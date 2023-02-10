Фон дер Ляєн про трибунал для РФ: У нас є політична воля, залишилося знайти спосіб

Євросоюз має твердий намір притягнути Росію до відповідальності за злочин агресії проти України і створити для цього відповідний трибунал.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільному брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі 9 лютого, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

Вона зазначила, що для того, щоб скоєні злочини не залишилися безкарними, потрібний комплекс кроків. По-перше, це документування злочинів, по-друге – спільна робота прокурорів, для чого і створюють відповідний центр у Гаазі.

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"Далі потрібно буде створити трибунал. Зараз тривають обговорення того, якою буде структура цього трибуналу. Проте запевняю вас, Володимире, у нас є політична воля притягнути винуватців до відповідальності, зокрема – за злочин агресії. У нас є політична воля, залишилося знайти спосіб це зробити", – заявила вона.