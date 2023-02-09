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Молдова (2013) росія (63552) Мая Санду (245)

Служба розвідки та безпеки Молдови підтвердила, що отримали від України інформацію про плани Росії із дестабілізації

молдова

Служба розвідки та безпеки Молдови (СІБ) підтвердила отримання інформації від української розвідки про плани Росії встановити у Республіці Молдова лояльний до Москви режим.

"СІБ підтверджує, що як з інформації, наданої нашими українськими партнерами, так і за результатами оперативної діяльності Служби, було виявлено акти з метою підриву державності Республіки Молдова, дестабілізації та порушення громадського порядку. На даний момент ми не можемо надати більш детальної інформації, оскільки існує ризик поставити під загрозу різні поточні оперативні заходи", - заявили у відомстві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Водночас СІБ запевняє громадян Республіки Молдова, що всі державні установи працюють у звичайному режимі і не допустять реалізації цих планів РФ.

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В Адміністрації президента Молдови зазначили, що лідер Мая Санду підтримує безперервний зв'язок із лідерами держав європейських країн, зокрема, із Президентом України Володимиром Зеленським.

"Президент Мая Санду підтримує безперервний зв'язок із лідерами держав та урядів європейських країн та іншими зовнішніми партнерами, включаючи Президента Зеленського. Вони постійно обмінюються думками та інформацією щодо ситуації в регіоні. Наші компетентні органи працюють над забезпеченням безпеки країни і використовують усю інформаційну підтримку партнерів, щоб передбачити та запобігти будь-яким спробам підриву нашої держави", - заявили в АП Молдови.

Автор: 
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Топ коментарі
+4
Україна нагнітає.
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09.02.2023 20:09
+3
думаю що Україна не дозволить це зробити, ще не вистачало ворога за спиною
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09.02.2023 20:25
+3
Загальна історія цієї землі та людей, що її населяють.
Є така річ у політології - суб'єкт політики та об'єкт політики.
Україна зараз наполегливо доводить, що вона є суб'єктом. І виходить це у неї добре.
А молдовани та білоруси завжди були об'єктом і на більше не претендують. Куди їх поведуть, туди й підуть.
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09.02.2023 21:25
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Автором був певно Єрмак !
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09.02.2023 20:06 Відповісти
Угу. Єрмак.
СІБ підтверджує, що як з інформації, наданої нашими українськими партнерами, так і за результатами оперативної діяльності Служби, було виявлено акти з метою підриву державності Республіки Молдова, дестабілізації та порушення громадського порядку. Джерело:
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09.02.2023 20:09 Відповісти
Україна нагнітає.
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09.02.2023 20:09 Відповісти
Зовсім ні. Є такий хєр Ілан Шор, ховається в Ізраїлі від молдавського правосуддя. Його дружина співачка(?) Жасмін, подруга Навки, дружини Пєскова. Через нього іде фінансування дестабілізаційних заходів в Молдові. Протести, пікети, перекриття доріг та державних установ. До того ж в Молдові докуя ватанов
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09.02.2023 21:36 Відповісти
Я до жодної розвідки стосунку не маю, але щодо Молдови даю дуже сумний прогноз - у разі російської агресії вона протримається 2 години, тобто той час, який буде потрібний російським військам, щоб від Придністров'я дістатися румунського кордону.
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09.02.2023 20:18 Відповісти
думаю що Україна не дозволить це зробити, ще не вистачало ворога за спиною
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09.02.2023 20:25 Відповісти
Ага. А Румыния будет сопли жевать. И какая агрессия? Откуда? С Приднестровья? Я думаю вопрос Приднестровья решат за 2 часа
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09.02.2023 20:43 Відповісти
Спрашиваете, откуда агрессия?
Нет, не из Приднестровья, там всего три стрелковых охранных батальона с легким вооружением. Думаю, что будет задействовано ВДВ, самолетный десант, типа захвата Чехословакии в 1968. Кишинев это не Киев, сопротивления там не будет, а где сопротивления нет, там "прославленные герои-десантники" показывают себя хорошо.
А насчет Румынии вы угадали. Хотя и грубо, но вполне достоверно и жизненно. Будет терпеливо "сопли жевать"
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09.02.2023 21:01 Відповісти
А откуда можно на Молдову еще напасть? ВДВ? Да, да, десант, через Украину Они сейчас на истребителях и штурмовиках очкуют залетать, а то на Ил-76 полетят. Уважаемый, нужно немного думать, перед тем как что-то писать.
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09.02.2023 21:17 Відповісти
Скажіть, будь ласка, а які у Вас підстави так вважати?
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09.02.2023 21:08 Відповісти
Загальна історія цієї землі та людей, що її населяють.
Є така річ у політології - суб'єкт політики та об'єкт політики.
Україна зараз наполегливо доводить, що вона є суб'єктом. І виходить це у неї добре.
А молдовани та білоруси завжди були об'єктом і на більше не претендують. Куди їх поведуть, туди й підуть.
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09.02.2023 21:25 Відповісти
Навіщо стільки галасу? Спецслужба передала тихенько і після виявлення і знешкодження можна і триндіти. А так зроблено для того щоб попередити злодіїв і не було результату
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09.02.2023 20:20 Відповісти
А їм ще коли коли казали вичистити ''кацапський гнійник'' з Придністров'я.
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09.02.2023 20:26 Відповісти
Ти б щось погуглив, почитав на цю тему, дізнався хто очолював Молдову, яку політику провадив, в чому залежність цієї країни, бо так кажеш, наче це питання не важче ніж тут лабуду писати
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09.02.2023 21:33 Відповісти
 
 