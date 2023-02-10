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Військові РФ здійснили масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Запоріжжя, за годину зафіксовано 17 прильотів
Сьогодні вночі, 10 лютого, росіяни за годину завдали по Запоріжжю 17 ударів. Окупанти атакували об’єкти енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.
"Путінські виродки влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів - це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення.
Потвори підступно атакували об‘єкти енергетичної інфраструктури.
Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
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+27 Володимир Бондаренко df2565cf
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Будь ласка, зачекайте...
Правильно не "військові рф", а кацапські терористи, або москальські терористи.
Військові не воюють з цивільними.
Кельти-гали-Галич.
По одному всех и перебили.
Звісно, це ніяк не стосується ординців москалів.
Утратила былое величие и все потянули одеяло обратно.
Інакше ви мені скажете куди ті полчища всі ділись.
Половцы с Булгарами ушли в нынешнюю Румынию и Болгарию.
А вот на Юге Украине жили другие "татары", они ближе к Тюркам.
а, вообще, рассея-московия- это выкидыш и продолжение Орды.
В Монголію вони не приходили, там про них не чули. В Китаї теж не появлялись.
Читал давно, пересказал как помню.
Но мне казалось, Тюрки имеет больше различий.
Надо будет почитать исследования на эту тему.
А они подходили ?
Учите историю сударь...
Почему киевский князь не помог, хотя бы Черниговскому или Переяславскому, они же близко!
В летописях говорится о 14 покоренных татарами городах. А городов на Руси было около 200. Так что силой оружия подавляли тех, кто сопротивлялся орде. Отец же Александра Невского, Ярослав, вообще не участвовал в защите земли Русской, как, впрочем, и его сыновья. И едва орды Батыя пошли на юг, Ярослав остался править во Владимире. А до этого князем был там Юрий, брат Ярослава, погибший вместе с сыновьями, защищая Русь от татар. Как видим, хитрый Ярослав, а равно и его сын Александр извлекли из нашествия ощутимую выгоду. Уже в 1242 году Ярослав едет в Орду, где Батый делает его старшим над всеми князьями Руси.
Таков вот родитель у Александра. А при чем здесь Александр, спросите вы. Да притом, что счел своим долгом поехать в Орду на поклон хану Батыю. И получил от этого изрядную пользу. Учебники истории и "Житие святых" упорно твердят, что у Александра не было сил для отпора. Но ведь с 1240 по 1243 годы южнорусские князья отказывались и упорно сопротивлялись ехать на поклон в Орду. На севере Новгородские земли, Полоцкое, Турово-Пинское и Смоленское княжества избежали татарских погромов и сохранили людские ресурсы. Вот бы великому воину Александру да и объединить русские силы в один кулак, да и нанести удар по татарам. Он этого не сделал, а вместо того встал на путь прямого предательства.
В 1249 году Александр и его брат Андрей, в очередной раз вернувшись из Каракорума, привезли выпрошенные у татар ярлыки на княжества. Андрей получил Владимирское, а Александр, как приемный сын Бату-хана, - Киев и всю Русь. Кстати, его отец Ярослав умер еще в 1246 году, успев погубить своим доносом в Орду Михаила Черниговского и прибрав затем его земли себе. В1250 году Даниил Галицкий выдал замуж свою дочь за великого князя Владимирского Андрея (брата Александра), скрепив, таким образом, тайный военный союз против татар, к которому присоединился еще и Ярослав тверской. В 1252 году Андрей предложил и своему брату Александру присоединиться к союзу против татар, но Александр донес на него хану. Вот вам и святой! За верную службу хан наградил Александра Владимирским княжеством Андрея. А сам Александр повел на Московию орду Неврюя для расправы над Андреем, но тот успел бежать в Швецию. Александр донес и на Даниила Галицкого, после чего хан послал орду Куремсы в Русь на Даниила.
