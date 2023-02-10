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Є влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури, що призвело до перебоїв, - "Укренерго"

енергетика

Вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об’єкти системи передачі.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

"Триває 14 масована терористична ракетна атака на енергосистему України. На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях.

Крім того, вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об’єкти системи передачі", - йдеться в повідомленні.

 У компанії зазначили, що для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми "Укренерго" вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення.

Також читайте: Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла

Є влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури, що призвело до перебоїв, - Укренерго 01

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Топ коментарі
+8
Повідомили? Взагалі-то йде війна і окупант бомбить кожну секунду, коли може це зробити. Для цього не повідомлення якісь читають, а ппо змальовують засобами електронної розвідки.
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10.02.2023 10:20
+8
Они обстреливают каждые 10-14 дней независимо от того какая там ситуация и кто что говорит. Копят 40-50 ракет и высирают
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10.02.2023 10:34
+5
Возле каждого урода,который треплется про нормализацию в энергосистеме Украины надо приставить сбушника с пистолетом.
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10.02.2023 10:12
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Ясно. Все ясно.
Ви ж самі повідомили окупантів, що вже можна бомбити.
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10.02.2023 10:01 Відповісти
Повідомили? Взагалі-то йде війна і окупант бомбить кожну секунду, коли може це зробити. Для цього не повідомлення якісь читають, а ппо змальовують засобами електронної розвідки.
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10.02.2023 10:20 Відповісти
Дивовижне співпадіння просто.
Вірити цьому ?
Кацапи такі обізнані і всевидющі ?
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10.02.2023 10:28 Відповісти
Ти тільки що пернула в калюжу і наші збили ракету. Може це й співпадіння, але на всяк випадок, можеш будь-ласочка повторити?
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10.02.2023 10:33 Відповісти
А може то був ти.
Пробуй.
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10.02.2023 10:34 Відповісти
Щє одну збили!!
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10.02.2023 10:39 Відповісти
как говорили великие философы: вам верить - себя *******
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10.02.2023 10:05 Відповісти
Очень содержательная новость. Все понятно. Скоро перейдем на лексику хлопков.
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10.02.2023 10:08 Відповісти
Причем тут "лексика хлопков", ты б лучше написала, что тебе, болезной, непонятно - может мы б пояснили...
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10.02.2023 10:10 Відповісти
Возле каждого урода,который треплется про нормализацию в энергосистеме Украины надо приставить сбушника с пистолетом.
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10.02.2023 10:12 Відповісти
А что - уже и порадоваться нельзя тому, что москальские обстрелы все меньше и меньше долетают до обьектов инфраструктуры? Факт есть факт - кацапские обстрелы все слабее и слабее влияют на энергосистему. От того, что мы тут что-то утаим, они обстреливать, очевидно, не прекратят.
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10.02.2023 10:14 Відповісти
С самого утра видим как "всё меньше и меньше". Опять пойдёт по полдня без света.
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10.02.2023 10:26 Відповісти
Что ты с самого утра видишь, болезный? Поподробнее. А то я вижу, что свет есть и ппо отрабатывает.
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10.02.2023 10:31 Відповісти
Не груби,петух .
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10.02.2023 11:47 Відповісти
Они обстреливают каждые 10-14 дней независимо от того какая там ситуация и кто что говорит. Копят 40-50 ракет и высирают
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10.02.2023 10:34 Відповісти
А чого ж тоді кажуть менше повідомляти про те і про се, що окупант шукає інформацію в новинах і соцмережах ?
То можна все публікувати і викладати ? Какая разніца, все одно ж раз на 2 тижні нас обстрілюють.
