Окупанти облаштували мобільний крематорій у Токмаку для приховування втрат, - Генштаб ЗСУ
Для приховування кількості втрат російські окупанти облаштували крематорій у м. Токмак Запорізької області.
Про це йдеться в інформації Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Противник продовжує зазнавати втрат. Для приховування кількості загиблих окупантів на території підприємства "Придніпровська Біотес" в місті Токмак Запорізької області російські загарбники облаштували мобільний крематорій. Місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі", - зазначають у Генштабі.
Топ коментарі
+8 Яр Холодний
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+6 Amber
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+5 Volodymyr Pinchuk 7f02c87d
показати весь коментар09.02.2023 19:49
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ось так тварюки кацапські , з вами поступає кремлівський фюрер і моль 😠