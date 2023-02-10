Військові РФ здійснили масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Запоріжжя, за годину зафіксовано 17 прильотів

Сьогодні вночі, 10 лютого, росіяни за годину завдали по Запоріжжю 17 ударів. Окупанти атакували об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.

"Путінські виродки влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів - це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення.



Потвори підступно атакували об‘єкти енергетичної інфраструктури.



Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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