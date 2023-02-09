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Новини Війна
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зброя (7277) росія (63552) Радбез ООН (839) Кислиця (205) Небензя (46) Pink Floyd (4)

Росія у Радбезі ООН критикувала постачання зброї Україні, на підтримку покликала одного з лідерів Pink Floyd Вотерса

оон,радбез,вотерс,роджерс

Вже вдруге на цьому тижні Рада Безпеки ООН провела засідання, присвячене Україні. 8 лютого брифінг скликала Росія, аби обговорити "перспективи мирного врегулювання кризи довкола України в контексті збільшення поставок західної зброї".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Ключовими доповідачами були заступниця генсека ООН та верховна представниця з питань роззброєння Ісумі Накаміцу, а також британський музикант, один з лідерів гурту Pink Floyd та активіст Роджер Вотерс.

У своєму виступі Накаміцу відзначила, що зброю отримує не лише Україна, а й Росія. Вона не називала конкретні країни, проте зазначила, що мова йде про бойові дрони. Також, за її словами, деякі звіти свідчать і про передачу конвенційного озброєння, зокрема ракет, для використання "приватною військовою компанією, яка залучена у конфлікт".

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Вона відзначила: масштабне надходження зброї у будь-який конфлікт посилює занепокоєння щодо його ескалації. Тому, аби запобігти цьому потрібна прозорість та підзвітність.

Вона також закликала обидві сторони до захисту цивільних.

Другий доповідач, якого запросила Росія, один з лідерів гурту Pink Floyd Роджерс Вотерс, засудив війну, проте заявив, що вона не була неспровокованою. Він зазначив, що представляє "голоси миру". За його словами, Рада Безпеки - "беззуба". Тому він закликав президентів США, Росії та України негайно оголосити перемир’я та зупинити бойові дії за будь-яку ціну.

Посол Росії при ООН Василь Небензя, у своєму виступі багато посилався на Вотерса, називаючи його відомим борцем за мир, що відображено у його піснях. Головний лейтмотив його виступу, проте, полягав у звинуваченнях США та європейських країн та їхніх виробників у отриманні прибутків на постачанні зброї.

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Небензя також додав, що Росія зробить так, щоб більше ніколи з території України не виходила загроза, ані Росії, ані її союзникам, ані російській культурі, ані російській мові. "І це має бути основа для перемовин, а так звана формула миру Зеленського - це просто глузування з мирного плану", - заявив дипломат.

Заступник постійного представника США при ООН, посол Річард Міллс, реагуючи на заяви Волтерса, сказав, що він поважає його, як співака та митця, проте, сумнівається в його експертизі говорити про контроль за озброєнням чи європейську безпеку, або він має право говорити від імені "так званих братів та сестер в Україні".

Невід'ємне право на індивідуальну та колективну самооборону відображено в Статуті ООН. За словами Міллса, це незручна реальність для Росії, яка відчайдушно хоче знайти будь-який новий наратив.

Посол України при ООН Сергій Кислиця, який виступав останнім, відповідаючи на заклики припинити війну, заявив: "Тепер дозвольте відповісти тим, хто закликає припинити війну за будь-яку ціну, в тому числі й за територію України, за ціну прощення втрачених українських життів і землі. Гуру ненасильства - Махатма Ганді - сказав: "Утримання є прощенням лише тоді, коли є влада покарати. Воно безглузде, коли прикидається, що походить від безпорадної істоти". Дозвольте мені запитати тих, хто робить ці заклики, а також усіх вас, присутніх тут: "Чи ви готові й здатні продемонструвати цю владу покарати?"

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За його словами, якщо Рада Безпеки залишається знерухомленою злочинцем і не може покарати його, "давайте ми та всі відповідальні нації виконаємо цю роботу для Ради та для нашого спільного блага, як сказано в перших рядках Статуту ООН: "…щоб врятувати наступні покоління від лиха війни…"

Під час виступу Кислиці і Небензя, і його заступник Дмитро Полянський залишили залу засідання Ради Безпеки.

