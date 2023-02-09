621 посадовця Міноборони і ЗСУ минулого року притягнули до відповідальності після аудитів, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що 621 посадовця Міноборони і ЗСУ притягнули до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності за результатами внутрішніх аудитів у 2022 році.
Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"621. Саме стільки посадових осіб з числа Збройних Сил України та Міністерства оборони було притягнуто до відповідальності за результатами внутрішніх аудитів минулого року. З них — до матеріальної відповідальності – 497 посадових осіб; до дисциплінарної відповідальності – 124 посадові особи. Всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлено порушення, своєчасно передавались до правоохоронних органів.
Моя принципова позиція була, є і буде незмінною — нульова толерантність до будь яких порушень. Всі особи, чия вина доведена відповідними органами, — несуть і нестимуть відповідальність", - розповів Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
бо при колективній відповідальнсті , неможливо знайти винуватця 😡
- Слушайте, вам нужен председатель? Официальный. Глава учреждения.
- Я сам глава.
- Вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу и сказали. Зачем Вы мне морочите голову два часа?! Я - Фунт! Я всю https://citaty.info/topic/zhizn жизнь сидел за других, такая моя https://citaty.info/topic/professiya профессия - страдать за других.
- Так Вы подставное https://citaty.info/topic/lico лицо ?
- Да, я зиц - председатель Фунт. Я сидел при Александре II, Александре III, при Николае II, при Керенском я тоже сидел. При военном коммунизме я не сидел, не было работы. Зато как я сидел при НЭПе! Сразу видно https://citaty.info/topic/chelovek-lyudi человека из раньшего времени. Таких людей уж https://citaty.info/topic/net нет , а скоро совсем не будет. Где их взять? Я за четыре года провёл на свободе всего три месяца, а теперь я не узнаю нашего Черноморска.
Або як каже пан міністр: карат у баррелі океану
Скільки ж такого совкового лайна, під патронатом міністрів та нардепів за 31 рік Україну розкрадають та *********, скотиняку на гіляку!
кому ці лайняні цифри потрібні...
То який він к херам міністр?