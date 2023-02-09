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армія рф (16138) Запорізька область (3343) крематорій (25) Токмак (74)

Окупанти облаштували мобільний крематорій у Токмаку для приховування втрат, - Генштаб ЗСУ

окупант

Для приховування кількості втрат російські окупанти облаштували крематорій у м. Токмак Запорізької області.

Про це йдеться в інформації Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Для приховування кількості загиблих окупантів на території підприємства "Придніпровська Біотес" в місті Токмак Запорізької області російські загарбники облаштували мобільний крематорій. Місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі", - зазначають у Генштабі.

Також читайте: Окупанти масово спалюють своїх загиблих у мобільних крематоріях, навіть не ідентифікуючи, - Маляр

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Топ коментарі
+8
Маленький "Освенцім" - тільки для самих "пабедителей"!
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09.02.2023 19:59
+6
Нема тіла , нема діла ,
ось так тварюки кацапські , з вами поступає кремлівський фюрер і моль 😠
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09.02.2023 19:54
+5
От вам москалики і "лади-калини", шуби та дрова, отримайте падлюки, їжте, хоч подавіться!
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09.02.2023 19:49
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От вам москалики і "лади-калини", шуби та дрова, отримайте падлюки, їжте, хоч подавіться!
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09.02.2023 19:49 Відповісти
Так в Луганській області орки побудували стаціонарний крематорій для спалювання рашен-непотребу. А на родине-матері цей конструктор буде проходити по графі "гиройски павшие".
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09.02.2023 19:53 Відповісти
рашен-непотребу
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09.02.2023 21:02 Відповісти
Нема тіла , нема діла ,
ось так тварюки кацапські , з вами поступає кремлівський фюрер і моль 😠
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09.02.2023 19:54 Відповісти
Маленький "Освенцім" - тільки для самих "пабедителей"!
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09.02.2023 19:59 Відповісти
Загадочная руzкая душегубная.
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09.02.2023 21:17 Відповісти
Скільки вже переговорено на цю тему, але ще раз - ЇХ ШУКАТИМУТЬ, з часом, буде проблема, але це їх проблеми
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09.02.2023 20:02 Відповісти
Чем же вы будете топить зимой? Дровами? Топят печку своими рузгоязычными, греются.
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09.02.2023 20:03 Відповісти
Ани сгарели.
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09.02.2023 21:18 Відповісти
У русозвірів дивна логіка -тайгу спалюють мілліонами складометрів, а гріються біля муфельних печей від спалювання військових орків.
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09.02.2023 21:01 Відповісти
У кацапов там воплощение сцен из картин Босха в жизни.
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09.02.2023 21:12 Відповісти
 
 