Китай вимагає від ЄС відмовитись від закликів до перемоги України на полі бою

Представник Китаю при Євросоюзі Фу Цун заявив, що допомога Заходу Україні веде до ескалації війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

На заході Центру європейської політики у Брюсселі Фу Цун заявив, що Китай "дуже стурбований можливою ескалацією конфлікту". Він також наголосив, що у Пекіні не вірять, що передача зброї Україні ефективно розв'яже проблему вторгнення Росії.

"Ми дуже стурбовані тим, що йдеться про повну перемогу на полі бою. Ми вважаємо, що правильне місце буде за столом переговорів", – сказав Фу Цун.

Дипломат також розкритикував позицію Євросоюзу щодо Тайваню. Посол вважає, що, захищаючи Тайвань, ЄС "провокує сепаратизм". Фу Цун заявив, що у разі підписання інвестиційної угоди між ЄС та Тайванем, яка перебуває у процесі підготовки, відносини між Євросоюзом та Пекіном значно погіршаться.

Фу також відкинув порівняння між Україною та Тайванем, які стикаються з військовою загрозою з боку сусіда, що має ядерну зброю.

"Мушу відразу сказати, що українська криза і тайванська проблема – це дві абсолютно різні речі. Україна – незалежна держава, а Тайвань – частина Китаю", – сказав китайський дипломат. "Тож ці дві проблеми не можна порівняти".

Висловлювання Фу Цуна прозвучали на тлі підготовки візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви.

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Нагадуємо, Китай заявляє про свою нейтральну позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". При цьому у КНР неодноразово повторювали кліше російської пропаганди про те, що Росію на війну спровокували НАТО та США. Одночасно представники Китаю заявляють про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів, а також закликають до переговорів.