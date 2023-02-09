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Велика Британія (5331) зброя (7277) Резніков (1442)

Щодо далекобійної зброї від Великої Британії є хороша та перспективна конкретика, - Резніков

резніков

Вже відомо, яку далекобійну зброю Україна отримає від Великої Британії, проте про це оголосять партнери – можливо, під час чергової зустрічі у форматі "Рамштайн" 14 лютого.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков під час спільного брифінгу з литовським колегою Арвідасом Анушаускасом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Резнікова запитали, чи є якась конкретика щодо інформації про те, що Британія передасть Україні далекобійне озброєння.

"Конкретика є. Я не можу її оголосити, тому що у нас домовленість із партнерами про те, що коли ухвалюється рішення, що конкретний вид зброї заходить на територію України для використання нашими Силами оборони, то право оголошення – партнерам. Тим, хто передає [зброю]", – сказав Резніков.

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Він не виключив, що це буде оголошено під час нового "Рамштайну", або в якійсь офіційній заяві британської влади.

"Але конкретика хороша. Перспективна", – додав міністр.

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Топ коментарі
+10
Та ****** вже бороздуй до буцегарні.
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09.02.2023 22:07
+7
та коли ця падла закриє рота? ми чекаємо про яйця, а там подивимося
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09.02.2023 22:11
+6
На счёт ракет - есть перспектива, а из конкретики - яйца на развес и хер в жопе.
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09.02.2023 22:17
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Та ****** вже бороздуй до буцегарні.
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09.02.2023 22:07 Відповісти
та коли ця падла закриє рота? ми чекаємо про яйця, а там подивимося
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09.02.2023 22:11 Відповісти
шалтай-болта й, болта-й, болта-й.
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09.02.2023 22:11 Відповісти
На счёт ракет - есть перспектива, а из конкретики - яйца на развес и хер в жопе.
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09.02.2023 22:17 Відповісти
Козел , ты резник! Дерьмак давно уже все доложил в кацапию! Тебе не министром быть, а обычным шойхе́том или шайхе́том - забойщиком скота и птицы в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 еврейской общине ОП !

В еврейской общине резник производит убой скота и птицы, предназначенных в пищу, в соответствии с требованиями https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82 кашрута (в частности, животное должно быть убито «с уважением и состраданием.
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09.02.2023 22:18 Відповісти
Нє, він міністр, але кілограмояїць.
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09.02.2023 22:50 Відповісти
Humpty-Dumpty sat on a wall
Humpty-Dupty hat a great fall.
All the Kihgs Horses and all the Kings Men
Could not put Humpty-Dumpty again !
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09.02.2023 22:18 Відповісти
Було б добре ядерну зброю нам надати... оце б була конкретика ще та... https://www.youtube.com/watch?v=w5W6r-mySds але і інші засоби теж добре
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09.02.2023 22:19 Відповісти
Мародёр, ****.
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09.02.2023 22:23 Відповісти
підозрюю, що не мародер а дибіл..мабуть, це гірше
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09.02.2023 22:35 Відповісти
вы зря так считаете, в плане личных доходов он далеко не дебил.
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09.02.2023 23:17 Відповісти
коли його знімуть, Арахамія обіцяв цього тижня, завтра вже п'ятниця.
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09.02.2023 22:23 Відповісти
мало чого агрохімія обіцяла, думає, що ми забудемо
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09.02.2023 22:34 Відповісти
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09.02.2023 22:25 Відповісти
нема питань, міеяємо на Джонсонюка, при потребі в доплату арахламідію, дермака і чвертку аристовича
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09.02.2023 22:37 Відповісти
То есть, никакой конкретики на данный момент нет, все что заявлял боневтик про договоренности, это обещания с неизвестным сроком исполнения.
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09.02.2023 23:16 Відповісти
Конкретика-это распил бюджета Мин Обороны и что страной управляет кремлёвский агент Дерьмак и компания.А у Резников словесный понос никак не прекратится,после открытия схем разворовывания в МО
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09.02.2023 23:59 Відповісти
Яйцеголовий Свинарчук Зеленського а далі по тексту.....
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10.02.2023 08:07 Відповісти
Захід подивився на справі Резнікова як у нас справи с корупцієй, тому зброї давати не буде поки у нас Єрмак.
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10.02.2023 09:13 Відповісти
 
 