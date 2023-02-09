Євросоюз має намір зобов’язати банки повідомляти про розміри заморожених російських активів, - Bloomberg

Європейський союз має намір зобов’язати банки надавати докладну інформацію про розмір заморожених активів Центробанку РФ, якщо санкційні кошти захочуть використати для відновлення України.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Юридична служба ЄС заявила, що закони Євросоюзу дають змогу інвестувати заморожені активи та використовувати виручені кошти для допомоги Києву, але чиновники мають спочатку розібратися з масштабами активів Центрального банку та інших державних активів, які перебувають під санкціями.

За оцінками офіційних осіб, може йтися про 258 млрд доларів, заснованих на інформації, наданій Банком Росії у звіті про управління валютними та золотими активами за 2022 рік.

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Наразі країни ЄС повідомили про заморожування активів російського центрального банку на суму 33,8 млрд євро, але ця цифра ще уточнюється.