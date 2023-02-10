Ймовірність того, що ми закінчимо війну до літа - це надмірний оптимізм від Буданова, - Веніславський
Оцінки глави ГУР МО Кирила Буданова щодо того, що війна може закінчитися до літа є надмірним оптимізмом.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив представник Президента у Верховній Раді, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.
"Кирила Буданова я дуже поважаю, він єдиний давав усі правильні прогнози. Але ймовірність того, що ми закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм від Кирила Олексійовича", - зазначив парламентар.
Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що війна з РФ повинна закінчитися до літа.
Топ коментарі
+20 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар10.02.2023 10:57
+19 Огусто
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+17 Viktor Lisenko
показати весь коментар10.02.2023 10:58
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Будь ласка, зачекайте...
А перемога наша коли буде ?
И не нужно пока говорить о "капитуляции". О капитуляции уместно будет говорить тогда, когда Запад откажется от поддержки Украины и/или ВСУ будет разгромлено. Пока нет признаков ни первого, ни второго.
Хто далі, на коли, на кого ставку ставити... Бо війна, ****, затягується і ************** в мордорі просто купа і не зменшується, *****!!!
Ну а з приводу закопування грошей у велике крадівництво, то ще буде усі розбори після війни.
І в чому Буданов неправий?
І до речі, скільки сьогодні запущено ракет по Україні?
Сьогодні атака дуже потужна. Тільки вночі по Запоріжжю та Харківщині випущено 35 ракет.
Кількість денних, які летять по всій Україні, ще не назвали.
Це також руйнує, вбиває.
Ну да, сюди напевно приплюсовано С-300. Та легше від того нікому не стане.
По моїй аналітиці, ті падли будуть робити по ~40 ракет в місяць, добавляти те, що є (а Х-22 там ще як грязі) і будуть поливати Україну і далі, доки... Доки наші не почнуть навалювати їм по тім же Енгельсам, Дягілевим то що. І ще, морські дрони треба, що б вже відсотково доставати тей коритний флот з під Криму.
У Макіївському ПТУ загинуло кількасот непідготовлених мобів і ніхто в кацапстані навіть не пікнув. Деяким дали старі шуби і в них все вже ок, а в тих, кому не дісталися шуби, і так все ок.
- Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?
- Чому через 6 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
- Чому не покарані прибічники Януковича?
- Чому всі ваші люди мають обидві руки?
- Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?
- Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?
- Яка ваша частка із незаконного копання бурштину?
- Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?
нудить від цих вангувальників... То не ГУР а посмішище "квартальне". Замість займатись "тихо" і ефективно своєю роботою - вангує щомісяця нові дати
"- Вы знаете, Шура, - зашептал Паниковский, - я очень уважаю Бендера, но я вам должен сказать: Бендер - осел! Ей-богу, жалкая, ничтожная личность!"
Це якийсь трешак, а не влада.
замість просто мовчання?
Мовчання = золото.