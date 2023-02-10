Силами і засобами Повітряних Сил ЗСУ знищено 5 "Калібрів" та 5 дронів-камікадзе

10 лютого 2023 року противник завдав ударів по містах та об’єктах критичної інфраструктури України.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Застосовано сім дронів-камікадзе "Shahed-136/131" із східного узбережжя Азовського моря та шість крилатих ракет морського базування "Калібр" – із російського фрегата у Чорному морі.



Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 5 крилатих ракет "Калібр" та 5 ударних дронів "Shahed-136/131".



Також окупанти завдали масованого удару зенітними ракетами С-300 з районів Бєлгород (росія) і Токмак (окупована територія Запорізької області).



По Харківській та Запорізькій областях запущено до 35 зенітних керованих ракет (С-300), які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО", - йдеться в повідомленні.



Крім того повідомляється, що близько 8.30 здійснено пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

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