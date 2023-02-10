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обшук (1950) СБУ (12497) митниця (1849) ДБР (3293)

СБУ та ДБР проводять обшуки по всій вертикалі митниці: Викрито тіньові схеми - до 10 мільярдів збитків на місяць. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань у взаємодії з Офісом Генпрокурора проводять обшуки на митниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що обшуки проводять по всій вертикалі митниці.

"Наразі розпочалися обшуки у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України.

Також встановлено близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхня діяльність заблокована. Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем", - йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що після завершення першочергових слідчих дій буде надана більш детальна інформація щодо вчинення корупційних правопорушень працівниками Держмитслужби та діяльності її територіальних органів.

Водночас у ДБР повідомили, що за попередніми оцінками, щомісячно оборудки на митниці вимивали з державного бюджету орієнтовно до десяти мільярдів гривень.

"Це – третина від того, що мала б збирати установа протягом місяця, тобто, кожна третя гривня з митних зборів йшла до кишень корупціонерів", - додали у Бюро.

Також читайте: ДБР затримало колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт", - Арахамія

СБУ та ДБР проводять обшуки по всій вертикалі митниці: Викрито тіньові схеми - до 10 мільярдів збитків на місяць 01
СБУ та ДБР проводять обшуки по всій вертикалі митниці: Викрито тіньові схеми - до 10 мільярдів збитків на місяць 02
СБУ та ДБР проводять обшуки по всій вертикалі митниці: Викрито тіньові схеми - до 10 мільярдів збитків на місяць 03
СБУ та ДБР проводять обшуки по всій вертикалі митниці: Викрито тіньові схеми - до 10 мільярдів збитків на місяць 04
СБУ та ДБР проводять обшуки по всій вертикалі митниці: Викрито тіньові схеми - до 10 мільярдів збитків на місяць 05
СБУ та ДБР проводять обшуки по всій вертикалі митниці: Викрито тіньові схеми - до 10 мільярдів збитків на місяць 06
СБУ та ДБР проводять обшуки по всій вертикалі митниці: Викрито тіньові схеми - до 10 мільярдів збитків на місяць 07
СБУ та ДБР проводять обшуки по всій вертикалі митниці: Викрито тіньові схеми - до 10 мільярдів збитків на місяць 08
СБУ та ДБР проводять обшуки по всій вертикалі митниці: Викрито тіньові схеми - до 10 мільярдів збитків на місяць 09
СБУ та ДБР проводять обшуки по всій вертикалі митниці: Викрито тіньові схеми - до 10 мільярдів збитків на місяць 10

