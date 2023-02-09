Резніков про військові кораблі від союзників: Колись і "Стінгери" видавалися нездійсненною мрією
Міністр оборони Олексій Рєзніков натякнув на плани України отримати від союзників військові кораблі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.
Глава Міноборони опублікував фото на кораблі з литовським колегою Арвідасом Анушаускасом, який учора прибув із візитом до України.
"Лишень рік тому ніхто б не повірив, що українська армія буде озброєна "Стінгерами". Литва стала першою країною, яка надіслала нам ці ПЗРК. Отже, чи може хтось зараз сказати, що отримати бойові кораблі було б неможливо…?" – написав Резніков.
Нагадаємо, на сьогоднішньому брифінгу Анушаускас оголосив, що Литва передає Україні 36 зенітних установок L-70.
Топ коментарі
+27 Літій Неоненко
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+14 Ksenia VB
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+8 alexey prus
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В Украину прибыли первые ПЗРК «Стингер»
11.02.2022
Резніков: зараз немає підстав очікувати повномасштабного вторгнення Росії
25 січня 2022
Этот Изя несет хуцпу в уши быдлу....
Нагальні питання на уже
1) Бойові дрони для ЗСУ , виробництва України.
2) Укріплення 2,3 лінії оборони фортифікаційними спорудами, дотами, також мінування, особливо це потрібно робити на Запорізькому, Донецькому і Харківському напрямку.
3) Якісне забезпечення підрозділів автівками, тепловізорами одягом, харчуванням і т.д.
А де на усе це взяти гроші???
4) Реальна боротьба з корупцією в Міноборони 😡😡😡
Ну правильно....бо колись блазні і їх прислужники при владі здавались чимось екстраординарним !!!