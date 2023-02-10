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Монтян (12) пропаганда (2757) СБУ (12497) кіберполіція (409) колабораціонізм (1118) підозра (688)

Пропагандистка Монтян отримала підозри за 4 статтями ККУ. Їй загрожує до 10 років за ґратами

монтян

Адвокатці та блогерці Тетяні Монтян, яка підтримує російську агресію та поширює російську пропаганду й фейки, може загрожувати до 10 років за ґратами.

Про це повідомляють Служба безпеки України та кіберполіція, інформує Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що він початку російської агресії Монтян перебуває на території РФ та бере активну участь в ІПСО ворожих спецслужб.

"Для цього регулярно виступає на російських телеканалах, де активно закликає до зміни меж державного кордону України та підтримки окупаційних угруповань. Також вона масово поширює дезінформацію про ситуацію в Україні через власні канали на Ютуб і в Телеграм, які нараховують майже півмільйона підписників", - йдеться у повідомленні СБУ.

Читайте: Зрадник, який коригував удари по Києву з "Градів" та "Смерчів" на початку вторгнення, отримав 15 років в’язниці, - СБУ

Слідчі з’ясували, що Монтян поїхала до Росії ще у 2021 році й відтоді постійно відвідує окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки пропагандистських сюжетів.

Їй повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

У квартирі за місцем реєстрації Монтян в Києві провели обшук.

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"Зловмисницю буде оголошено в міжнародний розшук. Також наразі правоохоронці вживають заходів для накладення арешту на її активи. Слідчі дії тривають", - додали в кіберполіції.

