Словаччина отримає дві німецькі системи ППО Mantis та підсилить ними захист на кордоні з Україною
Німеччина передасть дві системи протиповітряної оборони Mantis Словаччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, за даними Міноборони Словаччини системи посилить протиповітряну оборону на кордоні з Україною.
Раніше країна посилила свою ППО кількома системами Patriot після того, як передала Україні свої застарілі С-300.
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YU ST
показати весь коментар09.02.2023 19:57 Відповісти Мені подобається 2
Германарих гот
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Сергій Шешеня
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John Brain
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