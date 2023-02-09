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аудит (557) Міноборони (6995) Резніков (1442)

621 посадовця Міноборони і ЗСУ минулого року притягнули до відповідальності після аудитів, - Резніков

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що 621 посадовця Міноборони і ЗСУ притягнули до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності за результатами внутрішніх аудитів у 2022 році.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"621. Саме стільки посадових осіб з числа Збройних Сил України та Міністерства оборони було притягнуто до відповідальності за результатами внутрішніх аудитів минулого року. З них — до матеріальної відповідальності – 497 посадових осіб; до дисциплінарної відповідальності – 124 посадові особи. Всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлено порушення, своєчасно передавались до правоохоронних органів.

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Моя принципова позиція була, є і буде незмінною — нульова толерантність до будь яких порушень. Всі особи, чия вина доведена відповідними органами, — несуть і нестимуть відповідальність", - розповів Резніков.

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Топ коментарі
+16
Звідки тоді дивани а в них кілограмояйця? Бреше міністр.
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09.02.2023 19:55
+14
Остался самый главный чиновник, которого надо привлекать
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09.02.2023 19:51
+11
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09.02.2023 19:54
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Остался самый главный чиновник, которого надо привлекать
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09.02.2023 19:51 Відповісти
Звільнили? Зробили атата?
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09.02.2023 19:53 Відповісти
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09.02.2023 19:54 Відповісти
Та ви шо
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09.02.2023 19:55 Відповісти
Звідки тоді дивани а в них кілограмояйця? Бреше міністр.
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09.02.2023 19:55 Відповісти
Da nu ....i kto ta v eto poverit ...🤔 ?
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09.02.2023 19:56 Відповісти
То е ти такий керівник, ож береш таких на роботу?
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09.02.2023 20:00 Відповісти
Резніков , тебе одного потрібно було притягти до відповідальності ,
бо при колективній відповідальнсті , неможливо знайти винуватця 😡
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09.02.2023 20:00 Відповісти
По класиці :

- Слушайте, вам нужен председатель? Официальный. Глава учреждения.
- Я сам глава.
- Вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу и сказали. Зачем Вы мне морочите голову два часа?! Я - Фунт! Я всю https://citaty.info/topic/zhizn жизнь сидел за других, такая моя https://citaty.info/topic/professiya профессия - страдать за других.
- Так Вы подставное https://citaty.info/topic/lico лицо ?
- Да, я зиц - председатель Фунт. Я сидел при Александре II, Александре III, при Николае II, при Керенском я тоже сидел. При военном коммунизме я не сидел, не было работы. Зато как я сидел при НЭПе! Сразу видно https://citaty.info/topic/chelovek-lyudi человека из раньшего времени. Таких людей уж https://citaty.info/topic/net нет , а скоро совсем не будет. Где их взять? Я за четыре года провёл на свободе всего три месяца, а теперь я не узнаю нашего Черноморска.
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09.02.2023 20:00 Відповісти
,, Золотой телёнок "👍🏼👍🏼👍🏼
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09.02.2023 20:44 Відповісти
Дай миллион!
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10.02.2023 13:43 Відповісти
А коли тебе притягнуть за яйця? По 17.
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09.02.2023 20:06 Відповісти
Після мільярдних мародерських договорів цьому міністру і його заму маляр краще помовачати. а ще краще йти геть.
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09.02.2023 20:08 Відповісти
от уявімо, що це правда - цікаво хто ж відповідальний, що в МО за один тільки рік зашкварились 621 посадовець?
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09.02.2023 20:08 Відповісти
Важко було
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09.02.2023 20:16 Відповісти
Бо прийшла "зелена" команда мародерів і відкосників.
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09.02.2023 20:48 Відповісти
Черговий звєздьож від головного мародера Міноборони. Пока ця тварюка не сяде, я ніколи не повірю у боротьбу з корупцією у цьому відомстві.
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09.02.2023 20:08 Відповісти
Класична схема: Риба гниє з голови, але чистять її з хвосту.
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09.02.2023 20:11 Відповісти
Крали 621 мордоворотів?Це ж майже цілий полк відгодованих підготовлених оборонців!+ стільки ж полків від других міністерств то вже кільканадціть дивізій "Твою, дивізію, мать"
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09.02.2023 20:13 Відповісти
Притягнути до матеріальної відповідальності? У якому розмірі? Чому жодної кримінальної справи? Погашення матеріальної шкоди не звільняє від кримінальноі відповідальності!
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09.02.2023 20:15 Відповісти
тоді твое міністерство можна смело назвати міністерством мародеров і крохоборів а тебе головним мародером і крохобором..
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09.02.2023 20:18 Відповісти
Топить усіх аби тільки свою дупу зберегти!
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09.02.2023 20:18 Відповісти
свои яйца бесценны
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09.02.2023 20:28 Відповісти
а тебя когда за мотню возьмут?
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09.02.2023 20:26 Відповісти
Хто ж тобі повірить тепер...хіба років через 100...
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09.02.2023 20:32 Відповісти
НЕВИНАВАТАЯ Я ОН САМ ПРИШЕЛ ПО 17 ГРН
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09.02.2023 20:38 Відповісти
Если закупать Яйця килограмами и картошку поштучно к дисципленарной ответствености
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09.02.2023 20:45 Відповісти
Судячи за результатами першого місяця цього року, це крапля в морі мілітарної коррупції.
Або як каже пан міністр: карат у баррелі океану
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09.02.2023 20:58 Відповісти
Це ж тільки вершок в Мінобороні засвітили, цілий батальйон мародерів на крові, а в інших ЦОВВ та Ода, держпідприємства …..
Скільки ж такого совкового лайна, під патронатом міністрів та нардепів за 31 рік Україну розкрадають та *********, скотиняку на гіляку!
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09.02.2023 21:00 Відповісти
середня температура по лікарні.

кому ці лайняні цифри потрібні...
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09.02.2023 21:13 Відповісти
А почать треба було з міністра
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09.02.2023 21:47 Відповісти
А весёлый паровозик всё гудит.
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09.02.2023 21:49 Відповісти
А Рєзніков типу не причому до того, що у його відомстві 621 злодій.

То який він к херам міністр?
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10.02.2023 00:21 Відповісти
мразь-марадёры разокрали армию НА МИЛЛИАРДЫ а их за это ...к дисциплинарной ответственности
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10.02.2023 01:24 Відповісти
хорошо. правильно.
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10.02.2023 06:02 Відповісти
 
 