СБУ та ДБР проводять обшуки по всій вертикалі митниці: Викрито тіньові схеми - до 10 мільярдів збитків на місяць. ФОТОрепортаж
Служба безпеки та Державне бюро розслідувань у взаємодії з Офісом Генпрокурора проводять обшуки на митниці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зазначається, що обшуки проводять по всій вертикалі митниці.
"Наразі розпочалися обшуки у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України.
Також встановлено близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхня діяльність заблокована. Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем", - йдеться в повідомленні.
У СБУ зазначили, що після завершення першочергових слідчих дій буде надана більш детальна інформація щодо вчинення корупційних правопорушень працівниками Держмитслужби та діяльності її територіальних органів.
Водночас у ДБР повідомили, що за попередніми оцінками, щомісячно оборудки на митниці вимивали з державного бюджету орієнтовно до десяти мільярдів гривень.
"Це – третина від того, що мала б збирати установа протягом місяця, тобто, кожна третя гривня з митних зборів йшла до кишень корупціонерів", - додали у Бюро.
Будь ласка, зачекайте...
Просто нічого іншого вони робити не вміють, от і контролюють, щоб копійочка повз їхні кішені не пройшла
Не відомо, який фронт зараз важливіше...
Виглядає так, що ворог саме тут, і тут кується перемога!
Або вони такі голодні, або підсилено удають бурхливу діяльність!
Такий цирк на митницях триває з 1991 року...
Прийшли до нього з податкової, кажуть "50% - нам, 50% - тобі".
А ви кажете "війна"...
Если цифры близки, то проще закрыть. Это гнилая на 99% система. Туда кого не поставь, все сгниет.
Походите по деревням вокруг таможенных пунктов - они все там живут - и всех таможенников, у кого хатынки больше двух этажей - сажайте сразу!
Бо інакше з тим зеленим слизом ми хрін розберемося, а хлопці гинуть..
І це тільки на митниці.