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Німеччина (7088) ППО (2917) Словаччина (1016)

Словаччина отримає дві німецькі системи ППО Mantis та підсилить ними захист на кордоні з Україною

mantis

Німеччина передасть дві системи протиповітряної оборони Mantis Словаччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, за даними Міноборони Словаччини системи посилить протиповітряну оборону на кордоні з Україною.

Раніше країна посилила свою ППО кількома системами Patriot після того, як передала Україні свої застарілі С-300.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Італія може доправити Словаччині ППО SAMP-T, а Братислава передасть Україні Patriot, - Corriere della Sera

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09.02.2023 19:57 Відповісти
Акционерное общество, с лейблом Владимира Иллича. Мдя...
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09.02.2023 20:08 Відповісти
Прикольно. Немецкий вариант "железного купола." предназначенный для защиты от ракетных, миномётных и артиллерийских обстрелов. А почему нам такие не дают? Они бы очень пригодились для защиты Харькова, Херсона.
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09.02.2023 20:02 Відповісти
Сподіваймося, що вони одразу стануть намагатися передати їх Україні, поки Німеччина як країна їх виробник не буде вимушена сама надати ці системи, як це було у історії з Patriot.
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09.02.2023 20:06 Відповісти
Воу. Красивое оружие.
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09.02.2023 20:19 Відповісти
 
 