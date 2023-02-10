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Новини Агресія Росії проти України
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розвідка (3804) Бахмут (1557) Вугледар (141)

Армія РФ, імовірно, досягла успіхів у районі Бахмуту і зазнала тяжких втрат під Вугледаром, - британська розвідка

бахмут

На північних околицях Бахмуту сили ПВК "Вагнер" просунулися на 2-3 км на захід, але під Вугледаром зазнали тяжких втрат.

Про це йдеться у зведенні розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З 7 лютого росіяни, ймовірно, досягли тактичних успіхів — на північній околиці Бахмуту терористи групи Вагнера просунулися на 2-3 км на захід, контролюючи місцевість біля траси М-03. Окупанти дедалі сильніше тиснуть на північні околиці Бахмуту", - йдеться в повідомленні. 

За даними британської розвідки, ворог обійшов західну околицю Вугледара, де наприкінці січня було відновлено наступальні операції — попри це, загарбники, найімовірніше, зазнали особливо тяжких втрат у цьому районі, оскільки задіяли недосвідчених бійців.

Російські війська втекли й кинули щонайменше 30 практично неушкоджених бронетранспортерів в одному інциденті після невдалого штурму, резюмували у зведенні.

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Топ коментарі
+11
Найзеленіший має ассоціюватися лише з перемогами
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10.02.2023 10:28
+9
Втекли й кинули 30 неушкоджених бтр .. !!
Може то й не атака була , а лише - служба доставки . ?
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10.02.2023 10:29
+9
Думав, що я так надсадно ригаю від контузії, але ні, просто після чергового бойового виходу подивився новини, виявляється у нас все добре і ми майже перемагаємо. У мене на немитих руках кілька діб підряд сиділа кров поранених і двохсотих - вирвані щелепи, пробиті животи, рвані боки, посічені ноги і руки, не говорячи про кульові...
Відморожені пальці ніг, руки, що вже не могли заряджати магазин, пучки не чули патрон. Три доби без сну, на землі, без води - ми гризли лід з обрізаних пляшок. Адреналін дуже сушить. По нам працювало практично все крім фосфору. Б'ють точно, професійно і кваліфіковано, б'ють так, що ти не можеш навіть підповзти до триста і вони просто стікають кров'ю і швидко завмирають. П*дори переорюють артилерією посадки, поля, роблять це методично, планово і зі знанням. Коли скинули з дронів, я бачив, наче в повільному кіно, що в окопі, за 2 метри від мене, вони займаються і вибухають. І я живий, а два молодих парня 21 і 23 хриплять під моїми ногами в по-східному чорній ночі. І ти вже нічого не можеш зробити. Нічого. А перед виїздом ти говорив з ним про щось там, в них була хороша пацаняча бравада, сильний стрижень, я не чув, щоб вони колись на щось нарікали і завжди лізли в саму серцевину... Їм би тільки жити починати... І після відбитої атаки власноруч витягував їх з окопу, поклав і вони лежали з відкинутими головами біля незібраних соняхів, що завмерли з насінням всередині своїх лиць як метафора вбитої потенційності. І голос керівника операції звучав чисто, рівно, без стрибків хвилювання:" Парні, позицію нужно удержать". Ти чув його і ставало на серці рівно - хтось там думає про тебе, ти не самотній в цій промерзлій навіки ямі, підтримує артою, коли вже невмоготу. Ти його ніколи не бачив, але після двіжу хотів підійти і познайомитись, і тільки... його рація замовкла - 200. Коли зрізали з нього шолом - втиснута вглиб яма в голові.
Ті, хто говорять про покращення, просто не розуміють що кажуть. Зараз, коли я пишу це під крапельницею, дивлюсь в облуплену стелю імпровізійного госпіталя, саме зараз і зараз і тепер когось тягнуть живого чи вже ні, прихиляються від прильоту, чи до мозоля тиснуть на гашетку кулемета. Зараз! Мені іноді просто хочеться лягти, покласти десь голову і почекати, коли вагнера зайдуть сюди, подивитись як пітушитимуть в темних кутках цих дуболомних оптимістів. Зараз як ніколи слід бути уважним до війська, до його запитів, бо в багатьох втома наклалась на втому і так багато разів, вона вже стала твоєю сестрою, треба сконцентруватися ВИКЛЮЧНО на перемозі, не розслаблятися і пхнути до крайнього. Зараз тут м'ясорубка, і це не метафора, наче 10 раунд боксу, де перемогу забере витривалий, але вся команда має працювати на це. Цим парням не потрібно розповідати про патріотизм і дух нації, бо вони і є втіленням цього, ще й можуть позичити, в кого малувато, їм не треба відчіпного "тримайтеся", чи "молимось за вас". Треба антидронові пушки, мавіки, машини, всі інструменти, якими можна двохсотити. Цей допис (sic!) не є проханням про допомогу, хочу щоб ви розуміли, що нема перекосу в перемогу, є дике, осатаніле і люте рубалово, де вже ніхто ні на що не зважає, а годує війну жирною смертю.
"Vae victis" - горе переможеним.
Пам'ятайте це!!!

