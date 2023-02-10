10 915 8
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 135 740 осіб (+730 за добу), 3258 танків, 2251 артсистема, 6471 броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 10 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 135 740 осіб.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 135740 (+730) осіб ліквідовано,
- танків - 3258 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 6471 (+3) од,
- артилерійських систем - 2251 (+7) од,
- РСЗВ - 463 (+0) од,
- засоби ППО - 233 (+1) од,
- літаків - 295 (+0) од,
- гелікоптерів - 286 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1970 (+3),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі/катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5126 (+5) од,
- спеціальна техніка - 211 (+0).
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Ми молимо та благаемо Тебе Спасителю наш! 🙏🙏🙏