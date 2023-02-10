Пропагандистка Монтян отримала підозри за 4 статтями ККУ. Їй загрожує до 10 років за ґратами
Адвокатці та блогерці Тетяні Монтян, яка підтримує російську агресію та поширює російську пропаганду й фейки, може загрожувати до 10 років за ґратами.
Про це повідомляють Служба безпеки України та кіберполіція, інформує Цензор.НЕТ.
Там нагадали, що він початку російської агресії Монтян перебуває на території РФ та бере активну участь в ІПСО ворожих спецслужб.
"Для цього регулярно виступає на російських телеканалах, де активно закликає до зміни меж державного кордону України та підтримки окупаційних угруповань. Також вона масово поширює дезінформацію про ситуацію в Україні через власні канали на Ютуб і в Телеграм, які нараховують майже півмільйона підписників", - йдеться у повідомленні СБУ.
Слідчі з’ясували, що Монтян поїхала до Росії ще у 2021 році й відтоді постійно відвідує окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки пропагандистських сюжетів.
Їй повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ч. 1 та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
У квартирі за місцем реєстрації Монтян в Києві провели обшук.
"Зловмисницю буде оголошено в міжнародний розшук. Також наразі правоохоронці вживають заходів для накладення арешту на її активи. Слідчі дії тривають", - додали в кіберполіції.
Будь ласка, зачекайте...
«Якщо вірити головним новинам росії, то росіяни нарешті відсувають свої війська від кордону з Україною, однак якщо вірити чуткам, то російські війська стоять на кордоні, просто український кордон трошки відсувають уперед».
Чого перейшла до овоща - незрозуміло... Дура, напевне.
Двійко з них - кіберспортсмени Богдан «Iceberg» Василенко и Ярослав «Pikachu» Василенко.
Було б справедливо, щоб вони не шастали світом, у т.ч. і на брудні гроші цієї потвори, а прийняли участь у могілізації, яку так просуває їх маман на раші.
І ось не треба, анижедєті.
вар'ятівпредставників "мутрого наріту"?
з Бузиною 😠
КУДИ сховалася ця ригівська оральна пропідороська мерзота і усі її пропідороські комуносоратники...???!!!
А також УКРАЇНЦІ хочуть почути про її оральних пропідороських соратників Корнілова та Колісніченка....???!!!
Богатирьова.
Подружка бондаренки- забула прізвище, теж ще та курва.
Взагалі ригі де.
Усіх зразу не пригадаєш пофамільно, але усіх хто був заколотниками проти УКРАЇНИ і злодіями держмахінаторами ПРИХВАТИЗАТОРАМИ, які розвалювали УКРАЇНУ і під фейком "ПРИХВАТИЗАЦІЯ" вкрали майбутнє УКРАЇНЦІВ (роботу, навчання, відпочинок, пенсійне та медичне забезпечення переклавши усе на руки родин),та обрікли їх на закордонне батрацтво та розлучення мільйонів сімей, а в цей час набивали собі кишені, грабували держбюджет держави та крали тисячі гектарів землі, та розпродавали і здавали зброю ЗСУ, УСІ ЦІ ПОКИДЬКИ МАЮТЬ БУТИ ПРИТЯГНЕНІ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за свої діяння організованого злочинного угрупування пахана кічми у владі та його вихованців пітушенка засновника СДПУо та Ригів, юща за розграбованих 5 мільярдів$ банку УКРАЇНА, янека, тимошенко, лазаренка, медведчука, братів клюєвих, та усіх тих посіпак які їм лизали дупу в цей час і збагатчувалися за рахунок УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ...!!!
Після цієї війни МАЄ БУТИ УСЕ НАЦІОНАЛІЗОВАНЕ від заводів підприємств, фабрик до останнього клаптика землі У ЦИХ "олігархів, філянтропів" котрі у змові з пропідороськими політиками та злочинними кланами підоросії грабували УКРАЇНУ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ усім гнидам в УКРАЇНІ...!!!
Зашкребло тебе падлюко, напевно синок чи внучок чийсь з перечислиних падлюк...!!!
100% доберемся до усіх по ланцюжку і твоє скавчання підовсесосала нікого не зворушить...!!!
А воно тут сидить…
Якби справді дійшло до суду, то ця істота дістала б із кишені довідку з дурдому, нахабно помахала б нею перед нашими найчеснішими у Всесвіті суддями і заявила б: "А хій вам! Я неосудна!". І все. Ну, відлежалася б у дурці місяць. Та й по всьому.