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Україна використовує дані Пентагону для ударів із HIMARS, - The Washington Post

himars

За даними The Washington Post, українські військові отримують координати або ж їх підтвердження від США для переважної більшості ударів по об’єктах російських військ із використанням ракетних систем HIMARS і M270.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Один з українських співрозмовників видання розповів, що ЗСУ майже ніколи не запускають ракети з сучасних озброєнь без конкретних координат від американських військових, дислокованих на одній з баз у країні Європи. Співрозмовник зі США це підтвердив, пояснивши, що метою такої підтримки є забезпечення точності й максимально ефективного використання обмежених запасів боєприпасів.

При цьому він зазначив, що Україна не має чекати на схвалення Штатів для атак на російські об’єкти й постійно самостійно вражає окупаційні війська за допомогою іншої зброї. Американці ж передають ЗСУ координати й точну інформацію для націлювання виключно як консультанти.

Пентагон протягом кількох днів відмовлявся від коментарів The Washington Post через занепокоєння щодо оперативної безпеки. Врешті-решт речник Міноборони США генерал Патрік Райдер визнав надання українській армії розвідувальної інформації для підтримки ударів по об’єктах РФ, але не розповів про узгодження координат.

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"Ми давно підтвердили, що ділимося розвідувальними даними з Україною, щоб допомогти їм (війсковим – ред.) захистити свою країну від російської агресії, і з часом ми оптимізували спосіб обміну інформацією, щоб мати змогу підтримувати їхні запити й процеси націлювання з більшою швидкістю та масштабом. Українці відповідальні за пошук цілей, їх пріоритезацію й ухвалення остаточних рішень щодо того, які з них вражати. США не лише не затверджують цілі, а й не беруть участі у виборі чи ураженні цілей", – заявив Райдер.

Водночас, український чиновник описав процес координації ударів із США. За його словами, спочатку наші бійці визначають цілі, які хочуть атакувати, надсилають ці дані старшим командирам, а ті вже передають запит американським партнерам для отримання більш точних координат. За словами іншого джерела, процес відбувається "дуже швидко". Якщо відповідь не надходить, то ЗСУ не відкривають вогонь.

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Топ коментарі
+18
А де ж супутники притули? Які 24/7 бачать кожен метр землі через дощь і хмари?) Це якийсь сюр... Я дуже сподіваюсь що нам колись дадуть відповідь на це питання. Або у вигляді нормального пояснення, або у вигляді довічного ув'язнення цього чергового факіра...
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10.02.2023 02:12
+14
А ещё русских в Украине часто показывают по тепловизору.

14
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10.02.2023 02:22
+12
Газета The Washington Post всегда была дебильным левым изданием.
Вот и в этой статье она де факто заявила, что США участвует в войне.
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10.02.2023 01:54
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"американські військові не завжди надають запитані координати" - цікаво чому? Щоб не підсмажити випадково якогось герасима, який випадково намалюється десь в найближчих тилах?
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10.02.2023 01:49 Відповісти
А где же спутники Сутулы.
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10.02.2023 10:11 Відповісти
Газета The Washington Post всегда была дебильным левым изданием.
Вот и в этой статье она де факто заявила, что США участвует в войне.
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10.02.2023 01:54 Відповісти
тобишь химарсы можно, а координаты для них участие в войне!?
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10.02.2023 02:05 Відповісти
Ну а про кого каждый день новости?
Про корректировщиков огня! Их каждый день ловят в качестве представителей врага.
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10.02.2023 02:14 Відповісти
Це інформація, яка має належати до категорії "військова иаємниця"
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10.02.2023 07:18 Відповісти
Ну да, участвуют. Расиюшка всегда может пожаловатся в Спортлото...
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10.02.2023 03:55 Відповісти
И копию жалобы в лигу секс меньшинств
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10.02.2023 05:56 Відповісти
Washington Post is a cesspit. Nothing to add.
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10.02.2023 02:03 Відповісти
Ще одне свідчення що найкращим є наслідувати Ізраїльський досвід - ніколи не коментувати пресі нічого що стосуєт сектору оборони.
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10.02.2023 06:43 Відповісти
В Ізраїлі уряд вболіває за свою країну. І там люди не обирають зрадників і кротів.
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10.02.2023 07:20 Відповісти
А де ж супутники притули? Які 24/7 бачать кожен метр землі через дощь і хмари?) Це якийсь сюр... Я дуже сподіваюсь що нам колись дадуть відповідь на це питання. Або у вигляді нормального пояснення, або у вигляді довічного ув'язнення цього чергового факіра...
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10.02.2023 02:12 Відповісти
Супутник в самому центрі між "Спартанами". Точно посередині.
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10.02.2023 04:38 Відповісти
А ещё русских в Украине часто показывают по тепловизору.

