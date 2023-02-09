Словаччина зробить усе можливе, щоб передати Україні свої винищувачі МіГ-29, – прем’єр Геґер
Словаччина готова пожертвувати свої винищувачі МіГ-29 для посилення обороноздатності України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Геґера, яку наводить Tasr.
Зазначається, що сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до Геґера та попросив надати військову допомогу.
Це сталося на саміті Європейського Союзу в Брюсселі. За попередніми даними, може йтися про 11 або 12 літаків, які зараз зберігаються у Словаччині.
"Прем'єр-міністр Республіки відповів, що Словаччина зробить усе можливе, щоб виконати це прохання", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Словаччина готова передати Україні тільки танки Т-72, але не Leopard 2.
Топ коментарі
+12 ПравдаЛюбка
показати весь коментар09.02.2023 22:00
+11 FT FT
показати весь коментар09.02.2023 22:12
+4 Анжей b106d7a9
показати весь коментар09.02.2023 22:26
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Але я маю на увазі не «Повітря- повітря».
Британці ж про щось думали, коли говорили про Storm Shadow.