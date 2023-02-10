Вночі окупанти випустили до 35 ракет С-300 по Запорізькій та Харківській областях, - Повітряні сили
Вночі 10 лютого росіяни завдали ударів ракетами С-300 по населених пунктах Харківської та Запорізької областей
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.
"Вибухи, які сьогодні лунали, — це наслідки ракет зенітних ракетних комплексів С-300, якими противник бив по Харківській області з району Бєлгорода та із Запорізької області з району окупованого Токмака. Це, певно, був рекордний удар. Бо росіяни випустили до 35 зенітних по Запорізькій та Харківській областях. Вони використовують цю зброю як терор. У той час, коли ми за допомогою С-300 збиваємо ворожі ракети, Росія запускає їх по густонаселених містах. І що далі розташоване місце запуску цих ракет, то більш неточно вони потрапляють по потенційних цілях ворога, — зазначив речник Повітряних Сил.
Крім того, речник повідомив, що ми маємо повне право давати відсіч та знищувати пускові установки, де б вони не були.
"Щодня наші винищувачі б’ють по цих зенітних ракетних комплексах протирадіолокаційними ракетами HARM. Але поки що цього замало, потрібна більш потужна зброя та адекватна відповідь ворогу, який тероризує мирних жителів", — додав Ігнат.
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Думаю, что в сегодняшних реалиях, единственным эффективным способом борьбы является уничтожение пусковых установок нашими ДРГ. И это огромная проблема, т.к. подобные ДРГ - это фактически камикадзе. У которых шансов не вернуться с задания намного больше, чем вернуться.
Это не так важно. Важно то, что подобные обстрелы продолжаются и усиливаются. Из чего можно сделать вывод, что проблема не решается.