Князь Александр Невский показал себя не героем и защитником Руси, а беспринципным интриганом, предателем и палачом, который ради личной корысти не брезговал кровью братьев и сестер по вере. За что же канонизировала церковь его? За преданность хану татарскому, который освободил Московскую Церковь от налогов, который в своем ярлыке, выданном в 1279 году запретил хулить и оскорблять православие, запретил убивать и грабить московских священников. Ведь еще в 1261 году в Орде основано епископство, а церковь пропагандировала покорность татарскому игу. Александр Ярославович, предатель и палач Руси, стал примером подлости и беспринципности для Иоанна Грозного, Петра I Великого и других "великих героев-палачей" России.
Каждый был в своём княжестве хозяином и решал как поступить.
Собственно говоря, мне кажется даже объединенное войско бы проиграло.
Вспомните Булгар, которые в итоге оказались на западном побережье Черного моря.
Бегать по миру или умерить или смириться, тут вопрос сложный.
Булгары сначала от Монголов ушли к Половцам, но когда Монголы пришли и туда, ушли еще западнее.
Уже вместе с половцами.
Известно, что древние дун-ху почитали «покойных старейшин, которые прославились своими подвигами». Но самое главное - они сжигали покойников. Покойников они клали в гроб и оплакивали его, но гроб несли с песнями и плясками. Гроб сжигали вместе с вещами покойного, его собакой и конём. Как мы знаем трупосожжение было свойственно славянам. Более того, обряд трупосожжения появился почти одновременно с обособлением праславян от общего индоевропейского массива в XV в. до н. э. и, сосуществуя в той или иной мере с ингумацией, он бытовал y славян двадцать семь столетий вплоть до эпохи Владимира Мономаха, когда для окраин Руси современники отмечали, что так "творят вятичи и ныне".Со временем это племя стало многоэтническим. В 93 г. н.э. коалиция Китая, сяньби, динлинов и чешисцев (жителей оазиса Турфан) разбили хуннов в битве при Их-Баян. После этого многие роды хуннов сами приняли народное название Сяньби.Как считают некоторые историки, часть «белого племени» сяньбийцев в середине II века пришла на Волгу и поселилась в ее низовьях. Так, Бариев Риза Халирахманович(доктор философских наук, профессор, занимается философскими проблемами этногенеза, истории и культуры булгарского народа) считает [4], что «Гунны Агарджи Дуло были потомками северокитайских булгар - сяньбийцев. Они называли идельских булгар булярами (билярами), последние же называли своих азиатских родственников сербийцами.»В этом же 2-м столетии н. э. сербы впервые упомянуты Плинием Старшим (хотя есть различные мнения по поводу перевода), а также Птолемеем в его «Географии» и причислены к сарматским племенам, проживавшим на Северном Кавказе и Нижней Волге. Уже в 4-м веке эти «сарматские» сербы под натиском гуннов и аланов двинулись в Центральную Европу, где обосновались в Белой Сербии - области, располагающейся в современных восточногерманских и западнопольских районах.Итак, возникло предположение, что предками сербов и татар является одно племя.Если кратко, то сяньби - сербы, а татары из Татур, как имени вождя племени сяньби.Возник вопрос, а распространение гаплогруппы I2a, к которой принадлежат сербы, и названия татары совпадает?