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10.02.2023 10:43 Відповісти
Окупант шукає відео та фото наслідків влучання, та повідомлення про збиття із геоприв'язкою до адреси або селища.
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10.02.2023 10:56 Відповісти
Окупант не орієнтується на інформацію про відновлення електропостачання.
Він б'є вже по пошкодженому ? Чи по відремонтованому ?
Не треба тримати всіх за дурнів.
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10.02.2023 11:00 Відповісти
Просят не писати про КОНКРЕТНІ об'єкти по яких була атака та їх руйнування, не надавати фото ціх руйнувань, щоб не давати можливості коригувати удари, а не про те погано чи добре з подачею світла, це зовсім різні речі!!!
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10.02.2023 11:00 Відповісти
А чого не писати ?
Невже окупант не знає куди летить ? Він же по цьому цілеспрямовано стріляє.
Все можна писати. Як запевняє кьютиберрі.
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10.02.2023 11:01 Відповісти
так хто щк бути стверджувати що не можна бити бо н.п. Расеї? За логикої кремлівськіх покадьків будь-який об'єкт є об'єктом війчькової інфраструктури, навіть криниця або туалет на дворі. Тому і орків треба ніщити всюди і постійно
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10.02.2023 10:13 Відповісти
ЗСУ не займається криницями, нема ніякого сенсу на криниці посилатися.
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10.02.2023 10:16 Відповісти
Читати вмієш. А ось зміст прочитанного це не для тебе. Ну то я не винен, що Беримор, такий Берімор ...
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10.02.2023 10:22 Відповісти
Ну просто щодо знищення орків зсушниками, я впевнений, в тебе не може бути претензій, тому тільки про криницю і відповів.
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10.02.2023 10:27 Відповісти
Можеш вважати мене людожером, але я вітаю будь-яке влучання нашіх ЗСУ Навіть випадко навіть в умовний пологовий будинок десь у Курську, чи Самарі. Бо мене вчили - око за око.
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10.02.2023 10:39 Відповісти
Це не людожерство, це постріложерство. Ви просто не розумієте масштаби дісбалансу по кількості і коштовності пострілів зсу і ворога. Цю прірву ніяк не подолати, нажаль, тупо із-за концепціі: москалі клепають (при совку обобрали окуповані країни та наклепали військовоі техніки на награбоване, щоб відмити гроші таким чином і зміцнити війська для подальших пограбувань інших країн) неточну і неякісну зброю багато, а нато роблять високоякісну технологічну дорого і під запит ринку...
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10.02.2023 10:48 Відповісти
Тобто, щоб москалю влучити у криницю, достатньо викатити якусь Д-20 та лупанути у приблизному напрямку якимось гівном з-під себе, а влучання рандомно відбудеться. ЗСУ ж б'ють фактично по gps координатам (в залежності від типу зброї: від 1-2 метрів до 15-30 метрів розброс). Це треба щоб хтось пригнав з фронту батарею м777, розклав її на кордоні з білгородщиною і дав gps-координати криниці...
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10.02.2023 10:51 Відповісти
Не пиши маячні. Все зрозуміло про співвідношення. Але якщо перевага на боці ворога, то може відразу катітупювати? Не відповідай.. Я по темі виклав все і для мене вона вичерпана
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10.02.2023 10:54 Відповісти
Перед ким капітулювати, перед криницею?)
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10.02.2023 10:57 Відповісти
А чому не руйнувати критичну інфраструктуру на території ворога ці ж дрони копійчані а збитків завдають на мільярди ,в цьому плані Росія нас переграє, нажаль.
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10.02.2023 12:09 Відповісти
"Ми ж не терористи"...В.Зеленськiй..Шо маємо то маємо...
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10.02.2023 17:06 Відповісти
Обама отримав нагороду тепер ще й Зе дадуть? Але якщо серйозно почитайте про "Військова концепція розв'язання кризи у Югославії .План операції мав характер ступінчастої ескалації з систематичним зростанням тиску на Белград та нищенням об'єктів із ключовим значенням для Югославії" .
Те саме потрібно робити з рф та "об'єктами" на її території які вона цінує..
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10.02.2023 17:42 Відповісти
Било би чим бити по тилам росіяк то мабуть и били,а так тільки підраховуємо своі втрати,та зброю клянчимо
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10.02.2023 20:29 Відповісти
 
 