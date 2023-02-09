Росія у Радбезі ООН критикувала постачання зброї Україні, на підтримку покликала одного з лідерів Pink Floyd Вотерса

Вже вдруге на цьому тижні Рада Безпеки ООН провела засідання, присвячене Україні. 8 лютого брифінг скликала Росія, аби обговорити "перспективи мирного врегулювання кризи довкола України в контексті збільшення поставок західної зброї".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Ключовими доповідачами були заступниця генсека ООН та верховна представниця з питань роззброєння Ісумі Накаміцу, а також британський музикант, один з лідерів гурту Pink Floyd та активіст Роджер Вотерс.

У своєму виступі Накаміцу відзначила, що зброю отримує не лише Україна, а й Росія. Вона не називала конкретні країни, проте зазначила, що мова йде про бойові дрони. Також, за її словами, деякі звіти свідчать і про передачу конвенційного озброєння, зокрема ракет, для використання "приватною військовою компанією, яка залучена у конфлікт".

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Вона відзначила: масштабне надходження зброї у будь-який конфлікт посилює занепокоєння щодо його ескалації. Тому, аби запобігти цьому потрібна прозорість та підзвітність.

Вона також закликала обидві сторони до захисту цивільних.

Другий доповідач, якого запросила Росія, один з лідерів гурту Pink Floyd Роджерс Вотерс, засудив війну, проте заявив, що вона не була неспровокованою. Він зазначив, що представляє "голоси миру". За його словами, Рада Безпеки - "беззуба". Тому він закликав президентів США, Росії та України негайно оголосити перемир’я та зупинити бойові дії за будь-яку ціну.

Посол Росії при ООН Василь Небензя, у своєму виступі багато посилався на Вотерса, називаючи його відомим борцем за мир, що відображено у його піснях. Головний лейтмотив його виступу, проте, полягав у звинуваченнях США та європейських країн та їхніх виробників у отриманні прибутків на постачанні зброї.

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Небензя також додав, що Росія зробить так, щоб більше ніколи з території України не виходила загроза, ані Росії, ані її союзникам, ані російській культурі, ані російській мові. "І це має бути основа для перемовин, а так звана формула миру Зеленського - це просто глузування з мирного плану", - заявив дипломат.

Заступник постійного представника США при ООН, посол Річард Міллс, реагуючи на заяви Волтерса, сказав, що він поважає його, як співака та митця, проте, сумнівається в його експертизі говорити про контроль за озброєнням чи європейську безпеку, або він має право говорити від імені "так званих братів та сестер в Україні".

Невід'ємне право на індивідуальну та колективну самооборону відображено в Статуті ООН. За словами Міллса, це незручна реальність для Росії, яка відчайдушно хоче знайти будь-який новий наратив.

Посол України при ООН Сергій Кислиця, який виступав останнім, відповідаючи на заклики припинити війну, заявив: "Тепер дозвольте відповісти тим, хто закликає припинити війну за будь-яку ціну, в тому числі й за територію України, за ціну прощення втрачених українських життів і землі. Гуру ненасильства - Махатма Ганді - сказав: "Утримання є прощенням лише тоді, коли є влада покарати. Воно безглузде, коли прикидається, що походить від безпорадної істоти". Дозвольте мені запитати тих, хто робить ці заклики, а також усіх вас, присутніх тут: "Чи ви готові й здатні продемонструвати цю владу покарати?"

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За його словами, якщо Рада Безпеки залишається знерухомленою злочинцем і не може покарати його, "давайте ми та всі відповідальні нації виконаємо цю роботу для Ради та для нашого спільного блага, як сказано в перших рядках Статуту ООН: "…щоб врятувати наступні покоління від лиха війни…"

Під час виступу Кислиці і Небензя, і його заступник Дмитро Полянський залишили залу засідання Ради Безпеки.