Используя сайт http://www.geographic.org/geographic_names/oGeojgraphical%20names/t_blank Geojgraphical names я составил карту распространения названий городов, населенных пунктов, гор, горных хребтов, рек, ручейков, родников, возвышенностей, имеющих в своем составе слово tatar (татар), в разном произношении.Удивительно, но еще в 19 веке, изучая топонимы вокруг Тибета, историк и этнограф серба Милоевич М.С. [4] сделал следующие выводы:1.Сербы (славяне) в древности проживали около Гималайских гор на огромной территории как к западу, так и к востоку;2.Теснимые эфиопско-монголоидной расой сербы через Гибралтар и Малую Азию расселились по Европе, а также около Каспийского, Азовского и Чёрного морей, а также вдоль Волги.Вот что он писал:«От Тибета двинемся дальше на восток и скоро увидим возвышенность - гору Ярлин - и прилегающие к ней горные цепи: Манька, Корчуга, Лишан.Здесь же города: Поляча, Керун, Шибан, Аца, Лаертан, Сареб (Салеб-Алогонта), Мили, Драгор, Ядигол, Коньчак, Поляча.Гора Лука.Реки Банму, Малин, Зобана, Куна, Банчана.Возвышенности Банча, Сарбилин, Бачун, Божан.Города Бачур, Ланан.Реки Цича, Баго.Возвышенности Сабие, Самба или Сарба, Срби, Маро, Сила, Лагун, Янда, Сямбраили Србица, Омча.Реки Ривуча, Рунель, Юйбела. Возвышенности Сочуйла, Моба, Беда, Чун, Богун, Чая.Реки Ванка, Каки, Идар. Возвышения Чуила, Теватан, Самча.Река Додон и гора Додон.Город Конча.Реки Давоская Яма, Буйча, Манадин, Шар.Гора Лацо.Озёра Сеган, Камча.Река Себандо или Србандо.Города Тан и Бушала.Горы Лацо, Чакля, Барилан, Тарчун.Города Бучиндо и Мутич.Озеро Мутич.Реки Укча, Рудник, Чулакан, Цян.Горы: Речен, Бигун, Кона, Женчила, Лумари, Кемидатан, Шума, Темо, Конанч Реки Немда или Неда, Чадо, Колеба, Чулакан.Гора Ценила Село.Реки Бегутан, Класа.Города Самье, Чедан, Яра, Тонкар, Белбун, Сера или Серба, Неданвар, Камбача, Белам, Тала, Жунча.Реки Немча, Нагорчун, Контен, Зорян, Омилин, Хонтен, Молин.Города Тарден, Санярин, Яра, Чанбуча.Реки Племе, Горкинца, Нелама, Литан, Симача, Дуйё, Бабуши.Селения: Ридак, Драгоян, Тир, Данаши, Гора, Луч, Батан, Сисун, Даля, Гуша, Водуни, Дати, Богун, Яадо, Сербандо, Борилан, Банбара, *******, Мечогуни, Куси, Бенама, Лей, Желюн, Момин, Секарчуп, Самака, Чунгор, Сажун, Ниш, Чуво, Пуванлун, Ладина, Жея, Пинша, Лаю, Часун, Сека, Дулин, Яла, Чедан, Нимучин, Лева, Пелун, Неман, Ладичудо, Бая, Храгор, Хор, Кука, Чайки, Сирахабу, Байин, Ходода, Дубумри, Секча, Шака, Рало, Ингора, Мучи, Сирака, Чоногора, Цумле, Балуна. Шибанора, Думиня, Секар, Гуча, Облая, Серби, Гусьё, Несярба, Тогуцела. Горы Ягарла, Сенба, Ладин (Серба), Личу, Бечу, Момин.Реки Лечу, Сечу, Дугайла.Горы Добула, Дангуба, Богун, Бади, Надо, Сябандо или Србандо.Области Србандо, Чила, Бутила.Горы Бидала, Батича.Реки Кокча, Деча, Дечан, Санчи, Закуча, Будила.Реки Србидун, Сункала, Гола, Цела, Гогала, Керуша, Живакула, Сенби.Горы Бача и Сенби.Реки Тунла, Лоба, Ненан, Сенба или Серба, Ларба, Ява, Сечен, Бодуни, Римуча, Чуба, Самье, Речан, Речье, Дичан.Народы: Сенбо, Секар, Часат, Сябри или Цябри-Цябрици, Ламиста, Андип, Анга, Ба.Область Бачу.Округ Багуан.Реки Байши, Бая, Баосян, Баохан, Ван, Вудин, Видин, Булан, Вуян, Гучан.Области Дамомин, Далига.Река Дася.