Автор: 
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Топ коментарі
+16
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10.02.2023 09:20
+12
Не там шукаєте. Потрібно вдома проводити обшуки і вигрібати бабло з диванів.
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10.02.2023 09:15
+11
В мене один знайомий допомогу - гаджети для ЗСУ завозить: планшети, ноутбуки і т.п.
Прийшли до нього з податкової, кажуть "50% - нам, 50% - тобі".
А ви кажете "війна"...
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10.02.2023 09:36
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СБУ сидить на контрабасі набагато більше, ніж митники, хто їх зіб'є?
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10.02.2023 09:11 Відповісти
А СБУшники контролерами працюють, чи всетаки митники?
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10.02.2023 09:13 Відповісти
Звичайно, контролерами працюють есбеушники, контролюють митників!
Просто нічого іншого вони робити не вміють, от і контролюють, щоб копійочка повз їхні кішені не пройшла
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10.02.2023 09:20 Відповісти
Ну, якщо митник чесний та порядний то як може непорядний сбушник заставити його піти на якісь махінації? Значить вмісті мутять?
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10.02.2023 09:24 Відповісти
риба гниє з голови ....цю істину придумали до тебе .так що сиди і не тявкай....якщо забрати як вимагає цивілізований світ в сбу відділ К тоді може і твої слова б були б доречні....сбу-це і є сама схема контрабанди де митники прості роботяги які є також злочинцями .але не більшими ніж сбушники
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10.02.2023 09:47 Відповісти
все верно , любая силовая и контролирующая система не сидит на зарплате , а все потому что нужно заносить на верх , скажу больше - некоторые военные , которые сейчас перешли на контроль, очень плотно сливаются с мафиозными структурами ,
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10.02.2023 12:14 Відповісти
На митниці порядним робити нічого. Якщо ти там працюєш, повинен збирати «калим» з проїжджаючих, та частину з того віддавати керівництву. Такі умови працевлаштування. Я
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10.02.2023 11:16 Відповісти
В нас воєнний стан чи ні?! Всіх цих підарасів розстріляти!
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10.02.2023 09:12 Відповісти
Ну, ну, адвокати вже готують по 500 тис гривень на суддівські рішення про залог...
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10.02.2023 09:19 Відповісти
Суддів теж в расход!
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10.02.2023 09:25 Відповісти
Обидві пропозиції підтримую. Майно конфіскувати на потреби ЗСУ
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10.02.2023 12:48 Відповісти
СБУ на митниці? Може краще шукати в Хмельницькому хто наводив дрони на критичну інфраструктуру.
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10.02.2023 09:14 Відповісти
Ага, союзники і партнери подивляться, подивляться і скажуть краще лапайте диверсантів, а гроші ми вам не дамо, у вас є митники- мільярдери....
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10.02.2023 09:21 Відповісти
Валечка, у нас половина іноземної допомоги, у т.ч для ЗСУ, "осідає" на митницях. Квадрікі, пікапи б/у, тепловізори, планшети...
Не відомо, який фронт зараз важливіше...
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10.02.2023 09:47 Відповісти
Тож бо і воно, тож бо і воно
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10.02.2023 10:06 Відповісти
Можу тільки уявити, скільки лікфв й медичних товарів осіло ...на ОЛХ повно засобів гігієни за півціни, на упаковках ні наліпок ні перекладу
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10.02.2023 12:50 Відповісти
Не там шукаєте. Потрібно вдома проводити обшуки і вигрібати бабло з диванів.
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10.02.2023 09:15 Відповісти
...аякже, тепер будь-який обшук починається з диванів
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10.02.2023 09:20 Відповісти
Це проізвол і дискримінація зп диванною ознакою!! Прецедент для продажних судів
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10.02.2023 12:51 Відповісти
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10.02.2023 09:20 Відповісти
Не можу зрозуміти, це кострубатий сарказм чи прогресуючий кретинізм?
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10.02.2023 11:24 Відповісти
это зе-********* .
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10.02.2023 12:04 Відповісти
Зебанизм головного мозку..я реально не доганяю, чи вони настільки тупі, чи гроші їм реально не пахнуть?? І будуть подихати, а відпрацьовуватимуть свої 30 копійок
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10.02.2023 12:54 Відповісти
Добрі справи роблять тихо і непомітно, а не розраховуючи на публіку і аплодисменти. Навіть будучи президентом, поганим, але президентом, якому підпорядковувались ЗСУ, він піарився на їх забезпеченні, все робилось аби для параду і відсоків на 20, щоб дійсно вирішити проблеми - "дірки прикрив".
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10.02.2023 13:21 Відповісти
Нещодавно повертався в Україну через Устилуг. На пару автівок в зоні митного контролю вештається зо два десятки мутних типів, у формі та цивільному, щось виглядають, нишпорять, комусь дзвонять, чуть, ****, не роздягають очима! У мене раз п'ять різні штемпи спитали «що везете».
Виглядає так, що ворог саме тут, і тут кується перемога!
Або вони такі голодні, або підсилено удають бурхливу діяльність!
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10.02.2023 09:28 Відповісти
