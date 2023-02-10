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Зеленський (22389) мінські угоди (2227)

Зеленський про Мінські угоди: Вони означали задоволення апетитів Росії за рахунок України

зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Мінські угоди від самого початку були ініційовані як поступка Росії і їх неможливо було виконати без втрат для України.

Про це він сказав в інтерв'ю SPIEGEL, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Громадяни та їхні лідери бачать потенційну загрозу стабільності своїх країн, зокрема їхній політичній владі. Тому вони хочуть зупинити війну. І найкращий спосіб зробити це – за рахунок інших. У жодному разі не за рахунок жертв у їхній власній країні. Найпростіший спосіб закінчити війну – віддати Росії території. Повернути їм той вплив на Україну і всередині України, який вони мали протягом багатьох років. Саме тому існували Мінські угоди.... Я думаю, що Мінські угоди були такою поступкою", - сказав Зеленський.

На запитання, чи намагався він сам виконувати Мінські угоди, Зеленський відповів, що він "вскочив у цей вагон, який уже котився у прірву". Президент України пояснив, що в Мінських угодах усе було побудовано так, що "одна сторона не може щось виконати, а інша заморожує конфлікт".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель про Мінськ: "Ми всі знали, що це заморожений конфлікт"

"Я не побачив в угодах жодного бажання дати Україні незалежність! Я розумію їх так, що вони означають, що апетити Росії мали бути трохи задоволені за рахунок України. У дипломатії відстрочка – це абсолютно нормально. Ніколи не знаєш, чи не помре людина, яка ухвалює рішення, і все раптом стане простіше", - зазначив він.

Зеленський додав, що бачив у Мінських угодах сенс лише як в офіційному майданчику для переговорів, на якому можна було "вирішити хоч щось", і він почав використовувати його для обміну полоненими.

"Але що стосується Мінська загалом, я сказав Еммануелю Макрону та Ангелі Меркель: ми не можемо реалізувати його в такий спосіб", – зізнався український президент. За його словами, і на зустрічі в нормандському форматі за участю Володимира Путіна 2019 року він сказав усім учасникам: "Те, що є в угоді, не може бути реалізовано".

"Путін наполягав на швидкому виведенні військ. Я пояснив йому, як це робиться нині, і підрахував, що за нинішніх темпів нам знадобиться ще 20 років. Я сказав йому: мій батько – професор математики, я добре знаю арифметику", – сказав Зеленський.

Читайте також: Саме зараз треба і можна зупинити війну. "Мінська-3" не буде, - Зеленський

Президент нагадав, що, незважаючи на попередження про можливе вторгнення Росії у 2022 році, майже ніхто з партнерів не дав Україні зброї. Зеленський зазначив, що і після повномасштабного наступу РФ "багато хто хотів закінчити війну дуже швидко", але "за кілька тижнів ця думка змінилася" завдяки енергії українців і звірствам російської армії.

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Топ коментарі
+65
Запхните его обратно в бункер. Пусть читает на камеру написанные тексты дальше, а то он щас намелет пурги..
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10.02.2023 01:14
+64
Лучше плохой мир, чем хорошая война... И как раз "минские соглашение", дали нам этот плохой мир, дали нам время на подготовку к хорошей войне. Но наш "мудрий нарід", уставший от войны и веривший всем этим бениным пропагандонам, сделал свой выбор. Хорошая война наступила, правда мы потеряли время на подготовку. А теперь все вокруг виноваты, кроме этого "не лоха". Который прятался от повесток, а теперь рассказывает что он бы ни за что не сдал бы Крым, при этом легко сдал почти весь юг Украины.
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10.02.2023 01:35
+58
Кто верит в то что это лайно читало минские соглашения?
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10.02.2023 01:14
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що він плете?
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10.02.2023 08:56 Відповісти
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10.02.2023 09:16 Відповісти
Тупе бидло
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10.02.2023 09:19 Відповісти
Дебил так и не понял, что бы было с нами если бы не "минские".....
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10.02.2023 09:19 Відповісти
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10.02.2023 09:27 Відповісти
Для України таки найбезпечніше, коли то чмо в бунукері і лише відосіки знімає. На люди того придурка випускати не можна. Воно ж перед війною вже такого нагородило і натворило, а тепер знову за своє взялось. Очевидно, від нього оманский договорняк вимагають виконати, от воно й поперло.
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10.02.2023 09:49 Відповісти
Зеленський , а де ви були з 2014 по 2019 рр. з *********** паличками?
https://www.youtube.com/watch?v=EA3uwEpnWJo


