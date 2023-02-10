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Новини Агресія Росії проти України
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крилаті ракети (1057) ракети (3924) Харківщина (6053) Запорізька область (3343) Повітряні сили (2330) Ігнат (771)

Вночі окупанти випустили до 35 ракет С-300 по Запорізькій та Харківській областях, - Повітряні сили

ракета

Вночі 10 лютого росіяни завдали ударів ракетами С-300 по населених пунктах Харківської та Запорізької областей

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Вибухи, які сьогодні лунали, — це наслідки ракет зенітних ракетних комплексів С-300, якими противник бив по Харківській області з району Бєлгорода та із Запорізької області з району окупованого Токмака. Це, певно, був рекордний удар. Бо росіяни випустили до 35 зенітних по Запорізькій та Харківській областях. Вони використовують цю зброю як терор. У той час, коли ми за допомогою С-300 збиваємо ворожі ракети, Росія запускає їх по густонаселених містах. І що далі розташоване місце запуску цих ракет, то більш неточно вони потрапляють по потенційних цілях ворога, — зазначив речник Повітряних Сил.

Крім того, речник повідомив, що ми маємо повне право давати відсіч та знищувати пускові установки, де б вони не були.

"Щодня наші винищувачі б’ють по цих зенітних ракетних комплексах протирадіолокаційними ракетами HARM. Але поки що цього замало, потрібна більш потужна зброя та адекватна відповідь ворогу, який тероризує мирних жителів", — додав Ігнат.

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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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10.02.2023 11:16 Відповісти
Поки що ми діємо як заповідав Христос - «підставити ліву щоку, коли вдарили у праву»
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10.02.2023 11:25 Відповісти
С-300 летит до 150 км. А они уже переделывают С-400, с дальностью до 200 км. Количество ракет и пусковых установок значительное. Т.е. это очень серьезная проблема и угроза для нас. При этом, в нашем информационном поле (всевозможные эксперты) полностью отсутствует дискурс на эту тему: Что мы с этой проблемой собираемся делать? Как бороться?
Думаю, что в сегодняшних реалиях, единственным эффективным способом борьбы является уничтожение пусковых установок нашими ДРГ. И это огромная проблема, т.к. подобные ДРГ - это фактически камикадзе. У которых шансов не вернуться с задания намного больше, чем вернуться.
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10.02.2023 11:33 Відповісти
Это вопрос к ГУР и его руководителю.ПУ россияк размещаются в пределах небольших районов и если он недоступен для РГ,ДРГ то агентурная разведка должна действовать на упреждение(ежели таковая у Буданова присутствует)...
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10.02.2023 17:17 Відповісти
Я (да и вы тоже) не знаю к кому это вопросы. Может и к Буданову. А может и к Верховному, а может и к Залужному или Шептале. А может это и на уровне комбрига решается.
Это не так важно. Важно то, что подобные обстрелы продолжаются и усиливаются. Из чего можно сделать вывод, что проблема не решается.
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10.02.2023 18:03 Відповісти
 
 