Напевне ділитися з ''верхами'' перестали, або у ''верхів'' апетит подвоївся
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10.02.2023 09:30 Відповісти
Зараз спіймають чувака на мінібусі із 50 блоками контрабасних цигарок і скажуть, що мета спецоперації досягнута.
Такий цирк на митницях триває з 1991 року...
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10.02.2023 09:33 Відповісти
Дбр - це така сама клоунська контора, як і квартал95, бо всі їхні обшуки завершуються одним - пшиком, а не судовими справами
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10.02.2023 09:36 Відповісти
В мене один знайомий допомогу - гаджети для ЗСУ завозить: планшети, ноутбуки і т.п.
Прийшли до нього з податкової, кажуть "50% - нам, 50% - тобі".
А ви кажете "війна"...
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10.02.2023 09:36 Відповісти
От такі вони податкові пільги по зеленівські..
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10.02.2023 12:57 Відповісти
Під час війни СБУ повино ловити шпигунів , диверсантів , наводчиків , а вони знову взялися кошмарити бізнесменів "типу боротьба з корупцією на митниці" і пускати туман в очі. Зверніть увагу обшуки на постах митниць з невеликим пасажиропотоком , або які займаються оформленням порожніх вантажних автомобілей , або вагою до 10т (були створені для зменьшення черг на кордонах ) . Наприклад "Красноїльськ" . Які там зловживання ? Пост недавно відкрився , оформляє порожні транспортні засоби . Це звичайна профанація , чи злочин.
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10.02.2023 10:09 Відповісти
Знизіть на третину митні платежі, за ввіз, бо Заготконтора працює як в останній день Помпеї.
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10.02.2023 10:58 Відповісти
Це добре, треба не зупинятись👍🇺🇦
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10.02.2023 10:38 Відповісти
та невже вийшли на самих себе ?
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10.02.2023 11:01 Відповісти
Всегда было узнать мнение именно экономистов. Не проще ли вообще расформировать все эти митниці, кроме портов и границ с парашей и белорусами? Т.е. что будет больше, потеря бюджета от прекращения поступлений налогов и сборов, или прибавка в экономике из-за значительно увеличившегося товарооборота?
Если цифры близки, то проще закрыть. Это гнилая на 99% система. Туда кого не поставь, все сгниет.
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10.02.2023 11:12 Відповісти
10 млрд на місяць...Якось не зрозуміло.Краще в безпілотниках,тепловізорах,генераторах,раціях,старлінках,автівках,хімічних грілках...Волонтерам би такі "донати" на місяць!
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10.02.2023 11:26 Відповісти
То другоє, на те, що Ви назвали, ми д самі й скидаємось
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10.02.2023 12:59 Відповісти
Судячи по статкам митників, СБУшників, прокурорів та судей, ці схеми працюють роками і переходять як спадок від попередників до наступників, це не ноухау діючий влади. Ці схеми, як і податкова система аля кровосісі, влаштовувала і влаштовує всі гілки влади. З часів Революції Гідості Ради і Уряди займаються чим завгодно, тільки не зміною законодавства! Звідси і стан армії і відношення до неї. Волонтери ні на мить не зупиняються з 2014 року!
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10.02.2023 11:27 Відповісти
НЕ там ищите, млять!
Походите по деревням вокруг таможенных пунктов - они все там живут - и всех таможенников, у кого хатынки больше двух этажей - сажайте сразу!
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10.02.2023 11:30 Відповісти
-Цей злодійський шабаш ЗЕ--мародерів час жорстокої війни--- чергове свідчення: влада у нас чужинська..В той час.як українці мають єдину прирогативу: віддавати своїх синів і доньок у всепожираюче горнило війни... НЕприглядно це виглядає на тлі тріумфальної поїздки та виступах очільника України по Європейських форумах... Та водночас. рупор ЗЕ--влади Мосійчучка видала всім нам новину. що політичний авторитет нашого ЗЕ-керманича --сягнув рівня славетного Прем*єра Великобританії Черчеля...А завершила тим. що потрібно левову частку відповідальності Президента. врешті--решт--перекласти і на плечі української ЕЛІТИ.../Чи бува НЕ отої .що так вправно доє таможні ???/
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10.02.2023 11:41 Відповісти
в УК должна быть статья специально для таможенников с большим сроком отсидки без залога в военное время полевой суд и трибунал...
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10.02.2023 11:59 Відповісти
Під час дії воєного стану - тільки смертна кара. Похрін на умови того ЄС, бо хз ще коли примуть. Треба спочатку виконати інші умови, а вілміну смерної кари залишити на останок.

Бо інакше з тим зеленим слизом ми хрін розберемося, а хлопці гинуть..
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10.02.2023 13:02 Відповісти
Знову повилучають докази, щоб не дісталися НАБУ
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10.02.2023 12:13 Відповісти
Ця зе-камарілья погубить Україну навіть без "допомоги" москалів. Думаю, що вже час сказати своє слово нашим військовим: поки вони гинуть і мерзнуть у шанцях, за їхніми спинами гарячково все розкрадають знизу до верху.
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10.02.2023 12:33 Відповісти
Не хвилюйтеся, панове! Все нормально! Ситуація під контролем!Збитки для бюджету залишаться, тільки перейдуть до кишень сбу-шників і дбр-вців!)))
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10.02.2023 13:20 Відповісти
120 млрд. гривень збитків на рік, або 3 млрд доларів 🤬🤬🤬
І це тільки на митниці.
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10.02.2023 15:04 Відповісти
 
 