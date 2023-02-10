Армія РФ, імовірно, досягла успіхів у районі Бахмуту і зазнала тяжких втрат під Вугледаром, - британська розвідка
На північних околицях Бахмуту сили ПВК "Вагнер" просунулися на 2-3 км на захід, але під Вугледаром зазнали тяжких втрат.
Про це йдеться у зведенні розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.
"З 7 лютого росіяни, ймовірно, досягли тактичних успіхів — на північній околиці Бахмуту терористи групи Вагнера просунулися на 2-3 км на захід, контролюючи місцевість біля траси М-03. Окупанти дедалі сильніше тиснуть на північні околиці Бахмуту", - йдеться в повідомленні.
За даними британської розвідки, ворог обійшов західну околицю Вугледара, де наприкінці січня було відновлено наступальні операції — попри це, загарбники, найімовірніше, зазнали особливо тяжких втрат у цьому районі, оскільки задіяли недосвідчених бійців.
Російські війська втекли й кинули щонайменше 30 практично неушкоджених бронетранспортерів в одному інциденті після невдалого штурму, резюмували у зведенні.
Будь ласка, зачекайте...
Може то й не атака була , а лише - служба доставки . ?
Хто їх вибирав??
Зе з дозволу єрмака призначив когось
щоб казали про хатєлки
та щоб було на кого все злити
Відморожені пальці ніг, руки, що вже не могли заряджати магазин, пучки не чули патрон. Три доби без сну, на землі, без води - ми гризли лід з обрізаних пляшок. Адреналін дуже сушить. По нам працювало практично все крім фосфору. Б'ють точно, професійно і кваліфіковано, б'ють так, що ти не можеш навіть підповзти до триста і вони просто стікають кров'ю і швидко завмирають. П*дори переорюють артилерією посадки, поля, роблять це методично, планово і зі знанням. Коли скинули з дронів, я бачив, наче в повільному кіно, що в окопі, за 2 метри від мене, вони займаються і вибухають. І я живий, а два молодих парня 21 і 23 хриплять під моїми ногами в по-східному чорній ночі. І ти вже нічого не можеш зробити. Нічого. А перед виїздом ти говорив з ним про щось там, в них була хороша пацаняча бравада, сильний стрижень, я не чув, щоб вони колись на щось нарікали і завжди лізли в саму серцевину... Їм би тільки жити починати... І після відбитої атаки власноруч витягував їх з окопу, поклав і вони лежали з відкинутими головами біля незібраних соняхів, що завмерли з насінням всередині своїх лиць як метафора вбитої потенційності. І голос керівника операції звучав чисто, рівно, без стрибків хвилювання:" Парні, позицію нужно удержать". Ти чув його і ставало на серці рівно - хтось там думає про тебе, ти не самотній в цій промерзлій навіки ямі, підтримує артою, коли вже невмоготу. Ти його ніколи не бачив, але після двіжу хотів підійти і познайомитись, і тільки... його рація замовкла - 200. Коли зрізали з нього шолом - втиснута вглиб яма в голові.
Ті, хто говорять про покращення, просто не розуміють що кажуть. Зараз, коли я пишу це під крапельницею, дивлюсь в облуплену стелю імпровізійного госпіталя, саме зараз і зараз і тепер когось тягнуть живого чи вже ні, прихиляються від прильоту, чи до мозоля тиснуть на гашетку кулемета. Зараз! Мені іноді просто хочеться лягти, покласти десь голову і почекати, коли вагнера зайдуть сюди, подивитись як пітушитимуть в темних кутках цих дуболомних оптимістів. Зараз як ніколи слід бути уважним до війська, до його запитів, бо в багатьох втома наклалась на втому і так багато разів, вона вже стала твоєю сестрою, треба сконцентруватися ВИКЛЮЧНО на перемозі, не розслаблятися і пхнути до крайнього. Зараз тут м'ясорубка, і це не метафора, наче 10 раунд боксу, де перемогу забере витривалий, але вся команда має працювати на це. Цим парням не потрібно розповідати про патріотизм і дух нації, бо вони і є втіленням цього, ще й можуть позичити, в кого малувато, їм не треба відчіпного "тримайтеся", чи "молимось за вас". Треба антидронові пушки, мавіки, машини, всі інструменти, якими можна двохсотити. Цей допис (sic!) не є проханням про допомогу, хочу щоб ви розуміли, що нема перекосу в перемогу, є дике, осатаніле і люте рубалово, де вже ніхто ні на що не зважає, а годує війну жирною смертю.
"Vae victis" - горе переможеним.
Пам'ятайте це!!!
©️ Bohdan Pastukh.
Хлопці бачуть піхоту орків майже впритул, а стріляти нема чим. Просять сусіда іпанути по оркам артою, а той каже "нема бойового розпорядження"...
То виходить, що не в орках проблема, не в їхній кількості, а в нашому командуванні на цьому напрямку...
(Це з посту Ігоря Луценка).
Приблизно так само у 2015 році проіпали с.Логвинове, що призвело до Дебальцевського оточення.
Там теж відомі генії воєнної думки керували...