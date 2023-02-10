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електроенергія (6006) ДТЕК (1946) відключення світла (1021)

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла

світло

Вранці 10 лютого в низці областей України оголошено повітряну тривогу. Через загрозу ракетної атаки у деяких регіонах застосовано екстрені відключення світла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДТЕК.

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - ідеться в повідомленні.

Також у компанії закликали не ігноруватисигнали повітряної тривоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Енергетики роблять все можливе для справедливого розподілу дефіцитної електроенергії, - ДТЕК

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Якщо не просплять,як дрони, то ракети цілі не досягнуть. Та і керування Київщиною навіть фото виложили, як надійно захищені з неба. Знову думка, що ворог сидить поряд і коорденує ...
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10.02.2023 09:06 Відповісти
 
 