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Грузія (1829) Зурабішвілі (102) пропаганда (2757) росія (63552) Кобахідзе Іраклі (24)

Глава керівної партії Грузії Кобахідзе побачив "перевагу Росії в Україні", президентка Зурабішвілі назвала його заяви поразницькими

кобахідзе,зурабішвілі

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що "нові послання керівної партії мають поразницький характер" і "звучать в унісон із наративом Росії".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Новости-Грузия.

"Повідомлення, які вже два дні звучать від керівної партії, суперечать заявам державних діячів усіх наших країн-партнерів... Я не можу знайти цього пояснень", - заявила Зурабішвілі.

Голова "Грузинської мрії" Іраклі Кобахідзе в останніх інтерв'ю неодноразово підтримував відновлення авіасполучення Грузії та Росії. Також він заявив про те, що Росія зараз має "певну перевагу" у війні з Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У межах мирної угоди з Україною Росія має вивести війська з Абхазії та Осетії, - президентка Грузії Зурабішвілі

"Виходячи з того, що ситуація в Україні сьогодні непроста, ми не знаємо, як далі розвиватимуться події, але на даному етапі російська сторона має певну перевагу, і цей інтерес (залучити Грузію до війни) зріс", - сказав Кобахідзе в ефірі російського пропагандистського Першого каналу.

"Наприклад, якщо брати останні 1-2 тижні, жодного з населених пунктів не було взято українською стороною, а принаймні за останній тиждень російською стороною було взято до 10 населених пунктів, що показує, що російська сторона має перевагу на даному етапі. Якщо дивитися загалом - до війни Росія окупувала Крим та певну частину Донбасу, сьогодні Росія окупує 80% Херсонщини, частину Харківщини та 80% Запорізької області. Загалом Росія має перевагу, це поточна ситуація".

Кобахідзе говорить про це у контексті того, що Грузії треба бути особливо обережною, щоб її не залучили до воєнного конфлікту з Росією. За його словами, звільнення Саакашвілі - частина цього плану, реалізацію якого не може допустити влада Грузії.

Також читайте: Президентка Грузії Зурабішвілі: Саакашвілі не звільнять навіть з моїм помилуванням

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Топ коментарі
+36
Не в обиду простым грузинам, но их нынешнее руководство напоминает венгерское. До добра это не доведёт
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09.02.2023 19:42
+29
современная грузия - притон для ****** , продались роисси за бабло , забыта честь, гордость , имя грузина измазано в роисском дерьме, об грузинов просто вытирают ноги.
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09.02.2023 19:44
+22
А кто єто руководство вьібирал ? Случайно не 73% грузинских зебилов?
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09.02.2023 19:51
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Не в обиду простым грузинам, но их нынешнее руководство напоминает венгерское. До добра это не доведёт
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09.02.2023 19:42 Відповісти
Гірше угорського. Будапешт кацапи танками утюжили два покоління тому - у 1956-му.гудауту - у 2008 - му.
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09.02.2023 19:46 Відповісти
А кто єто руководство вьібирал ? Случайно не 73% грузинских зебилов?
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09.02.2023 19:51 Відповісти
А до чого тут сакашвілі, він же начебто "українець" уже був?

