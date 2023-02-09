Словаччина зробить усе можливе, щоб передати Україні свої винищувачі МіГ-29, – прем’єр Геґер

Словаччина готова пожертвувати свої винищувачі МіГ-29 для посилення обороноздатності України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Геґера, яку наводить Tasr.

Зазначається, що сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до Геґера та попросив надати військову допомогу.

Це сталося на саміті Європейського Союзу в Брюсселі. За попередніми даними, може йтися про 11 або 12 літаків, які зараз зберігаються у Словаччині.

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"Прем'єр-міністр Республіки відповів, що Словаччина зробить усе можливе, щоб виконати це прохання", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Словаччина готова передати Україні тільки танки Т-72, але не Leopard 2.