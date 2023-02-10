Уламки російської ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі Києва, - Кличко (оновлено)
Внаслідок падіння уламків російської ракети пошкоджено авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі. Ракетна атака триває. Залишайтеся в укриттях!" - зазначив очільник міста.
Водночас у КМВА заявили, що уламками пошкоджено два автомобілі, будинок та електромережі.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
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Звідти і деякі мери беруть інфу, щоб похайпувати.
Как https://t.me/synegubov/5525 сообщает глава ХОВА в Telegram, всего было зафиксировано около десяти взрывов.
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk сообщил о последствиях ракетных ударов по Харькову.
«По нашей информации, это снова критическая инфраструктура электрогенерирующее и теплогенерирующее наше предприятие, - сообщил Синегубов о том, куда ударила ракета
около 10 утра 10 февраля.
- До этого мы имели в 4 часа утра в течение 12 минут 12 ракетных ударов. Это только критическая инфраструктура. Это Харьковский район, Чугуевский район, город Харьков».