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Китай (4349) Євросоюз (12768)

Китай вимагає від ЄС відмовитись від закликів до перемоги України на полі бою

фу,цун

Представник Китаю при Євросоюзі Фу Цун заявив, що допомога Заходу Україні веде до ескалації війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

На заході Центру європейської політики у Брюсселі Фу Цун заявив, що Китай "дуже стурбований можливою ескалацією конфлікту". Він також наголосив, що у Пекіні не вірять, що передача зброї Україні ефективно розв'яже проблему вторгнення Росії.

"Ми дуже стурбовані тим, що йдеться про повну перемогу на полі бою. Ми вважаємо, що правильне місце буде за столом переговорів", – сказав Фу Цун.

Дипломат також розкритикував позицію Євросоюзу щодо Тайваню. Посол вважає, що, захищаючи Тайвань, ЄС "провокує сепаратизм". Фу Цун заявив, що у разі підписання інвестиційної угоди між ЄС та Тайванем, яка перебуває у процесі підготовки, відносини між Євросоюзом та Пекіном значно погіршаться.

Фу також відкинув порівняння між Україною та Тайванем, які стикаються з військовою загрозою з боку сусіда, що має ядерну зброю.

"Мушу відразу сказати, що українська криза і тайванська проблема – це дві абсолютно різні речі. Україна – незалежна держава, а Тайвань – частина Китаю", – сказав китайський дипломат. "Тож ці дві проблеми не можна порівняти".

Висловлювання Фу Цуна прозвучали на тлі підготовки візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви.

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Нагадуємо, Китай заявляє про свою нейтральну позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". При цьому у КНР неодноразово повторювали кліше російської пропаганди про те, що Росію на війну спровокували НАТО та США. Одночасно представники Китаю заявляють про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів, а також закликають до переговорів.

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Топ коментарі
+91
Навпаки, китайське отродьє вже чітко зрозуміло, що нароссія програла. а після падіння наросссії китайози залишаться один на один із США. а це не в їхніх інтересах
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10.02.2023 00:42
+88
Якщо кітай упевнений,що Україна не переможе,то чого він так хвілюецца.
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10.02.2023 00:38
+58
" Ми вважаємо, що правильне місце буде за столом переговорів", - сказав Фу Цун. Цікаво, про які переговори патякав би пан Фу Цун, якби раша вторглася в Китай та загарбала частину китайських територій?
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10.02.2023 01:24
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Правильно сказав Кіплінг- Захід є захід, а Схід є схід і ніколи їм не зійтись.
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10.02.2023 13:51 Відповісти
Фу який Цун
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10.02.2023 14:16 Відповісти
китай=росія=іран - одного поля бур`ян (виродки). Українська держава повинна була вже давно ввести обмеження проти цих людожерів, але наша корумпована безпринципна влада усіх часів не спроможна на щось достойне.
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10.02.2023 14:31 Відповісти
kosoglazyie - PNX !!!!
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10.02.2023 15:00 Відповісти
Жовтенький зараз має реальний шанс тихенько повернути свої території. А така поведінка,- це ...великі сумніви щодо ... третьої армії (друга ...не так давно була сруська) світу. Сцить китайоза.
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10.02.2023 15:17 Відповісти
Китайози це тварини
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10.02.2023 18:14 Відповісти
Червоні жовтопики комуняки - наші екзестаційні вороги.
Завжди будуть гадити зпідтишка.
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10.02.2023 18:45 Відповісти
Тут питання до "нашої" влади - чому у нас досі не заборонений імпорт всякого лайна з Китаю?
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10.02.2023 19:18 Відповісти
ОН ХОТЕЛ СКАЗАТЬ, ЧТО ЭТО ИХ КОРОВА И ОНИ ЕЁ ДОЯТ !) НО КОРОВА БЗБЕСИЛАСЬ И ЕЁ НЕОБХОДИМО ЛИКВИДИРОВАТЬ !!!
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10.02.2023 22:32 Відповісти
ЭТО ЕЩЁ РАЗ ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО КИТАЙ СЦЫТ НАХОДИТСЯ В КОМПАНИИ С ЕС И США !)
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10.02.2023 22:44 Відповісти
цун фу ,фу китайська собака
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11.02.2023 21:11 Відповісти
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