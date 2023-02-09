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Зеленський (22389) членство в ЄС (1159) Євросоюз (12768) Шарль Мішель (333)

Україна є ближчою до ЄС, ніж будь-коли. Ви стали нашим щитом, - Мішель

зеленський

ЄС стоятиме на боці України як у її боротьбі з агресором, так і на шляху до євроінтеграції, до якої вона є ближчою ніж будь-коли.

Про це заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель, вітаючи Президента України Володимира Зеленського на зустрічі лідерів держав і урядів країн ЄС у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Дорогий Володимире, Ви - лідер країни у війні, який надихає світ, особливо вільний світ", - заявив Мішель.

Політик зазначив, що Україна має повну підтримку ЄС у боротьбі за справедливість, свободу та демократію, а також цінності Хартії ООН.

"Реальність повномасштабної війни в Європі жорстоко вдарила по нас усіх, а ви стали нашим щитом", - сказав очільник Євроради.

Він віддав належне мужності рішення Зеленського залишитися в країні та бути разом зі своїм народом.

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Присутність українського лідера на саміті є "потужним сигналом", адже Президент є "відображенням" хороброго народу України, який бореться проти агресора та захищає свої домівки, свої родини, свою державу, своє майбутнє.

Сьогодні, попри війну, України є ближчою до Брюсселя, до Європейського Союзу, ніж будь-коли, будучи кандидатом, зауважив Мішель.

"Нашою рішучою політичною, фінансовою, гуманітарною, але також воєнною допомогою, воєнна допомога є дуже важливою, ми демонструємо нашу непохитну підтримку Україні на її шляху до миру, відновлення та членства, на шляху до якого ЄС буде постійно супроводжувати Київ", - сказав Мішель.

Він звернувся до українського лідера: "Вітаємо вдома, в Європі!".

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Мішель зазначив, що лідери ЄС і України з 24 лютого перебувають у постійному контакті, Зеленський звертався до кожної зустрічі Ради Європи, починаючи з першого дня агресії.

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Топ коментарі
+11
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09.02.2023 21:52
+6
Дайте нам зброю, яку потрібно, ще й мечем станемо.
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09.02.2023 21:40
+4
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09.02.2023 21:43
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Ось тільки підкріплення для отого ''щита'' треба мало не вимолювати...
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09.02.2023 21:40 Відповісти
Дайте нам зброю, яку потрібно, ще й мечем станемо.
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09.02.2023 21:40 Відповісти
... Коли вустами жінки говорить істина !) Респект.
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10.02.2023 07:44 Відповісти
Шо щитом, вірю. А шо ближче - не вірю.
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09.02.2023 21:43 Відповісти
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09.02.2023 21:43 Відповісти
Все правильно! Кремлядські ''кроти'' мають знати своє місце. То він в нас наче ''пава хвоста розпустив'', а там отримав по рилу!
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09.02.2023 21:47 Відповісти
так зараз у рэзнікова яйця по 17, а у янелоха - сині. дєрьмак в дверях прищемляв, поки той все не розказав про шо вони там 3 години бєсєдовалі без нього )))
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09.02.2023 21:56 Відповісти
Зря Зеля Шмыгаля и Резникова с яйцами по 170 на эту встречу не взял. Шёл бы между ними и загадывал желания.
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09.02.2023 21:45 Відповісти
Він звернувся до українського лідера: "Вітаємо вдома, в Європі!" ,що він й,,,бнутий на всю європейську макітру.або "зе" дав йому нюхнути якого "коксу" ."ВДОМА"Твою європейську задницю,котру прикриває український народ ціною власного життя і цей народ не беруть в ЄС.С..ЧАРИ
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09.02.2023 21:46 Відповісти
дуже теплі слова. але життєвий досвід вчить що скільки не кажи КОЖУХ а тепліше не стане.
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09.02.2023 21:47 Відповісти
Лише сусуді Мордора розуміють яке це лихо єити поруч з цим отруєним смітником
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09.02.2023 21:48 Відповісти
.
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09.02.2023 21:52 Відповісти
Тут люди помирають.У вас є все,щоб цього не було.А красиві слова,для ідіотів.
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09.02.2023 21:54 Відповісти
ну, так до зєлі звертався ж...
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09.02.2023 22:04 Відповісти
Він говорив для всіх.
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09.02.2023 22:31 Відповісти
Да, стали вашим щитом...приллось....вот только вы жмете оружие....
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09.02.2023 22:04 Відповісти
"Ви стали нашим щитом, - Мішель"

В Україні на війні гине цвіт нації заради того, аби у парижі, відні або берліні не розривалися 3.14дарські бомби і місцева молодь могла щасливо жити. Сумно і не справедливо все це. Хоч без ЄС і США Україні, як державі вже давно була б 3.14зда.
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09.02.2023 22:07 Відповісти
Якщо найближчим часом Україну не візьмуть в ЄС,або в НАТО,то так і буде,адже звернення ВЗРади до конгресу США,про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО(у випадку отримання якого,війни б в Україні не було)і котре провалила "зелена слизь" відкинула Україну від отримання цього статусу в найближчій перспективі
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09.02.2023 22:47 Відповісти
Дякую. Ви неймовірні! 💕
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09.02.2023 23:01 Відповісти
 
 