Автор: 
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Топ коментарі
+28
Редкостная негодяйка.
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10.02.2023 10:35
+24
Пригадую як вона подобалась секті зради, попередникам зебілів.
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10.02.2023 10:29
+21
Давно пора
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10.02.2023 10:26
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10.02.2023 10:26 Відповісти
прислухайтесь та ви почуєте "за што? за што? невинаватая Я" це оре моньтян "невинаватая Я" "невинаватая Я"
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10.02.2023 10:42 Відповісти
до дупи. таких як вона ще в 14 році треба було саджати. Але ні Порошенко, ні Зеленський цього не зробили
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10.02.2023 10:29 Відповісти
Нагадати вам, що казав Зеленський у 14-му році?
«Якщо вірити головним новинам росії, то росіяни нарешті відсувають свої війська від кордону з Україною, однак якщо вірити чуткам, то російські війська стоять на кордоні, просто український кордон трошки відсувають уперед».
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10.02.2023 11:01 Відповісти
чого це нікого не посадили??? памятаю в 2017 -у (можу помилятись) посадили на 2 роки чоловіка що вкрав в торговому центрі шоколадки Рошен на суму 280 грн
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10.02.2023 11:21 Відповісти
Все у Ваших руках, маю на увазі "слуг", то посадіть її і менше тріпайтеся. Ви ж обіцяли. За Порошенко і "Рошен" забудьте, ви всі дали їм оценку у 2019 році.
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10.02.2023 17:29 Відповісти
Пригадую як вона подобалась секті зради, попередникам зебілів.
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10.02.2023 10:29 Відповісти
Ти маєшь на увазі ПОРОХоботіві?!? Якщо так - то ти не адекватна!!!
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10.02.2023 10:33 Відповісти
Попий таблетки для покращення пам'яті.
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10.02.2023 10:37 Відповісти
Давай посилання на підтвердження, а нє - то ти невчасно припинила вживати ліки!
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10.02.2023 11:13 Відповісти
Посилання знайдеш у своїй медичній карточці.
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10.02.2023 11:16 Відповісти
Придуркувата, з таким мінталітетом як у тебе, ще не одне покоління українців буде воювати з руснею. Спочатку обираєте в президенти клоуна, а тепер вам, курвам, винні всі, й ЗЕбіли теж.
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10.02.2023 11:43 Відповісти
Цікаво, а хто обрав клоуна- не зебіли ?
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10.02.2023 11:45 Відповісти
За кого ж ти голосувало?!? Підозрюю, що або ШАРІЙовка, або ОПЗЖистка😡
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10.02.2023 12:35 Відповісти
А хіба зебня не обожнювала Шмарія напередодні виборів?
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10.02.2023 17:29 Відповісти
А покопирсатись у своїй голові складно? А може ви нічого, окрім 95 Кварталу не дивились?
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11.02.2023 14:31 Відповісти
натурально, її фаміліё - мотнян. то вже для медіа вона її "облагородила" ))
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10.02.2023 10:34 Відповісти
Редкостная негодяйка.
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10.02.2023 10:35 Відповісти
Дуже великому загалу бидла воно ндравилось.
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10.02.2023 13:30 Відповісти
що цікаво: вона - одна з організаторів Майдану 2004-го року.
Чого перейшла до овоща - незрозуміло... Дура, напевне.
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10.02.2023 15:13 Відповісти
Интересно, как может быть адвокатом истеричка с нелогич мышлением?
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10.02.2023 10:38 Відповісти
А як можуть бути зрадниками України працівники Служби Безпеки України ?
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10.02.2023 11:39 Відповісти
Элементарно, Ватсон. Так же, как президентом может стать воровитый, лживый, трусливый и злопамятный поц без высшего образования.
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10.02.2023 11:47 Відповісти
Дивився її пару раз по росТБ: за рівнем ненависті до України і всього українського вона дасть фору всім цим гіркінам-сладковим! Цікаво,чого її до 21 року в Україні оберігали,як святкову рошенку а потім як святкову мацу? До речі,її супружник,суддя Печерського суду ,якось його Горковенко чи Горовенко-належить до карманних суддів Юлічки,приймав рішення на користь Юльки,БЮТ,Батьківщини тощо....
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10.02.2023 10:40 Відповісти
так може він пиз....ив її кожень день, а вона здриснула від нього в росососію
