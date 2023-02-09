Глава керівної партії Грузії Кобахідзе побачив "перевагу Росії в Україні", президентка Зурабішвілі назвала його заяви поразницькими

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що "нові послання керівної партії мають поразницький характер" і "звучать в унісон із наративом Росії".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Новости-Грузия.

"Повідомлення, які вже два дні звучать від керівної партії, суперечать заявам державних діячів усіх наших країн-партнерів... Я не можу знайти цього пояснень", - заявила Зурабішвілі.

Голова "Грузинської мрії" Іраклі Кобахідзе в останніх інтерв'ю неодноразово підтримував відновлення авіасполучення Грузії та Росії. Також він заявив про те, що Росія зараз має "певну перевагу" у війні з Україною.

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"Виходячи з того, що ситуація в Україні сьогодні непроста, ми не знаємо, як далі розвиватимуться події, але на даному етапі російська сторона має певну перевагу, і цей інтерес (залучити Грузію до війни) зріс", - сказав Кобахідзе в ефірі російського пропагандистського Першого каналу.

"Наприклад, якщо брати останні 1-2 тижні, жодного з населених пунктів не було взято українською стороною, а принаймні за останній тиждень російською стороною було взято до 10 населених пунктів, що показує, що російська сторона має перевагу на даному етапі. Якщо дивитися загалом - до війни Росія окупувала Крим та певну частину Донбасу, сьогодні Росія окупує 80% Херсонщини, частину Харківщини та 80% Запорізької області. Загалом Росія має перевагу, це поточна ситуація".

Кобахідзе говорить про це у контексті того, що Грузії треба бути особливо обережною, щоб її не залучили до воєнного конфлікту з Росією. За його словами, звільнення Саакашвілі - частина цього плану, реалізацію якого не може допустити влада Грузії.

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