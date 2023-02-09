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ЗСУ в Бердянську влучили в захоплений росіянами аеродром: знищено понад 100 окупантів

бердянськ

Унаслідок вибухів у Бердянську 8 лютого були влучання в захоплений росіянами аеродром та знищено понад 100 російських військових.

Про це в телеграмі повідомляє Бердянська міська військова адміністрація, передає  Цензор.НЕТ.

"Отримали від наших захисників уточнену інформацію про вчорашні вибухи: є влучання в аеродром", - йдеться у дописі від 9 лютого.

Зазначається також, що українські військові знищили більш як сто загарбників. Постраждали склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами і радіолокаційна станція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бердянську підірвали авто зі зрадницею Мамай, яка організовувала псевдореферендум та "здавала" патріотів окупантам. Вона в лікарні, - Федоров. ФОТО

Раніше повідомлялося, що 8 лютого в тимчасово захопленому Бердянську було чутно кілька гучних вибухів. Також повідомлялося про пожежу в місті.

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Топ коментарі
+34
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09.02.2023 22:48
+22
Строили орки там базу и наконец построили автосервис превращения в Лады Калины. Через стадию перегноя в пакете.
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09.02.2023 22:32
+22
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09.02.2023 22:37
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09.02.2023 22:27 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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09.02.2023 23:57 Відповісти
С билетами на мой реквием-концерт...!!!
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09.02.2023 23:59 Відповісти
В Украине последним временем наблюдается такое явление как Саботаж со стороны чиновников и лиц представляющих исполнительные структуры.
Саботаж может нести угрозу для безопасности страны и существенно влиять на вектор государственной политики. Существует ли в Украине законы согласно которым следует криминальная ответственность за умышленный саботаж с целью вредительства государству?

Саботаж это
- Умышленно-недобросовестное исполнение обязанностей, уклонение от работы или злостный срыв работы при соблюдении видимости выполнения ее.
- Стремление помешать осуществлению чего-нибудь при помощи скрытого, замаскированного противодействия.
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09.02.2023 22:27 Відповісти
як погода в Магадані?
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09.02.2023 22:37 Відповісти
Тебе виднее.
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09.02.2023 23:39 Відповісти
виха вообще то твое фамилие когда то было денеко , но это было давно
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10.02.2023 06:14 Відповісти
Строили орки там базу и наконец построили автосервис превращения в Лады Калины. Через стадию перегноя в пакете.
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09.02.2023 22:32 Відповісти
This is very good !!!
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09.02.2023 22:32 Відповісти
What good? It's fucking beautiful
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09.02.2023 22:36 Відповісти
Accepted
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09.02.2023 23:02 Відповісти
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09.02.2023 22:37 Відповісти
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09.02.2023 22:37 Відповісти
Так, одеські єноти задоволені
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10.02.2023 10:09 Відповісти
Сотня чортiв у кобзонiв чан..... шикарна робота ЗСУ.....
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09.02.2023 22:42 Відповісти
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09.02.2023 22:48 Відповісти
ПА аэрадрому.
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09.02.2023 23:04 Відповісти
Руки, ноги, хвост...
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09.02.2023 22:51 Відповісти
До Бердянска больше 110 км, чем же влупили?!
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09.02.2023 23:00 Відповісти
Вундервафлей
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09.02.2023 23:05 Відповісти
Verojatno vsego novyje raketi isprobyvali,te sto na 150 kilometrov letajet.4 raketi eto 2 Himars ustanovki pustili ix
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09.02.2023 23:09 Відповісти
асфальтом))
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10.02.2023 00:35 Відповісти
от линии фронта до аэродрома 96 км. Чем - не понятно. Но интересно.
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10.02.2023 05:09 Відповісти
это кто такой настолько смелый, что стреляет от линии фронта дальнобойной штукой, ты что?
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10.02.2023 13:05 Відповісти
вот не думаю, что от линии фронта. Потому и вопрос - чем? Не думаю, что Су-25 залетели на такую глубину. Может GMLRS-ER?
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10.02.2023 15:56 Відповісти
Українські журналісти - титани духу. У них виходить спочатку вибух, а потім влучання. Друге внаслідок першого. Уявляєте, яка каша у них в голові? І таких у них повна редакція: редактор пише, випусковий перевіряє і ставить на сайт, головний читає вранці і відчуває себе лауреатом пулітцера. І так повсюди і вже дуже давно. Єдине спасіння - дихлофос.
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09.02.2023 23:01 Відповісти
"Бомба завжди попадає точно в епіцентр вибуху".
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10.02.2023 03:46 Відповісти
Що вам не так, не подобається послідовність? Для стороннього спостерігача спочатку був вибух. А чи було влучання - питання друге.
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10.02.2023 10:13 Відповісти
Харош, є далекобійна зброя це добре 🔥🔥🔥
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09.02.2023 23:03 Відповісти
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09.02.2023 23:14 Відповісти
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10.02.2023 00:12 Відповісти
Одразу безсоння пройшло.
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10.02.2023 03:44 Відповісти
Перефразовуючи Святкує Письмо

,, Побачивши москаля---УБИЙ!!!!,,
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10.02.2023 09:08 Відповісти
 
 