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10.02.2023 10:46 Відповісти
Юрій Василенко, 1940 р.н, більш як на 30 років старший, помер 2019. А решта все правильно.
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10.02.2023 11:41 Відповісти
Все, починаючи від того, що чоловіка її було прізвище Василенко і до того, що він ніколи не брав участь в судах, в яких розглядались справи ЮТ, пропагандонсько-ботівська брехня.
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10.02.2023 13:34 Відповісти
я не зобов"язаний пам"ятати прізвища суддівської наволочі,в т.ч. і цього Василенка. все інше правда (див.комент Сірі Алекса),як там Юлічка? в Дубаї вона була така пишнотіла,худіти не збирається?
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10.02.2023 16:51 Відповісти
А ще у цієї керченської хвойди є 4 вилупків, як кажуть злі язики, нагуляних від різних прокурорів у підвалах під час судів.
Двійко з них - кіберспортсмени Богдан «Iceberg» Василенко и Ярослав «Pikachu» Василенко.
Було б справедливо, щоб вони не шастали світом, у т.ч. і на брудні гроші цієї потвори, а прийняли участь у могілізації, яку так просуває їх маман на раші.
І ось не треба, анижедєті.
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10.02.2023 10:40 Відповісти
і я чув ,що вона має 4-х вилупків...
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10.02.2023 16:53 Відповісти
"...буде оголошено в міжнародний розшук. Також наразі правоохоронці вживають заходів для накладення арешту на її активи. Про эту ман..воху все знали еще лет 5 назад... С 21-го эта уродина делает свои "дела" в мордоре... И все это время мы свято хранили здесь, у нас, ее активы и только БУДЕМ объявлять ее в розшук!?
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10.02.2023 10:43 Відповісти
Пам'ятаю, як в середині 2010-х Монтян перейшла на українську мову. Мабуть мала намір зайняти вакантні місця україномовних агентів рф: Лариси Скорик, Ганни Герман ...
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10.02.2023 10:44 Відповісти
І ще на якомусь каналі фіолетовому виступала
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10.02.2023 12:11 Відповісти
Бувалий,як ви вірно пригадали про цих 2 профур....Лариска Скорик ще у ВР 91 року була,видавала себе за патріотку....і пропонувала мати армію в 50 тис, а Ганя Герман (Стеців,Коновніцина) агент КГБ глибокого залягання,її всунули на Радіо Свобода,потім вона легалізувалася у Янека...Правда,вища сила дуже покарала цю КГБпрофуру,обидва її сини загинули молодими...
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10.02.2023 16:56 Відповісти
має квартиру в Києві, за яку не платила комуналку, все доказувала і доказувала
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10.02.2023 10:45 Відповісти
та менше ****...ть, садіть вже на ''кінець'' або в тюрму
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10.02.2023 10:47 Відповісти
Шановне посмixoвосько пiд назвою СБУ, Вам самiм не соромно? Розвели бурхливу дiяльнicть, коли вона роками в Украiнi вiдкрито працювала на кацапщину... Щури ******....
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10.02.2023 10:48 Відповісти
Для этой кацапской шалавы подозрение , как банный лист до ее задницы! Ее нужно было уничтожить год назад!
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10.02.2023 10:48 Відповісти
кому? Баканову,Наумову чи Кулінічу??
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10.02.2023 16:58 Відповісти
Пропагандистка? Это даже ей коМплиман! Скорее "городская сумасшедшая"!
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10.02.2023 10:50 Відповісти
огиднішої бабки годі й пошукати...ні рожи ні кожи, голова вічно не мита, фу ***...не розумію хто може дивитися і слухати цю швабру
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10.02.2023 10:51 Відповісти
Як-то хто?! Такі самі швабри ()! Хіба мало в нас вар'ятів представників "мутрого наріту"?
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10.02.2023 11:29 Відповісти
згоден з вами,повністю! але тоді питання,хто їй налив туди аж 4 дітей?
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10.02.2023 16:59 Відповісти
левоохоронцы, эта вйо-обутая давно должна быть изолирована от людей, если не в тюрьме, то в дУрке
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10.02.2023 10:51 Відповісти
Цю продажну хвойду потрібно просто знищити , як це було зроблено
з Бузиною 😠
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10.02.2023 10:59 Відповісти
150%
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10.02.2023 11:09 Відповісти
УКРАЇНЦІ ХОЧУТЬ ПОЧУТИ ЩЕ НОВИНИ про ОРАЛЬНУ ригівську хвойду Олену Бандарєнка алкоголічку Вітренко, лугандонського недоноска Лукянова, та пропідороську червонопику мразоту Симоненка та усіх його соратників...???!!!
КУДИ сховалася ця ригівська оральна пропідороська мерзота і усі її пропідороські комуносоратники...???!!!

