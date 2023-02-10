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Уламки російської ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі Києва, - Кличко (оновлено)

ракета,уламки

Внаслідок падіння уламків російської ракети пошкоджено авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі. Ракетна атака триває. Залишайтеся в укриттях!" - зазначив очільник міста.

Водночас у КМВА заявили, що уламками пошкоджено два автомобілі, будинок та електромережі.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Кто там рассказывал что рашисты по Киеву не стреляют? Куда же по вашему летела ета ракета
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10.02.2023 10:44 Відповісти
Повно ракет летить на Київ. Дивіться "Моніторинг військовой активності" t.me/radar_ukr
Звідти і деякі мери беруть інфу, щоб похайпувати.
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10.02.2023 10:56 Відповісти
Наразі у ворога нова тактика - пускають ракети по одній. Так що це надовго.
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10.02.2023 10:58 Відповісти
Около 4-х утра 10 февраля российские военные нанесли удары по критической инфраструктуре, сообщает председатель ХОВА Олег Синегубов.

Как https://t.me/synegubov/5525 сообщает глава ХОВА в Telegram, всего было зафиксировано около десяти взрывов.
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10.02.2023 11:01 Відповісти
10:49 10.02.2023

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk сообщил о последствиях ракетных ударов по Харькову.
«По нашей информации, это снова критическая инфраструктура электрогенерирующее и теплогенерирующее наше предприятие, - сообщил Синегубов о том, куда ударила ракета
около 10 утра 10 февраля.
- До этого мы имели в 4 часа утра в течение 12 минут 12 ракетных ударов. Это только критическая инфраструктура. Это Харьковский район, Чугуевский район, город Харьков».
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10.02.2023 11:04 Відповісти
нацмарафон?) это эдыни зе-новыны, или бенины-новыны
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10.02.2023 12:30 Відповісти
 
 