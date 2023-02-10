Силами і засобами Повітряних Сил ЗСУ знищено 5 "Калібрів" та 5 дронів-камікадзе
10 лютого 2023 року противник завдав ударів по містах та об’єктах критичної інфраструктури України.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Застосовано сім дронів-камікадзе "Shahed-136/131" із східного узбережжя Азовського моря та шість крилатих ракет морського базування "Калібр" – із російського фрегата у Чорному морі.
Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 5 крилатих ракет "Калібр" та 5 ударних дронів "Shahed-136/131".
Також окупанти завдали масованого удару зенітними ракетами С-300 з районів Бєлгород (росія) і Токмак (окупована територія Запорізької області).
По Харківській та Запорізькій областях запущено до 35 зенітних керованих ракет (С-300), які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО", - йдеться в повідомленні.
Крім того повідомляється, що близько 8.30 здійснено пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.
Будь ласка, зачекайте...
Джерело:
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Чому ці установки не були виявлені і знищені ще до ударів?
Супер-розвідник Буданов та супер-супутник Притули все ж таки фейки?
Буданов та його підлеглі постійно роздають інтерв'ю про хвороби ху@ла, про можливі бунти на паРаші та іншу ахінею.
Але мають зараз займатись ВІЙНОЮ, безпекою українців.
это точно
https://www.youtube.com/watch?v=HifsvwGLyFE&t=1s «Дружочки» президента: секретний будинок, українська розвідка і російський паспорт
этот что ли?
https://crime-ua.com/node/29308 Главный военный разведчик сожительствует с гражданином России с судимостями (+видео)
Розкажіть про супутник від Притули.
Період обертання супутника менш 2 годин, безпосередньо над Україною пролітає десь 2-3 рази на добу, безпосередньо над Україною за кілька хвилин (8 км/год), десь година-дві треба для обробки знимків, знятих у микрохвильовому диапазоні, яких ще треба поєднати, це вам не "фоточкі для інстаграма".
Так навіщо ви повторюєте ІПСО рашистів про "фейковий спутнік Прітули" ?
Де ви їх читали?
А якщо ще й покажите приклад, буде взагалі чудово.
А то зараз взяли моду називати ІПСО будь-які питання до влади та наближених до неї осіб.
Приклади будуть?
Чорновіл постійно розказує про "договорнякі" Херсону, Лимана, Київщини, хоча ЗСУ і Генштаб заперечують це.
Малороси та немало раZєян обожнюють його.
Зайдіть на його сторінки у соцмережах. Найбільше компліментів та лайків він отримує саме від запорєбріків.
"найбільше компліметів та лайків від запорєбріків" - у вас є статистика?
Те ж саме можете зробити і ви. Там суцільний одобрямс його маячні іде або від раZєян із роZії, або від нє_такіх_узкіх, які виїхали з роZії.