https://www.youtube.com/watch?v=dAc30QDFyBk
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10.02.2023 09:49 Відповісти
Идиоты ванючие!
Если бы Путин полномасштабно попёр в 2014 году - чем бы это кончилось для Украины?
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10.02.2023 11:25 Відповісти
Він не міг цього зробити у 2014 спонтанно за першого бажання.
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10.02.2023 12:43 Відповісти
Ты уверен, что Дебальцево он захватил спонтанно?
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10.02.2023 13:38 Відповісти
Дебальцево Україна передала москалям за мінськими договорняками
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11.02.2023 00:24 Відповісти
Да ты, Ваня, дурак или провокатор?
НУ-ка, покажи карту, где Дебальцево отходило Расии!
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11.02.2023 10:04 Відповісти
А повернути у Київ "законного" президента Януковича вони не могли? Він ж просив їх про це. Чи не проковтнув би це Захід, як відновлення конституційного порядку?

А як же "спонтанне" захоплення Криму?

Дебальцева за Мінськими угодами мало залишатись неокупованим.
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11.02.2023 14:23 Відповісти
Про окупацію і наступну анексію АРК було домовлено зі зрадниками заздалегідь. Рашистські медалі цьому підтвердження.
Дебальцево була команда вийти і залишити окупанту.
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12.02.2023 00:39 Відповісти
"Про окупацію і наступну анексію АРК було домовлено зі зрадниками заздалегідь". З якими зрадниками було домовлено? Кого маєте на увазі?

Може ви знаєте скільки боєздатних військ було у України у 2014? Не треба було голосувати за Януковича, який дорозвалив ЗСУ і СБУ із партії якого була уся кримська "еліта".

Дата на медалі свідчить, що операцію Москва планувала заздалегідь.

Крим був зданий задовго до 2014. Його здали ті, хто голосував за комуністів (область стала автономною республікою, дозвіл базування російського флоту, дозвіл "атставникам" залишатись в Криму, розігрівання проросійських настроїв). Потім Крим здали ті, хто голосував за регіоналів (Харківські угоди, які дозволили збільшити присутність російських військ, свідомий розвал ЗСУ, кримська " "Альфа" "заточена" проти кримськотатарського сепаратизму, а не російського).

А часом не комуніст Сіманєнка з регіоналом Шуфрічєм не вилазили з концертів улюбленого вами 95 кварталу. Ну як же не захоплюватись тим кварталом. Там сам Басков і Кіркоров постійно виступали.
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12.02.2023 03:22 Відповісти
Фактично кожну "українську" владу можна у цьому звинуватити і не помилитися. На найвищих державних посадах завжди перебували найбільші зрадники.
Не так критично скільки боєздатних військ було, як те, що ворожа окупація та анексія проходили за повного сприяння т.з. української влади.
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12.02.2023 08:02 Відповісти
Чувствуется купленый диплом.
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10.02.2023 12:29 Відповісти
Борислав Береза:

Зеленський: Простий спосіб закінчити війну - віддати РФ території, тому були Мінські угоди

https://www.pravda.com.ua/authors/620c137813133/ Олена Рощіна - Четвер, 9 лютого 2023, 23:48



Президент Володимир Зеленський вважає, що Мінські угоди від самого початку були ініційовані Заходом як поступка Росії і що їх неможливо було виконати без втрати Україною територій.........

К сожалению, когда Зеленский говорит без текста, который подготовил спичрайтер, то получается вот так. И это беда...
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12.02.2023 06:47 Відповісти
Дебіл зелений!!!
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28.06.2023 17:44 Відповісти
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