Словаччина отримає дві німецькі системи ППО Mantis та підсилить ними захист на кордоні з Україною

Німеччина передасть дві системи протиповітряної оборони Mantis Словаччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, за даними Міноборони Словаччини системи посилить протиповітряну оборону на кордоні з Україною.

Раніше країна посилила свою ППО кількома системами Patriot після того, як передала Україні свої застарілі С-300.

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