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Топ коментарі
+33
Вотерс гівно. Гілмор тру.
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09.02.2023 22:08
+29
Превратили Совбез в грустный цирк. Самим дипломатам не стыдно за всё вот это вот?
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09.02.2023 22:10
+28
.
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09.02.2023 22:15
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Вотерс гівно. Гілмор тру.
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09.02.2023 22:08 Відповісти
А с какого бодуна катить бочку на https://youtu.be/lFsqtga02Eo Дэвида... Походу, роджер припоцаный ватан, как и скандалист.
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09.02.2023 22:33 Відповісти
каазел, https://youtu.be/Pq41NM4Yzes кто катит бочку на Гилмора/... Ой, у лузi червона калина...
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09.02.2023 22:48 Відповісти
яка бочка?! це респект Гилмору!
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09.02.2023 22:52 Відповісти
Тады ой. Для меня тру - это каГбэ выбросить в мусор.
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10.02.2023 07:50 Відповісти
У Польщі скасували концерт Роджера Уотерса через його антиукраїнську позицію.
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09.02.2023 23:42 Відповісти
Правильно. Хай валить зі своїм концертом в Магадан.
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10.02.2023 00:33 Відповісти
А там и Гиллана с его теперь уже а-ля дип перпл, как и блэкмора - туда же , без права покинуть симбирские епеня. Козлы после четырнадцатого разъезжали по сибирям и членинградами с концертами
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10.02.2023 07:54 Відповісти
Новосибірська птахофабрика популярна у "співаків" та "співачок ротом"
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10.02.2023 09:18 Відповісти
Ха-ха-ха, там що будь який фрік може виступати?
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09.02.2023 22:09 Відповісти
еге ж! якщо сволота небензя приволоче
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09.02.2023 22:53 Відповісти
небензі(в множині...тому що їх багато....навіть дуже багато) ще могли, для повного переконання, шаріїв, шуфричів та бойків з каралєвскіми та лукашами в ООН приволокти...

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
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09.02.2023 23:37 Відповісти
Всьо идьет по плану)))
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09.02.2023 22:10 Відповісти
Превратили Совбез в грустный цирк. Самим дипломатам не стыдно за всё вот это вот?
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09.02.2023 22:10 Відповісти
Ця імпотентна Організація Офуївших Націй хоче нас знищити разом з раськай фєдєраськай, яка взагалі незаконно там накладає своє табу на усе живе навколо нас.