©️ Bohdan Pastukh.
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10.02.2023 10:36
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Давно такого лендлізу не було
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10.02.2023 10:23 Відповісти
Втекли й кинули 30 неушкоджених бтр .. !!
Може то й не атака була , а лише - служба доставки . ?
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10.02.2023 10:29 Відповісти
А чому мочить РНБО? Зеленський і Данілов, як ті сором'язливі дівки лякаються правду казати?
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10.02.2023 10:25 Відповісти
Найзеленіший має ассоціюватися лише з перемогами
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10.02.2023 10:28 Відповісти
у нас то что мы теряем всегда оглашают с 2-3 нед. задержкой....
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10.02.2023 10:28 Відповісти
РНБО в особі Данилова лише передбачає дату закінчення війни, кожен місяць чергова "ванга" з плановим перенесенням термінів. Ще статистика залишку ракет в кацапів (для довідки - по Данилову з травня 2022 їх незмінно лишилось 10% ). Остальне то не в їх компетенції
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10.02.2023 11:26 Відповісти
Неначасі...
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10.02.2023 11:53 Відповісти
А під час якої війни влада поспішала повідомити про втрату територій народові?
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10.02.2023 12:37 Відповісти
А почуття гумору де?
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10.02.2023 14:25 Відповісти
Що таке рнбо??
Хто їх вибирав??
Зе з дозволу єрмака призначив когось
щоб казали про хатєлки
та щоб було на кого все злити
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10.02.2023 12:47 Відповісти
РНБО не обирається а призначається. Але, дійсно, самого Дермака ніхто не обирав на керівника країною. Але дурня все влаштовує..
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10.02.2023 13:13 Відповісти
Україна також постійно зазнає великих людських втрат і також воює людьми без підготовки. Так москалів ніколи не перемогти. Як би нам не розповілали казочок, з екранів тв і куди би не їздив президент.
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10.02.2023 10:29 Відповісти
здохіть виродки кацапські!!
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10.02.2023 10:36 Відповісти
Думав, що я так надсадно ригаю від контузії, але ні, просто після чергового бойового виходу подивився новини, виявляється у нас все добре і ми майже перемагаємо. У мене на немитих руках кілька діб підряд сиділа кров поранених і двохсотих - вирвані щелепи, пробиті животи, рвані боки, посічені ноги і руки, не говорячи про кульові...