і чому ви пропагуєте тут мовою окупантів?
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09.02.2023 20:45 Відповісти
салома-*****,Деточкин саака-поц...
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09.02.2023 19:51 Відповісти
Не в обиду простым форточникам и барсеточникам...
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09.02.2023 21:06 Відповісти
ще один вівцелюб виліз=гога ідинах
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09.02.2023 19:44 Відповісти
Повідомлення, які вже два дні звучать від керівної партії, суперечать заявам державних діячів усіх наших країн-партнерів... Я не можу знайти цього пояснень", - заявила Зурабішвілі. Джерело:
Пояснення просте - кацапське бабло. Не треба фантазій і конспірології.
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09.02.2023 19:44 Відповісти
современная грузия - притон для ****** , продались роисси за бабло , забыта честь, гордость , имя грузина измазано в роисском дерьме, об грузинов просто вытирают ноги.
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09.02.2023 19:44 Відповісти
Ти бач, у Грузії теж людожери-фашисти при владі...
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09.02.2023 19:49 Відповісти
З такими "успіхами" скоро з'явитися нова країна кандидат на вступ до ОДКБ замість Вірменії якщо та передумає...
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09.02.2023 19:49 Відповісти
Они ещё в 2009 году придумали отговорку что Грузия воевала с Путиным, а не Россией.
И они очень ждут в гости русских туристов.
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09.02.2023 19:50 Відповісти
Ті туристи їм нароблять гвалту, там почнеться дуже ймовірно русохвобія...отоді побачите
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09.02.2023 20:05 Відповісти
Гандоны эти грузины.
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09.02.2023 19:51 Відповісти
Я сподіваюсь що ви мали на увазі саме цих екземплярів! Бо в ЗСУ є цілий грузинській батальйон, та і пересічні мешканці постійно збирають нам гумунітарку. Ніколи не треба узагальнювати, якщо ми кажемо не про кацапів!
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09.02.2023 20:06 Відповісти
а де іх більше.
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09.02.2023 20:30 Відповісти
Де воно побачило 80% Херсонщини під окупацією? Воно дійсно дурне.
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09.02.2023 19:55 Відповісти
проплаченные говнорашкой ********.освободите Саакашвили гниды!
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09.02.2023 20:00 Відповісти
Kobakhidze durak, Gruzini 100% podderjivaiut Ukrainu. Saakashvili pri chiom? On budet sidet za svoi kriminal.
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09.02.2023 20:04 Відповісти
Збережіть цей пост і наступного разу коли ці йолупи захочуть додати якись пункти про відновлення Грузії по результатам перемоги України над немитої - ткніть носом
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09.02.2023 20:02 Відповісти
Кобахидзе прям мечтает что-то российкое взять за щеку). Судя по его внешнему виду гондон и тварь.
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09.02.2023 20:09 Відповісти
Нажаль Грузію вже приєднали до Абхазії і Північної осетії.
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09.02.2023 20:30 Відповісти
Если грузины сейчас не сметут эту гнилую власть, то в ошейник в одкб и в тайоженный союз, хотя уже по моему поздно
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09.02.2023 20:33 Відповісти
Як таке можна забути? Просто жах і сором. На них напали, вбили людей, окупували території. А вони : " Це не росіяни, це вск хйло". Грузини так не думають, це все влада." Хто ту владу обирав? Чому народ не скаже владі, щоб слова добирали і не підтримували терористів. А потім ще хтось щось розповідає, що Грузію не підтримали із асоціацією ЄС. Так європейці за сотні кілометрів побачили, що кудись не туди рухається Грузія. Нажаль.
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09.02.2023 20:37 Відповісти
Какой стыд и позор, во что Грузия превратилась... Мафиозная колония Путлера.
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09.02.2023 20:43 Відповісти
Глибоко лизнув, аж сморідом потягнуло!!
Зганьбив сім'ю та батьків з дітьми!
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09.02.2023 21:03 Відповісти
До чего докатилась Грузия что её руководство превратилось в позорных ****** типа модяр.
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09.02.2023 21:03 Відповісти
Грузины в настоящее время сосут у русских и причмокивают от удовольствия. Грузины-нация рабов.
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09.02.2023 21:08 Відповісти
и шашлычников
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09.02.2023 21:32 Відповісти
Грузія лягла під паРашу після всього горя, що паРаша їй зробила. Як і кадиркіна Чечня. І знаєте що саме страшне? Що ***** і кацапи певні, що й Україна так ляже, після війни.
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09.02.2023 21:14 Відповісти
Коли вже вільне грузиньське суспільство перевішає цю русняву гідоту? Вже набридло чекати...
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09.02.2023 21:18 Відповісти
Грузину сдулись... легли под рашку.
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09.02.2023 21:34 Відповісти
чому разом з уграми. В Орбана бізнес на газу, а Іванішвілі пайщик Газпрому. Грузинська мрія - брати газ дешевше а продавати "по взрослому". І збулася. Перестане Путін платити, будуть плакати. А так співають і п'ють винце за здоров'є кормільца.
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09.02.2023 22:40 Відповісти
Интересная ситуация, ряд стран собрались на горбу Украины заехать в счастливую жизнь...в ЕС, НАТО....такие как Грузия, Молдова, но Молдова хотя бы скинула неокомуняку додона, а грузины спокойно выбрали промосковскую власть...
Белорусы с рассеянцами тоже решили что Украина должна освободить их от диктаторов, сами они импотенты...
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10.02.2023 02:00 Відповісти
Грузики, мы будем с интересом со стороны наблюдать как вы в одиночку будете свои территории освобождать.
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10.02.2023 12:50 Відповісти
 
 