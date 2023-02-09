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літак (2853) Словаччина (1016) Геґер Едуард (26)

Словаччина зробить усе можливе, щоб передати Україні свої винищувачі МіГ-29, – прем’єр Геґер

міг

Словаччина готова пожертвувати свої винищувачі МіГ-29 для посилення обороноздатності України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Геґера, яку наводить Tasr.

Зазначається, що сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до Геґера та попросив надати військову допомогу.

Це сталося на саміті Європейського Союзу в Брюсселі. За попередніми даними, може йтися про 11 або 12 літаків, які зараз зберігаються у Словаччині.

Також читайте: Питання передачі Словаччиною Україні літаків МіГ-29 обговорюється, - міністр оборони Надь

"Прем'єр-міністр Республіки відповів, що Словаччина зробить усе можливе, щоб виконати це прохання", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Словаччина готова передати Україні тільки танки Т-72, але не Leopard 2.

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Топ коментарі
+12
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09.02.2023 22:00
+11
Главное не самолет а ракеты которые он несет. Никто не собирается наперегонки соревноваться с Су-30. А хорошие ракеты воздух-воздух уничтожат вражеский самолет за 100км
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09.02.2023 22:12
+4
Очевидно, що наш авіапарк перебуває у жахливому стані( кацапи також збили багато наших пташок), тому навіть ці 11-12 штук нам пригодилися б, великий+, що не треба перенавчати пілотів.
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09.02.2023 22:26
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Главное не самолет а ракеты которые он несет. Никто не собирается наперегонки соревноваться с Су-30. А хорошие ракеты воздух-воздух уничтожат вражеский самолет за 100км
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09.02.2023 22:12 Відповісти
Зараз вже все по іншому. Це раніше літаки в ближній бій йшли. Зараз все змінилося. В штатах, їхній новий літак, повинен взагалі не входити в ближній бій. Такі вимоги були армії. Тобто, літак повинен був мати такі властивості, щоб уможливити ближній бій. Побачив противника, випустив ракету і зник. І противник про твою присутність в повітрі навіть не здогадується.
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09.02.2023 22:57 Відповісти
ну якщо МіГ-29 стелс невидимка, то чому ні?
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10.02.2023 10:02 Відповісти
Виправте мене, якщо я помиляюсь - це ж, здається, саме ті літаки можно переобладнати для можливості запуску з них далекобійних західних ракет?
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09.02.2023 22:26 Відповісти
так, така можливість є, тільки треба витратити багато годин праці висококваліфікованих інженерів і інших фахівців, взяти на борт кілограмів двісті переходників на пілони, роз'ємів, кабелів, жгутів з проводів, додаткових блоків і ще чогось, про що ми навіть не маємо уяви. Цим гемороєм зараз ніхто займатись не буде. Якщо словаки передадуть, то можно буде задовільниться наявнистю встановленої у двотисячних роках РЛПК-29М з РЛС Н019МЭ "Топаз", яка має більшу дальність огляду та завадостійкість, а також можливістю обстрілу одночасно двох цілей.
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09.02.2023 23:13 Відповісти
словацькі МіГ-29AS не мають можливості "на пряму" використовувати західні ракети "повітря-повітря", інтеграції західного озброєння на ці літаки не передбачалось. Хоча це і не виключає таку можливість.
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09.02.2023 23:01 Відповісти
Дякую.
Але я маю на увазі не «Повітря- повітря».
Британці ж про щось думали, коли говорили про Storm Shadow.
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09.02.2023 23:52 Відповісти
коли британці говорили про Storm Shadow, то мали на увазі Panavia Tornado, до яких ця зброя адаптована, а не словацькі МіГ-29, які навіть не адаптовані до будь-якої натівської зброї.
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10.02.2023 03:41 Відповісти
Міг-29 може на раз може завалити тридцяту сушку.... чого ви такої високої думки про СУ-35 ? Ось відео де наш МІГ-29 завалив СУ-35 https://www.youtube.com/watch?v=wbeNI-xyWYo https://www.youtube.com/watch?v=wbeNI-xyWYo

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09.02.2023 22:26 Відповісти
Хацапетівський наративчик, накшталт "не давайте їм нічого, бо це тільки продовжить муки українців". Ага вже чули таке
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10.02.2023 00:16 Відповісти
Не переймайся кацапе, передадуть Україні.
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10.02.2023 00:44 Відповісти
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09.02.2023 22:00 Відповісти
Їх наче кацапи модернізовувала на початку 2000 х років. В мережі є непідтверджена інформація про те чи можуть вони працювати з західним озброєнням. Взагалі звичайно це краще ніж нічого, але це не вихід ні на зараз ні на після війни.
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09.02.2023 22:20 Відповісти
так, кацапи іх модернізували у двотисячних, іх допустили, бо літаки не були адаптовані до західної зброї. По договору із словаками кацапи оновили радіолокаційний прицільний комплекс літака, і встановили свою РЛПК-29М з РЛС Н019МЭ "Топаз", яка має більшу дальність огляду та завадостійкість, а також можливістю обстрілу одночасно двох цілей. На тому модернізація цих бортів скінчилася. Єдине, що було зроблено вже після кацапів - були встановлені багатофункціональні дисплеї, оновлена апаратура зв'язку та навігації за стандартом НАТО. Словацькі МіГ-29AS не мають можливості "на пряму" використовувати західні ракети "повітря-повітря", інтеграції західного озброєння на ці літаки не передбачалось.
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10.02.2023 03:55 Відповісти
Очевидно, що наш авіапарк перебуває у жахливому стані( кацапи також збили багато наших пташок), тому навіть ці 11-12 штук нам пригодилися б, великий+, що не треба перенавчати пілотів.
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09.02.2023 22:26 Відповісти
А вот тут верю, эти самолеты могут передать вполне... и быстро... еще бы польские Миги...
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09.02.2023 23:01 Відповісти
Сделают все возможное....смешно....
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10.02.2023 12:33 Відповісти
 
 