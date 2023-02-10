СБУ та ДБР проводять обшуки по всій вертикалі митниці: Викрито тіньові схеми - до 10 мільярдів збитків на місяць. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань у взаємодії з Офісом Генпрокурора проводять обшуки на митниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що обшуки проводять по всій вертикалі митниці.

"Наразі розпочалися обшуки у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України.



Також встановлено близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхня діяльність заблокована. Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем", - йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що після завершення першочергових слідчих дій буде надана більш детальна інформація щодо вчинення корупційних правопорушень працівниками Держмитслужби та діяльності її територіальних органів.

Водночас у ДБР повідомили, що за попередніми оцінками, щомісячно оборудки на митниці вимивали з державного бюджету орієнтовно до десяти мільярдів гривень.

"Це – третина від того, що мала б збирати установа протягом місяця, тобто, кожна третя гривня з митних зборів йшла до кишень корупціонерів", - додали у Бюро.

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