Настав час розігнати цих дармоїдів.
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09.02.2023 22:11 Відповісти
Вотерс ще той лiвак.... грошики заробляе..... ну а небезя-в глаза мне смотри .... типовий росiйський жлоб.... = пабеда русской дипломатии в глазах обнюханых кремлёвцев....
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09.02.2023 22:12 Відповісти
як у вісімдесят років можуть і далі цікавити гроші..!? Мені вже в 40к від них тошно навіть при їх відсутності
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09.02.2023 23:27 Відповісти
Це гівно у сотий раз підтвердило, що ті митці, яких вважають лідерами думки та освіченими людьми, насправді тупі як валянки
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09.02.2023 22:12 Відповісти
Не завжди.
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09.02.2023 23:53 Відповісти
Лігу націй розігнали..пора і цю шоблу розганяти.
Кажуть в світі є справедливість--це брехня.
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09.02.2023 22:13 Відповісти
.
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09.02.2023 22:15 Відповісти
усі до Роджера Вотерса у твітер залишити коментарі!
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09.02.2023 22:17 Відповісти
твиттер- это прокремлевская помойка фсб.
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09.02.2023 22:21 Відповісти
ще гiрше - це фейсбук.
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10.02.2023 08:47 Відповісти
Конченая небензя это ******* соловьев в эфире ООН.
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09.02.2023 22:17 Відповісти
Якщо не помиляюся, Вотерс уже 30 років, як не Пінк Флойд. Альбом Final cut (1983) - останній, який вони випустили разом. А після того - Гілмор рулить. А він - наш. Одна "Червона калина" чого варта...
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09.02.2023 22:19 Відповісти
Помиляєтесь, вони у цьому сторіччі знову об'єднувалися, до смерті Райта
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10.02.2023 05:40 Відповісти
І Переса де Куельяра хай закликають.
Нема питань, бо питання вже вирішено - Рашці ***** чорна!
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09.02.2023 22:19 Відповісти
неприємна ситуація для росіянських хробаків біля Вугледару
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09.02.2023 22:21 Відповісти
Там один в центре пытается лезгинку сплясать напоследок 😁
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09.02.2023 23:32 Відповісти
Молодцы! Это ответ тупому Небензе и пьяному певцу.
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10.02.2023 01:12 Відповісти
waters... - я вадяной я вадяной, ніхто нє водіцца са мной...
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09.02.2023 22:22 Відповісти
От блин остановители войны, а где они были в 2014? Они же войну и начинали, а теперь под дурачков косят.
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09.02.2023 22:23 Відповісти
ООН повністю перетворилася на цирк, що нічого не вирішує. Цинічна тупа вистава, яку збирають, коли десь коїться страшне горе.
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09.02.2023 22:24 Відповісти
Роджер Вотерс ушёл из Пинк Флойд в 1985 году. Пусть теперь к Горбачёву обращается.
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09.02.2023 22:24 Відповісти
расея в ооне?

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09.02.2023 22:24 Відповісти
Наступне засідання ООН
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09.02.2023 22:25 Відповісти
А краще зробити так, аби з всратої кацапії не виходило жодної загрози ані світу, ані українській мові, ані українській культурі.
Взагалі, окрім ЗСУ, ніхто не зможе втовкмачити цим підарам, що ми різні, що ми є окремою державою, що ***** нікому в світі не цікава ані їх всрата свинособача говірка, ані їх кінчене рюзьге безкультур'я....
ООН - дармоїди, в яких не лишилося зубів... Розігнати *****!!!
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09.02.2023 22:25 Відповісти
Бывший участник рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, известный поддержкой путинского режима и поддержкой палестинских террористов, по просьбе России принял участие в инициированном Москвой заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации в Украине.

79-летний музыкант общался с дипломатами в режиме видеоконференции. Он назвал российское вторжение в Украину незаконным, однако сообщил, что ответственность за это несут и власти Украины, якобы спровоцировавшие конфликт.

Российский представитель Виталий Небензя, судя по всему, не подозревавший, что Уотерс осудит и Россию, назвал его анализ ситуации абсолютно точным. Он призвал прислушаться к музыканту, которого назвал одним из ведущих активистов международного антивоенного движения.

Представитель Украины Сергей Кислица напомнил об одном из самых известных произведений Pink Floyd и символе этой группы. "Роджерс стал еще одним кирпичом в стене - в стене российской пропаганды. Вернитесь лучше к гитаре, нам летающие свиньи не нужны", - заявил дипломат.
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09.02.2023 22:25 Відповісти
"Вернитесь лучше к гитаре, нам летающие свиньи не нужны", - заявил дипломат.
Отлично сказано, прямо в точку! )
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09.02.2023 22:42 Відповісти
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09.02.2023 23:36 Відповісти
проплачена куриця накаміцу,
сказати їй що якби при її згвалтуванні закликали б обидві сторони до миру,
що б вона відчувала
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09.02.2023 22:26 Відповісти
Пан Вотерс разом з появою сивини став несповна розуму у своєму "пацифізмі". Завжди цінував його як справжнього митця, композитора, поета та лідера групи. Натомість хочу подякувати іншому в минулому члену групи Пінк Флойд Девіду Гілмору за його підтримку українського народу у боротьбі проти москальської навали.
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09.02.2023 22:27 Відповісти
якби хтось так америку мордував як росія Україну то давно б вже придумали як нейтралізувати бандита в раді старійшин.

