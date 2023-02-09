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корабель (1593) Литва (2263) Резніков (1442)

Резніков про військові кораблі від союзників: Колись і "Стінгери" видавалися нездійсненною мрією

резніков

Міністр оборони Олексій Рєзніков натякнув на плани України отримати від союзників військові кораблі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

Глава Міноборони опублікував фото на кораблі з литовським колегою Арвідасом Анушаускасом, який учора прибув із візитом до України.

"Лишень рік тому ніхто б не повірив, що українська армія буде озброєна "Стінгерами". Литва стала першою країною, яка надіслала нам ці ПЗРК. Отже, чи може хтось зараз сказати, що отримати бойові кораблі було б неможливо…?" – написав Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Узгодили наступні кроки для перемоги над терористичною державою, - Резніков провів зустріч з міністром оборони Литви Анушаускасом

Нагадаємо, на сьогоднішньому брифінгу Анушаускас оголосив, що Литва передає Україні 36 зенітних установок L-70.

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Топ коментарі
+27
Колись і яйця по 17,видавалися нездійсненою мрією.
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09.02.2023 21:30
+14
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09.02.2023 21:48
+8
доки за яйца нє отвєтіт, не давайте гамну слово
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09.02.2023 21:33
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Колись і яйця по 17,видавалися нездійсненою мрією.
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09.02.2023 21:30 Відповісти
доки за яйца нє отвєтіт, не давайте гамну слово
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09.02.2023 21:33 Відповісти
Чисто для статистики - сьогодні в магазині бачив яйця курячі 1категорії по 51,50грн. Уточнюю, щоб не було непорозумінь - за 10шт.
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09.02.2023 22:18 Відповісти
Ви впевнені? Не за кілограм?
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09.02.2023 23:49 Відповісти
Так, впевнений, трясц його матері!
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09.02.2023 23:55 Відповісти
Нє, ви вдумайтесь.. П:д@раси порозміновували кордони для русні, яка вирізала цілі сіла на Херсонщині, а тепер питають "Ти як". Ментальне здоров'я...
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09.02.2023 21:34 Відповісти
Фантазер. Буцигарня тебе зачекалася!
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09.02.2023 21:35 Відповісти
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09.02.2023 21:37 Відповісти
А до себе ''коханого'' в тебе толерантність безмежна!
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09.02.2023 21:41 Відповісти
ну і в кого з них яйця по 17?
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09.02.2023 21:45 Відповісти
https://www.facebook.com/100034891426585/videos/pcb.952678239238548/5892091624190167
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09.02.2023 21:38 Відповісти
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09.02.2023 21:44 Відповісти
без коментарів
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09.02.2023 21:39 Відповісти
.
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09.02.2023 21:40 Відповісти
Вони вже сказали що зброя після війни.
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09.02.2023 21:47 Відповісти
Клетчастоспинжачная мразь! Проси сразу авианосец " Энтерпрайз" !
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09.02.2023 21:48 Відповісти
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09.02.2023 21:48 Відповісти
Пиз..ливое чмо, первые партии стингеров союзники отправили в то время, как ты с зеленым уверял, что никакого нападения не будет и "союзники нагнетают панику"

В Украину прибыли первые ПЗРК «Стингер»

11.02.2022

Резніков: зараз немає підстав очікувати повномасштабного вторгнення Росії

25 січня 2022
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09.02.2023 21:52 Відповісти
А что, сейчас Стингеры не мечта? Или дали 3 установки и мечта Украины сбылась?
Этот Изя несет хуцпу в уши быдлу....
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09.02.2023 22:03 Відповісти
Так вроде турки нам корвет строят---года полтора точно. Если с ходовыми испытаниями, а потом со стрельбами---к 25 году причалит к родному берегу.
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09.02.2023 22:14 Відповісти
Про це треба думати пізніше.
Нагальні питання на уже

1) Бойові дрони для ЗСУ , виробництва України.
2) Укріплення 2,3 лінії оборони фортифікаційними спорудами, дотами, також мінування, особливо це потрібно робити на Запорізькому, Донецькому і Харківському напрямку.
3) Якісне забезпечення підрозділів автівками, тепловізорами одягом, харчуванням і т.д.
А де на усе це взяти гроші???
4) Реальна боротьба з корупцією в Міноборони 😡😡😡
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09.02.2023 22:32 Відповісти
Босфор про це знає?)))
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09.02.2023 23:00 Відповісти
"Колись і "Стінгери" видавалися нездійсненною мрією" .
Ну правильно....бо колись блазні і їх прислужники при владі здавались чимось екстраординарним !!!
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09.02.2023 23:28 Відповісти
 
 