Все эти топонимы чисто сербские и должны быть сохранены в истории.» (выделено мною)Чен (Chen) до сих пор есть в Пакистане, там же гора Boza Sar, река Ban, река Melan Manda, пересыхающая река Melawa Nala, селения Ludowala, пруд Ludin Kul, пик Jar, река Jara, река Chuan Wah, река Tata Jhal, гора Tata Koh, гора Serban, высыхающая река Drawi (река Драва - приток Дуная), селение в Пакистане Bigar (река в Сербии Bigar Reka), гора в Пакистане Bela Sar (Bela Reka в Сербии), селение в Пакистане Sundar Beli (Sundari в Сербии) и т.д. Анализу этих совпадений будет посвящена отдельная статья.К этому следует добавить, что рядом с этой территорией была восточно-иранская сатрапия Персидской империи Хараватия (Harauvatti, Harauvatiyã), которая читается на Бехустунской надписи, так же известная по древнегреческим источникам как Арахоносия (Αραχωσια), располагающаяся в бассейне рек Аргандаб, Аргастан и Газни с главным центром в районе современного Кандагара. Вот и Афганистан. Некоторые историки считают, что это есть прародина хорватов. Они так же, как и сербы, в основном, имеют гаплогруппу I2a.В последней четверти II века до н. э. Арахозию завоевали племена саков (скифов), которые переселились сюда под нажимом юэчжей из Средней Азии. Помимо Арахозии пришельцы расселились в древней Дрангиане, которая с этого момента стала именоваться Сакастаном (современный Систан - географическая область на юго-востоке Ирана и юго-западе Афганистана. Западный Систан является частью иранской провинции Систан и Белуджистан, тогда как восточный - афганской провинции Нимроз.). В провинции Белуджистан до сих пор есть шахрестаны Сераван (Saravan) и Сербаз (Sarbaz).
валадимер, рязань, суздаль и прочие е@еня в Залесье никогда Русью не были. это коллонизированные земли, но ни разу не Русь.
Русь- это Киев прежде всего, земли вокруг Киева, а позже еще и Галицко-Княжество(королевство).
позже Русь продолжилась в ВКЛ.
Войны между княжествами были, но с монголами воевали до Киева еще в Рязани и Владимире.
Затем Переяславле и Чернигове.
А уж потом Киев.
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Сообщение было к посту, что ничего страшного, мол десятинку платили и всего.
ага, а перед цим вони все рiвняли з землею...розкажи нам ще про позитивну роль монголо-татар для цивiлiзацiйного розвитку, iх високий культурний розвиток, науковi досягнення))
а особливо iх важливу роль для становлення рассеi та москви...
однознано монuоло-татари - це майже Вiдродження для людства)
покажи нам iх мiста. шедеври. iх досягнення в мистецтвi, в науцi, в архiтектурi, взагалi в культурi.
По выжженной земле идти не имело смысла.
Судя по твоему высеру, Запорожье ты видел в лучшем случае на карте. Говорю тебе как человек, родившийся здесь и пос сей день проживающий в нем все свои 39 годочков. Это первый из "восточных городов", в котором в свое время голосовали против коммуняк, потом против Кучмы, потом простив чивакуни и на площади которого было наиболее массовое (конечно за исключением Киева) избиение демонстрантов в поддержку Майдана. По проспекту которого на день вишиванки выходит треть города. Да, здесь живет много рабочих людей, т.к. много пром. предприятий. Но это далеко не значит, что они тупые обезьяны. Да, они суровые ребята, но тем хуже кацапам. Уверен, что именно в нашей области свинособаки ощутят самый настоящей и последний для них "Welcome To Ukraine с.ка"
Рекомендую прислушаться к совету моей "физички". Жизнь станет проще и веселее.