Минулої доби окупанти 54 рази обстріляли Херсонщину, загинула 1 людина, ще троє - зазнали поранень, - ОВА

Минулої доби російські військові 54 рази обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

"Російські окупанти 54 рази обстріляли Херсонщину. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА.

Херсон армія РФ атакувала 18 разів – вкотре під ворожим вогнем опинилися житлові квартали міста. російськими снарядами пошкоджено житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів минулої доби загинула 1 людина, троє мешканців зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

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