Відморожені пальці ніг, руки, що вже не могли заряджати магазин, пучки не чули патрон. Три доби без сну, на землі, без води - ми гризли лід з обрізаних пляшок. Адреналін дуже сушить. По нам працювало практично все крім фосфору. Б'ють точно, професійно і кваліфіковано, б'ють так, що ти не можеш навіть підповзти до триста і вони просто стікають кров'ю і швидко завмирають. П*дори переорюють артилерією посадки, поля, роблять це методично, планово і зі знанням. Коли скинули з дронів, я бачив, наче в повільному кіно, що в окопі, за 2 метри від мене, вони займаються і вибухають. І я живий, а два молодих парня 21 і 23 хриплять під моїми ногами в по-східному чорній ночі. І ти вже нічого не можеш зробити. Нічого. А перед виїздом ти говорив з ним про щось там, в них була хороша пацаняча бравада, сильний стрижень, я не чув, щоб вони колись на щось нарікали і завжди лізли в саму серцевину... Їм би тільки жити починати... І після відбитої атаки власноруч витягував їх з окопу, поклав і вони лежали з відкинутими головами біля незібраних соняхів, що завмерли з насінням всередині своїх лиць як метафора вбитої потенційності. І голос керівника операції звучав чисто, рівно, без стрибків хвилювання:" Парні, позицію нужно удержать". Ти чув його і ставало на серці рівно - хтось там думає про тебе, ти не самотній в цій промерзлій навіки ямі, підтримує артою, коли вже невмоготу. Ти його ніколи не бачив, але після двіжу хотів підійти і познайомитись, і тільки... його рація замовкла - 200. Коли зрізали з нього шолом - втиснута вглиб яма в голові.
Ті, хто говорять про покращення, просто не розуміють що кажуть. Зараз, коли я пишу це під крапельницею, дивлюсь в облуплену стелю імпровізійного госпіталя, саме зараз і зараз і тепер когось тягнуть живого чи вже ні, прихиляються від прильоту, чи до мозоля тиснуть на гашетку кулемета. Зараз! Мені іноді просто хочеться лягти, покласти десь голову і почекати, коли вагнера зайдуть сюди, подивитись як пітушитимуть в темних кутках цих дуболомних оптимістів. Зараз як ніколи слід бути уважним до війська, до його запитів, бо в багатьох втома наклалась на втому і так багато разів, вона вже стала твоєю сестрою, треба сконцентруватися ВИКЛЮЧНО на перемозі, не розслаблятися і пхнути до крайнього. Зараз тут м'ясорубка, і це не метафора, наче 10 раунд боксу, де перемогу забере витривалий, але вся команда має працювати на це. Цим парням не потрібно розповідати про патріотизм і дух нації, бо вони і є втіленням цього, ще й можуть позичити, в кого малувато, їм не треба відчіпного "тримайтеся", чи "молимось за вас". Треба антидронові пушки, мавіки, машини, всі інструменти, якими можна двохсотити. Цей допис (sic!) не є проханням про допомогу, хочу щоб ви розуміли, що нема перекосу в перемогу, є дике, осатаніле і люте рубалово, де вже ніхто ні на що не зважає, а годує війну жирною смертю.
"Vae victis" - горе переможеним.
Пам'ятайте це!!!

