пламя. Так бажаєте?
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09.02.2023 20:56 Відповісти
Зараз лайно на вентилятора накинуть, а фахаВівці пояснити мусять..
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09.02.2023 21:06 Відповісти
 
 