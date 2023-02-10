УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9818 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 523 9
трибунал (249) фон дер Ляєн Урсула (709)

Фон дер Ляєн про трибунал для РФ: У нас є політична воля, залишилося знайти спосіб

фон,дер,ляєн

Євросоюз має твердий намір притягнути Росію до відповідальності за злочин агресії проти України і створити для цього відповідний трибунал.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільному брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі 9 лютого, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

Вона зазначила, що для того, щоб скоєні злочини не залишилися безкарними, потрібний комплекс кроків. По-перше, це документування злочинів, по-друге – спільна робота прокурорів, для чого і створюють відповідний центр у Гаазі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ірландія може допомогти у створенні спецтрибуналу для РФ

"Далі потрібно буде створити трибунал. Зараз тривають обговорення того, якою буде структура цього трибуналу. Проте запевняю вас, Володимире, у нас є політична воля притягнути винуватців до відповідальності, зокрема – за злочин агресії. У нас є політична воля, залишилося знайти спосіб це зробити", – заявила вона.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...є такий спосіб
показати весь коментар
10.02.2023 00:12 Відповісти
Це якраз те, що заважає притягненню до відповідальності.
показати весь коментар
10.02.2023 00:36 Відповісти
показати весь коментар
10.02.2023 00:13 Відповісти
Пані президентка, трибунал, безумовно, необхідний, але це централізований, помпезний і дуже дорогий механізм судочинства. Засудіть уже якимось чином цю неспровоковану агресію, терор проти цивільного населення та інфраструктури, геноцид та мілітаристський імперіалізм пуйла і віддайте у децентралізоване виконання, як на Дикому Заході було колись "розшукується пуйло, дрібний, але говнистий". Хто перший дістанеться, того і тапки як трофей. Скласти повний список таких злочинців проти людяності та віддати у децентралізоване виконання на рфії, так і рівень зайнятості населення підвищиться, і доходи збільшаться, і злочинність зменшиться! Це ж win-win стратегія, як на мене, тобто безпрограшна!
показати весь коментар
10.02.2023 02:46 Відповісти
показати весь коментар
10.02.2023 03:23 Відповісти
Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.
показати весь коментар
10.02.2023 05:12 Відповісти
Как говорится , выпьем за сбытие наших мечт!
показати весь коментар
10.02.2023 07:07 Відповісти
Поки Зеля нічого з тими трібуналами не споплюжив !
показати весь коментар
10.02.2023 09:42 Відповісти
Цю фон дер ляйну треба відіслати назад в будинок терпимості знов на посаду мадам, де вона й була раніше.
показати весь коментар
10.02.2023 09:55 Відповісти
 
 