621 посадовця Міноборони і ЗСУ минулого року притягнули до відповідальності після аудитів, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що 621 посадовця Міноборони і ЗСУ притягнули до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності за результатами внутрішніх аудитів у 2022 році.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"621. Саме стільки посадових осіб з числа Збройних Сил України та Міністерства оборони було притягнуто до відповідальності за результатами внутрішніх аудитів минулого року. З них — до матеріальної відповідальності – 497 посадових осіб; до дисциплінарної відповідальності – 124 посадові особи. Всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлено порушення, своєчасно передавались до правоохоронних органів.

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Моя принципова позиція була, є і буде незмінною — нульова толерантність до будь яких порушень. Всі особи, чия вина доведена відповідними органами, — несуть і нестимуть відповідальність", - розповів Резніков.