А також УКРАЇНЦІ хочуть почути про її оральних пропідороських соратників Корнілова та Колісніченка....???!!!
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10.02.2023 11:00 Відповісти
Ганя германша ще є, така вся українка.
Богатирьова.
Подружка бондаренки- забула прізвище, теж ще та курва.
Взагалі ригі де.
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10.02.2023 11:36 Відповісти
100%...!!!
Усіх зразу не пригадаєш пофамільно, але усіх хто був заколотниками проти УКРАЇНИ і злодіями держмахінаторами ПРИХВАТИЗАТОРАМИ, які розвалювали УКРАЇНУ і під фейком "ПРИХВАТИЗАЦІЯ" вкрали майбутнє УКРАЇНЦІВ (роботу, навчання, відпочинок, пенсійне та медичне забезпечення переклавши усе на руки родин),та обрікли їх на закордонне батрацтво та розлучення мільйонів сімей, а в цей час набивали собі кишені, грабували держбюджет держави та крали тисячі гектарів землі, та розпродавали і здавали зброю ЗСУ, УСІ ЦІ ПОКИДЬКИ МАЮТЬ БУТИ ПРИТЯГНЕНІ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за свої діяння організованого злочинного угрупування пахана кічми у владі та його вихованців пітушенка засновника СДПУо та Ригів, юща за розграбованих 5 мільярдів$ банку УКРАЇНА, янека, тимошенко, лазаренка, медведчука, братів клюєвих, та усіх тих посіпак які їм лизали дупу в цей час і збагатчувалися за рахунок УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ...!!!
Після цієї війни МАЄ БУТИ УСЕ НАЦІОНАЛІЗОВАНЕ від заводів підприємств, фабрик до останнього клаптика землі У ЦИХ "олігархів, філянтропів" котрі у змові з пропідороськими політиками та злочинними кланами підоросії грабували УКРАЇНУ...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ усім гнидам в УКРАЇНІ...!!!
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10.02.2023 12:02 Відповісти
Ого, як тебе тіпає, кацапидлівцю. Ти ж настільки дурний, що навіть погоняло Тьоркін не змінив. Нікого ти своїм "суперпатріотизмом", розцяцькованим смайлами не обдуриш.
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10.02.2023 13:40 Відповісти
Жовтороте кімнантне кацапопідрило ти звідки вилупився недоноску з поганялом бовдура всевсосала...???!!!
Зашкребло тебе падлюко, напевно синок чи внучок чийсь з перечислиних падлюк...!!!
100% доберемся до усіх по ланцюжку і твоє скавчання підовсесосала нікого не зворушить...!!!
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10.02.2023 15:02 Відповісти
Добавьте до списка жирных копатька и пиховшека...
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10.02.2023 11:37 Відповісти
Копатько свиноподібний в Кацапії. Якось попадалось в мережі, що він звідти намагається домбасюрити в звичному стилі.
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10.02.2023 13:42 Відповісти
Ця потвора заслуговує на ПОЖИТТЄВО!!!
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10.02.2023 11:09 Відповісти
Піймають, негайно психіатричну експертизу і негайно в "Гніздо кукушки" закритого типу, в палату з Кивою.
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10.02.2023 11:14 Відповісти
Прізвище прочитав і подумав що то мавпа з кацапського ТБ.
А воно тут сидить…
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10.02.2023 11:17 Відповісти
А где было СБУ последнии 3-4 года,когда она перманетно на руснявых и медведчуковских СМИ срала ртом про то что Украина бамбит бамбас?
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10.02.2023 11:22 Відповісти
Дурниці.
Якби справді дійшло до суду, то ця істота дістала б із кишені довідку з дурдому, нахабно помахала б нею перед нашими найчеснішими у Всесвіті суддями і заявила б: "А хій вам! Я неосудна!". І все. Ну, відлежалася б у дурці місяць. Та й по всьому.
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10.02.2023 11:22 Відповісти
Бесконечная игра в поддавки с откровенными врагами Украины... Начиная с 2005г.
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10.02.2023 11:39 Відповісти
Пам'ятаю ще в дитинстві, коли ми жили ще на старій квартирі, була у нас сусідка Рая. Стан в неї був не далеко не жіночий, якась квадратна була. Постійно розпатлана, з цигаркою і п'яна. Так оця мАНДЯн точно на неї схожа
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10.02.2023 11:57 Відповісти
свиносабаку монтян - ворожу су...ку в камеру і без застави. воно завжди було до нас вороже... топтало, жрало, сра...ло на анашій землі і ненавиділо її.
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10.02.2023 12:01 Відповісти
Ця лахудра давно працює проти України не тільки зі шпальтів та екрану, а проводить активну вербовку у свої ряди та створює свою агентурну мережу по Україні (ось хоча б Лора Приходько з м. Чоп і організовано нею мережа дебілів під назвою "Доста" з головою кримінальником Пашею Павловим. ). Її діяльність давно відома, але до цих пір рішення по ній не приймалось.
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10.02.2023 13:12 Відповісти
У неї з тим вже мертвим Василенком, який був на 30 років неї старший, було, здається, шестеро поцанів, тобто дітей. Мабуть на Укрправді (тепер вже Фіали) зберігся архів блогів, в яких постійно срала лахудра немита Монтян. Вона їх виховувала, якщо так можна сказати, по її словах "монстриками". Сама писала про це. Тобто як звірят. Уявляю, що з них виросло - мабуть у Вагнері катами служать.
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10.02.2023 13:50 Відповісти
Своїм личинкам вона передала свої гени. Цього достатньо.
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10.02.2023 16:09 Відповісти
Взагалі дивуюсь як її терпіли коли вона ще в Україні була... Такі відверті українофоби зазвичай тільки в рашці дозволяють собі таке...
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10.02.2023 17:21 Відповісти
Одна надія, що цю стару бандаршу на масковії і приб'ють , кацапи ж ********** вбивати та пресувати зрадників.
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10.02.2023 17:35 Відповісти
Особливо коли зрадники нічого путнього для них не зробили
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24.06.2023 00:39 Відповісти
 
 