Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла
Вранці 10 лютого в низці областей України оголошено повітряну тривогу. Через загрозу ракетної атаки у деяких регіонах застосовано екстрені відключення світла.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДТЕК.
"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - ідеться в повідомленні.
Також у компанії закликали не ігноруватисигнали повітряної тривоги.
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Валентина Саюн 3d182c14
показати весь коментар10.02.2023 09:06 Відповісти Мені подобається 1
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