14
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10.02.2023 02:22 Відповісти
на крейсере мацква привезут? ой, забыл
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10.02.2023 02:29 Відповісти
Чучело иди кацапов дохлых считай под Бахмутом на полях
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10.02.2023 02:31 Відповісти
Что в этом плохого?Русня вон у китайцев спутниковые снимки покупает.Это ж не значит что Украина воюет с Китаем.
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10.02.2023 02:30 Відповісти
Что здесь такого особенного, газете больше не о чем написать.
Американцы и не скрывают что данные разведки дают, правильно делают.
За ракеты их деньги плочены, им лучше знать куда по русликам пулять.
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10.02.2023 02:36 Відповісти
Деньги будут" плоченны" когда заработает Ленд-лиз , а пока дают безвозмездно , то есть даром.
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10.02.2023 05:57 Відповісти
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10.02.2023 02:50 Відповісти
а ты ***** с окопа пишешь небось?
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10.02.2023 03:10 Відповісти
Узкіє своїх нє брасают


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10.02.2023 03:20 Відповісти
Они любят кучковаться. Стадный инстинкт очень силён. Логика проста. Да, сдохну, как собака, но НЕ ОДИН!
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10.02.2023 03:32 Відповісти
"Шлі брать Кієв за трі дня, но рєшілі прілєчЪ адахнуть" ©
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10.02.2023 12:45 Відповісти
Я б отим писакам гвіздок двохсотку в голову вбив. Їх воно іпе?
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10.02.2023 04:26 Відповісти
Военная разведка, которую нам предоставляет НАТО это вероятно самое главное преимущество перед Россией. Без него потери и ошибки у наших были бы намного больше. А так можно гордиться нашей армией.
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10.02.2023 04:44 Відповісти
Координати пускових с-300 схоже в Запоріжжі зараз ніхто не затвердив, бо вони півгодини вели обстріл, мабуть з двох пускових, бо одні ракети десь в парі секунд від мене розривалися, а інші десь за 25 км.
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10.02.2023 05:28 Відповісти
Мені син написав, який воює під Запоріжжям, моїм рідним містом, що спочатку було 10 прильотів а потім ще 10.Так що Запоріжжю сьогодні дісталося.
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10.02.2023 06:00 Відповісти
так, десь біля 20 вибухів було.
і зараз тривога і пишуть що ворожа стратегічка у небі - не спимо і чекаємо ще порцію 😐
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10.02.2023 06:04 Відповісти
от і мені цікаво чому і хто дозволяє обстрілювати Запоріжжя. де хаймарси, чи гаубиці що на 40-57км луплять? сьогодні самий масований обстріл на моєї пам'яті. і ще на підході 😖
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10.02.2023 06:03 Відповісти
Схоже HIMARS займалися іншими цілями. І С300 ніхто не заважав довбашити по нам стільки, скільки їм хотілося.
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10.02.2023 06:21 Відповісти
злить що це ж далеко не вперше
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10.02.2023 06:27 Відповісти
Балістичні С300 перехоплювати нема чим поки Патріоти не під'їхали.
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10.02.2023 06:39 Відповісти
Петріот не панацея від обстрілів С-300. Ніхто цього робити не буде. Потрібно знищувати самі ЗРК перед залпом.
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10.02.2023 12:54 Відповісти
А хто вам сказав, що С-300 рашистів розташовані в зоні досяжності для нашої арти? Вони можуть бити і з дальших позицій- 100,150,200 км.
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10.02.2023 06:45 Відповісти
з самого початку війни зазвичай вони б'ють з Токмаку. крім арти є ще й авіація, хоч і набагато 😐
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10.02.2023 07:51 Відповісти
Не знаю.Мені відомо про бойові позиції с 300 у Воловій балці,що в Бердянському районі.
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10.02.2023 08:14 Відповісти
Біля якого населеного пункту ця балка? Якщо далі ніж HIMARS може дістати, то питань немає. Ближче 10 км він все одно не наблизиться мабуть до лінії фронту. Відповідно на 75 км тільки зможе дістати
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10.02.2023 12:51 Відповісти
доречі, більше години обстріл був. перший вибух 04:00, останній у 05:03
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10.02.2023 06:06 Відповісти
В Харькове тоже в 04.00 начались прилеты.
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10.02.2023 12:30 Відповісти
дуже добре.
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10.02.2023 06:07 Відповісти
The disclosure, confirmed by three senior Ukrainian officials and a senior U.S. official,

Бажано було б знати, хто є ті три першорядні українські офіційні особи, щоб набити їм їх п*здливий писок.
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10.02.2023 06:37 Відповісти
спочатку наші бійці визначають цілі, які хочуть атакувати, надсилають ці дані старшим командирам, а ті вже передають запит американським партнерам для отримання більш точних координат. За словами іншого джерела, процес відбувається "дуже швидко". Якщо відповідь не надходить, то ЗСУ не відкривають вогонь.

Тобто ми не можемо самі ними користуватися повноцінно. І якщо, наприклад, надішлемо координати якоїсь цілі, яка американцям не сподобається, то вдарити по ній без їхнього дозволу не зможемо. Вони нам просто не нададуть точних координатів, а без цього ефективність HIMARS, по суті, зводиться нанівець.
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10.02.2023 07:12 Відповісти
так и есть. Наши выследили герасимова, а амеры сказали - низя, а то эскалация. И хрен ушел живой((
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10.02.2023 23:10 Відповісти
Теж мені сенсація.
Вже в березні було відомо,що НАТО оперативно надсилає нам супутникові дані.Переважно,з центру супутникового контролю ,щона базі Торрехон,Іспанія.
І так,шахрай-мародер Притула краде гроші вкраїнчиків.
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10.02.2023 07:56 Відповісти
Навряд чи все саме так як описали відбувається.
Останній масштабний залп Himars, коли випустили до 100 ракет перед заходом в Херсон очевидно, що відбувався без такого узгодження цілей. Результатів влучань із витрати такої значної кількості дорогих *********** ніхто не показав.
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10.02.2023 13:00 Відповісти
 
 