Зеленський про Мінські угоди: Вони означали задоволення апетитів Росії за рахунок України
Президент Володимир Зеленський вважає, що Мінські угоди від самого початку були ініційовані як поступка Росії і їх неможливо було виконати без втрат для України.
Про це він сказав в інтерв'ю SPIEGEL, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Громадяни та їхні лідери бачать потенційну загрозу стабільності своїх країн, зокрема їхній політичній владі. Тому вони хочуть зупинити війну. І найкращий спосіб зробити це – за рахунок інших. У жодному разі не за рахунок жертв у їхній власній країні. Найпростіший спосіб закінчити війну – віддати Росії території. Повернути їм той вплив на Україну і всередині України, який вони мали протягом багатьох років. Саме тому існували Мінські угоди.... Я думаю, що Мінські угоди були такою поступкою", - сказав Зеленський.
На запитання, чи намагався він сам виконувати Мінські угоди, Зеленський відповів, що він "вскочив у цей вагон, який уже котився у прірву". Президент України пояснив, що в Мінських угодах усе було побудовано так, що "одна сторона не може щось виконати, а інша заморожує конфлікт".
"Я не побачив в угодах жодного бажання дати Україні незалежність! Я розумію їх так, що вони означають, що апетити Росії мали бути трохи задоволені за рахунок України. У дипломатії відстрочка – це абсолютно нормально. Ніколи не знаєш, чи не помре людина, яка ухвалює рішення, і все раптом стане простіше", - зазначив він.
Зеленський додав, що бачив у Мінських угодах сенс лише як в офіційному майданчику для переговорів, на якому можна було "вирішити хоч щось", і він почав використовувати його для обміну полоненими.
"Але що стосується Мінська загалом, я сказав Еммануелю Макрону та Ангелі Меркель: ми не можемо реалізувати його в такий спосіб", – зізнався український президент. За його словами, і на зустрічі в нормандському форматі за участю Володимира Путіна 2019 року він сказав усім учасникам: "Те, що є в угоді, не може бути реалізовано".
"Путін наполягав на швидкому виведенні військ. Я пояснив йому, як це робиться нині, і підрахував, що за нинішніх темпів нам знадобиться ще 20 років. Я сказав йому: мій батько – професор математики, я добре знаю арифметику", – сказав Зеленський.
Президент нагадав, що, незважаючи на попередження про можливе вторгнення Росії у 2022 році, майже ніхто з партнерів не дав Україні зброї. Зеленський зазначив, що і після повномасштабного наступу РФ "багато хто хотів закінчити війну дуже швидко", але "за кілька тижнів ця думка змінилася" завдяки енергії українців і звірствам російської армії.
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https://www.youtube.com/watch?v=EA3uwEpnWJo
https://www.youtube.com/watch?v=dAc30QDFyBk
Если бы Путин полномасштабно попёр в 2014 году - чем бы это кончилось для Украины?
НУ-ка, покажи карту, где Дебальцево отходило Расии!
А як же "спонтанне" захоплення Криму?
Дебальцева за Мінськими угодами мало залишатись неокупованим.
Дебальцево була команда вийти і залишити окупанту.
Може ви знаєте скільки боєздатних військ було у України у 2014? Не треба було голосувати за Януковича, який дорозвалив ЗСУ і СБУ із партії якого була уся кримська "еліта".
Дата на медалі свідчить, що операцію Москва планувала заздалегідь.
Крим був зданий задовго до 2014. Його здали ті, хто голосував за комуністів (область стала автономною республікою, дозвіл базування російського флоту, дозвіл "атставникам" залишатись в Криму, розігрівання проросійських настроїв). Потім Крим здали ті, хто голосував за регіоналів (Харківські угоди, які дозволили збільшити присутність російських військ, свідомий розвал ЗСУ, кримська " "Альфа" "заточена" проти кримськотатарського сепаратизму, а не російського).
А часом не комуніст Сіманєнка з регіоналом Шуфрічєм не вилазили з концертів улюбленого вами 95 кварталу. Ну як же не захоплюватись тим кварталом. Там сам Басков і Кіркоров постійно виступали.
Не так критично скільки боєздатних військ було, як те, що ворожа окупація та анексія проходили за повного сприяння т.з. української влади.
Зеленський: Простий спосіб закінчити війну - віддати РФ території, тому були Мінські угоди
https://www.pravda.com.ua/authors/620c137813133/ Олена Рощіна - Четвер, 9 лютого 2023, 23:48
Президент Володимир Зеленський вважає, що Мінські угоди від самого початку були ініційовані Заходом як поступка Росії і що їх неможливо було виконати без втрати Україною територій.........
К сожалению, когда Зеленский говорит без текста, который подготовил спичрайтер, то получается вот так. И это беда...