просто америці українська кров що водиця.((
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09.02.2023 22:29 Відповісти
Та небензя така *******, шо *******. Вкотре таке меле, що на голову не налазить. Коли вже хтось нарешті встане і добре дасть йому тягла? В будь-якій іншій компанії вже б поламаними пальцями власні зуби збирав...
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09.02.2023 22:30 Відповісти
вотерс все свое состояние проколол в вену. старечку денежка нужна.
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09.02.2023 22:31 Відповісти
Рузке опять пришли на заседание ООН и привели очередного експерда
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09.02.2023 22:31 Відповісти
Они бы еще жирного клоуна стивена сегала в ООН притащили.
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09.02.2023 22:34 Відповісти
Сигал сейчас занят. Он сосет морковку у Ябацьки
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09.02.2023 22:43 Відповісти
і депард`є з фляшкою...для повного переконання....
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09.02.2023 23:48 Відповісти
Депардьйо втік з рашки...казали і квартиру продав
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10.02.2023 02:10 Відповісти
у рахи кончаются фубли)))
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09.02.2023 22:35 Відповісти
рашисти "беруть" матеріал подешевше....
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09.02.2023 23:49 Відповісти
We don't need now education, невже дєдушко знає щось?)
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09.02.2023 22:39 Відповісти
Уотерс вживає ЛСД, його треба лікувати, а не слухати.
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09.02.2023 22:42 Відповісти
ПТН ПНХ . Україна має право в воєнторзі купувати, що хоче. Як шахтьори в 14 тому.
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09.02.2023 22:46 Відповісти
небензя и вся *************** недопарашка-идите ***** свинособаки........................
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09.02.2023 22:46 Відповісти
суки москальські!
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09.02.2023 22:48 Відповісти
Гарний знак, кацапи починають гратися в пацифістів, отже принаймні ситуативно у них повна срака
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09.02.2023 22:51 Відповісти
Где они такие су**** ки циничные берутся? Предлагают любой ценой остановить войну но любую цену почему то всегда должна заплатить Украина. Все равно что преступник залезший ы =в ваш дом и убивших хозяев требует мира и безопасности для себя и переписать на него имущество убитых хозяев ради мира за любую цену.
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09.02.2023 23:00 Відповісти
Вон мрази из Украины и исключить тварей из Совбеза ООН. Уолтерс тупой мудак.
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09.02.2023 23:05 Відповісти
меняйте заголовок БЫВШИЙ участник группы Pink Floyd, он в 1986 году ушел, рассея нафталин достоет недоеденный молью
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09.02.2023 23:12 Відповісти
Давно вже треба вигнати нациську росію з Радбезу ООН,заяви рашистів не підаются здоровому розуму ,ви розпочали війну ,ви знищили цілі міста ,ви вбили десятки а може і сотню тисяч українців і що Україна не має права на захист ? виведіть своїх варварів з території України і питаня зброї буде закрито .
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09.02.2023 23:15 Відповісти
А хвамілія ж яка - Небензя , а щоб ти луснув. Бензя - єврей , а цей неБензя😃
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10.02.2023 00:19 Відповісти
Ага пішли по курсу, човника провідати...
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10.02.2023 01:01 Відповісти
Кислиця крутий, патрає так, що каци не витримують.
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10.02.2023 03:55 Відповісти
просто вбийте хтось того нєбєнзю прям у залі засідань! все одно росія не є членом ООН і РБ ООН
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10.02.2023 06:20 Відповісти
Гілмор грає «Червону калину», Вотерс закликає до миру з кацапстаном. Ще б газманова с кіркоровим пригнали
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10.02.2023 09:44 Відповісти
Жопу-пыне-вытерс, переучился на балалайку?
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10.02.2023 13:08 Відповісти
 
 