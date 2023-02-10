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Генштаб ЗС (6049) ліквідація (3499) росія (63552) знищення (6529) техніка (1780) втрати (4279)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 135 740 осіб (+730 за добу), 3258 танків, 2251 артсистема, 6471 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 10 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 135 740 осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 135740 (+730) осіб ліквідовано,
  • танків - 3258 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 6471 (+3) од,
  • артилерійських систем - 2251 (+7) од,
  • РСЗВ - 463 (+0) од,
  • засоби ППО - 233 (+1) од,
  • літаків - 295 (+0) од,
  • гелікоптерів - 286 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1970 (+3),
  • крилаті ракети - 796 (+0),
  • кораблі/катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5126 (+5) од,
  • спеціальна техніка - 211 (+0).

Також читайте: ЗСУ відбили атаки ворога в районах 12 населених пунктів на Донеччині, Луганщині та Харківщині, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 135 740 осіб (+730 за добу), 3258 танків, 2251 артсистема, 6471 броньована машина 01

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

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Та нехай би вони всі повиздихали ,суки.
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10.02.2023 07:59 Відповісти
Єдине місце це Гряніківка де орки мають частково успіх. Усі атаки на Бахмут відбито. Вугледар, Авдіївка, Мар'їнка тримаються. ЗСУ тримає Україну на своїх плечах.
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10.02.2023 08:16 Відповісти
Господи, допоможи нашiм захистникам, спаси та захисти iх!
Ми молимо та благаемо Тебе Спасителю наш! 🙏🙏🙏
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10.02.2023 21:06 Відповісти
Через месяц будет 150 000 парнокопытных.
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10.02.2023 08:24 Відповісти
І ще якась там кількість вже непарнокопитних.
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10.02.2023 12:08 Відповісти
Мабуть нi, бо шойгу зажал призывать своих соплеменников.
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10.02.2023 12:18 Відповісти
А дехто і взагалі безкопитні ...
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10.02.2023 12:55 Відповісти
19 одиниць техніки, один пєпєлац та більше 700 чумардосів. Знову трупами закидують. Слава ЗСУ, переможемо!
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10.02.2023 12:59 Відповісти
 
 