©️ Bohdan Pastukh.
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10.02.2023 10:36 Відповісти
Шана тобі і уклін.
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10.02.2023 10:49 Відповісти
Там автор є ,я поширив.
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10.02.2023 10:53 Відповісти
Як забавно почитати цей потік свідомості російського троля. Ну нажахав, всі вже побігли здаватися
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10.02.2023 11:26 Відповісти
Да да да, патєрь немає.
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10.02.2023 13:26 Відповісти
А ще забавніше почитати коменти цього Стугновича у інших темах. Типовий російський троляка, який веде підривну роботу
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10.02.2023 14:23 Відповісти
Щоб знищити навалу ворожого м'яса у вуличних боях, нам потрібно багато снайперів. Але велика кількість людей, озброєних гвинтівками з оптичним прицілом навіть після недовгої підготовки зможе ефективно впоратись з цією задачею. І не треба ніякого ленд-лізу, щоб швидко створити великі закони таких снайперів - така зброя вже лежить на полицях магазинів, тож потрібно спростити її придбання та розвивати тероборону, щоб будь-яка людина змогла купити цю зброю та швидко залучитися до захисту українських міст.
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10.02.2023 10:38 Відповісти
Так міста руйнуються артилерією.Які там снайпери можуть працювати.Москалі ж не м'ясо руйнують будівлі,а снарядами і ракетами.
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10.02.2023 10:44 Відповісти
А кто мешает украинцам руйновати будивлi c орками?
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10.02.2023 11:11 Відповісти
А є в нас достатня кількість такої зброї?
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10.02.2023 11:46 Відповісти
Снайпер чудово працює і на руїнах, іноді ще краще, бо там легше сховатися
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10.02.2023 14:21 Відповісти
Коли постійно прилітає,то й снайперів вбиває.
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10.02.2023 14:25 Відповісти
Бо це війна, на якій постійно комусь щось прилітає. Просійно прилітають і снайперські кулі в бошки ворожим корогувальникам, артилеристам, командирам
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10.02.2023 14:37 Відповісти
Москалям на їхню територію,майже нічого не прилітає.
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10.02.2023 14:39 Відповісти
Подивись на цьому сайті передсмертну агонію тих, яким прилітає. Повні кладовища на Росії тих молодиків, яким вже прилетіло
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10.02.2023 15:07 Відповісти
В нас також гинуть військові і доволі багато.А якщо додати втрати з цивільними,то напевно і більше загинуло,ніж всіх москалів.Тільки в Маріуполі десятки тисяч загинуло.Москалям не прилітає на саму їхню територію,майже нічого.
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10.02.2023 15:10 Відповісти
хтось писав..що будуть застосовувати чмобіків в необмежених кількостях,для виснаження нашої оборони а потім кидати більш підготовлені загони,а ті видають за пабєду взяття того чи іншого села чи містечка
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10.02.2023 10:43 Відповісти
У рашистов "не буває" важких втрат.... там "баби ісчо наражают".
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10.02.2023 10:47 Відповісти
Населення рф це дика і ненаситна орда, яка вважає всіх у світі ворогами, а себе асоціює з миротворцями. Завдяки допомозі та 3-му фронту в час другої світової війни з1939-1945 р. радянський союз зумів перемігти. Проте, рф вирішила всю славу присвоїти собі і цю хвору уяву втиснули в голови своїх невігласів-населення. Якби НАТО розпочало війну то від рф не залишилось би нічого. Проте ніхто не хоче повномасштабної світової війни. Мирним шляхом з рф неможливо домовитися. Тільки смерть цієї держави дасть можливість світові передихнути. Це неминуче.
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10.02.2023 10:59 Відповісти
Імовірно 🤔
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10.02.2023 11:01 Відповісти
Ну якщо почитати пост Ігоря Луценка тут, на цензорі, вчора чи позавчора про 1 цинк патронів на відділення на добу...
Хлопці бачуть піхоту орків майже впритул, а стріляти нема чим. Просять сусіда іпанути по оркам артою, а той каже "нема бойового розпорядження"...
То виходить, що не в орках проблема, не в їхній кількості, а в нашому командуванні на цьому напрямку...
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10.02.2023 11:09 Відповісти
Проблеми логістики дійсно є .. Я теж чув це , і не раз - на одних ділянках фронту , бк вдосталь , на інших немає . З чим це зв'язано , не уявляю . Мабуть таки командування все ж недоопрацьовує .
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10.02.2023 11:16 Відповісти
"...Вже наші сержанти ходили до нашого комбата, вимагали, щоби той зв'язався з 30-ю та домовився про обстріл місць скупчення росіян перед нашими позиціями. Достатньо пару касет "градів", щоби питання про оточення Бахмута було знято".
(Це з посту Ігоря Луценка).

Приблизно так само у 2015 році проіпали с.Логвинове, що призвело до Дебальцевського оточення.
Там теж відомі генії воєнної думки керували...
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10.02.2023 11:27 Відповісти
жуть...
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10.02.2023 23:01 Відповісти
 
 