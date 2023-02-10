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Ймовірність того, що ми закінчимо війну до літа - це надмірний оптимізм від Буданова, - Веніславський

веніславський

Оцінки глави ГУР МО Кирила Буданова щодо того, що війна може закінчитися до літа є надмірним оптимізмом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив представник Президента у Верховній Раді, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

"Кирила Буданова я дуже поважаю, він єдиний давав усі правильні прогнози. Але ймовірність того, що ми закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм від Кирила Олексійовича", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що війна з РФ повинна закінчитися до літа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому", - Буданов

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Топ коментарі
+20
А чого б їм зменшуватися? Вони готувалися роками до цього, а не нищили оборонку, закопуючи її в асфальт, і розсаджуючи на керівні посади запроданців.
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10.02.2023 10:57
+19
Спочатку оптимізмом накачував люсяарестович; усі вірили, що війна закінчиться в серпні 2022 року. Потім Буданов Крим взяв до Нового року, він же припиняє основні бойові дії в березні...
Хто далі, на коли, на кого ставку ставити... Бо війна, ****, затягується і ************** в мордорі просто купа і не зменшується, *****!!!
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10.02.2023 10:53
+17
договорились о поставках вооружения в Украину, но тут же ограничения не отвечать по территории агрессора. Какой смысл. Вести оборонительную войну на своей территории это заводит в тупик. Ответку нужно давать так. чтобы там все почувствовали что это такое война.
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10.02.2023 10:58
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Може він розглядає капітуляцію України. Тоді да, війна швидко закінчиться, але тоді посилиться винищення всього українського.
А перемога наша коли буде ?
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10.02.2023 10:53 Відповісти
Буданов має рацію.
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10.02.2023 11:01 Відповісти
... і пістолет
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10.02.2023 11:37 Відповісти
Дай боже, з одним патроном!..)
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10.02.2023 13:10 Відповісти
Думаю вы правы. Только Буданов, как руководитель ГРУ, не "рассматривает", а наверняка имеет информацию о возможном договорняке.
И не нужно пока говорить о "капитуляции". О капитуляции уместно будет говорить тогда, когда Запад откажется от поддержки Украины и/или ВСУ будет разгромлено. Пока нет признаков ни первого, ни второго.
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10.02.2023 11:12 Відповісти
Спочатку оптимізмом накачував люсяарестович; усі вірили, що війна закінчиться в серпні 2022 року. Потім Буданов Крим взяв до Нового року, він же припиняє основні бойові дії в березні...
Хто далі, на коли, на кого ставку ставити... Бо війна, ****, затягується і ************** в мордорі просто купа і не зменшується, *****!!!
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10.02.2023 10:53 Відповісти
А чого б їм зменшуватися? Вони готувалися роками до цього, а не нищили оборонку, закопуючи її в асфальт, і розсаджуючи на керівні посади запроданців.
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10.02.2023 10:57 Відповісти
Захоплюєшся войовничим кацапстаном? Ну то сумки в зуби - і нах за парєбрік!
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10.02.2023 11:03 Відповісти
дєрьмак, перелогінься)))
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10.02.2023 11:06 Відповісти
І спеціально для дебілів, у яких в голові зеленка - ні, не захоплююся. Мрію тільки про одне: про світ без парашної *********.
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10.02.2023 11:17 Відповісти
Вони не готувались до довготривалої війни і ракети робили повільно, не спішно. А ось ті, що Україна передала під гарантії безпеки, саме і прилітають нам, так сказати, повертаються назад.
Ну а з приводу закопування грошей у велике крадівництво, то ще буде усі розбори після війни.
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10.02.2023 11:50 Відповісти
треба заспокоїтися і на виборах наступних думати головою, а не шашликами
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10.02.2023 11:04 Відповісти
Оце саме не до мене, а до маси довкола. Бо коли я говорив, що через років за півтора заплачемо усі, з мене сміялись, ображали зазомбованим порохоботом і за шмарклю кидались з кулаками в захист.
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10.02.2023 11:09 Відповісти
У РФ заканчиваются ракеты: Буданов объяснил, когда мощность атак существенно уменьшится
І в чому Буданов неправий?
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10.02.2023 11:09 Відповісти
В коментарі мова йшла не тільки про ракети.

І до речі, скільки сьогодні запущено ракет по Україні?
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10.02.2023 11:17 Відповісти
ще скажуть але інтенсивінсть та кількість дійсно значно зменшилися.
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10.02.2023 11:22 Відповісти
Ви писали про "мощность атак".
Сьогодні атака дуже потужна. Тільки вночі по Запоріжжю та Харківщині випущено 35 ракет.
Кількість денних, які летять по всій Україні, ще не назвали.
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10.02.2023 11:29 Відповісти
Запоріжжя обстрілюють з С-300,яких немає в статистиці в яку враховують крилаті ракети та іранські дрони я можу судити по своїй області і по графіку відключень світла.
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10.02.2023 11:32 Відповісти
Хіба це правильно не враховувати те, що прилітає з С-300?
Це також руйнує, вбиває.
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10.02.2023 11:50 Відповісти
балістичні ракети не можуть (поки що) збити наші ПВО тому їх рахують окремо.
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10.02.2023 13:29 Відповісти
Скільки сьогодні прилетіло? Де його правда? Де, коли ті падли продовжують наклепувати тих ракет і знову нам насипають.
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10.02.2023 17:26 Відповісти
Сьогодні прилетіло 71 шт для порівняння у листопаді прилетіло 163, у грудні 215,у січні 93.
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10.02.2023 18:10 Відповісти
"За прошедшие сутки противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории нашей страны, осуществил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре".
Ну да, сюди напевно приплюсовано С-300. Та легше від того нікому не стане.
По моїй аналітиці, ті падли будуть робити по ~40 ракет в місяць, добавляти те, що є (а Х-22 там ще як грязі) і будуть поливати Україну і далі, доки... Доки наші не почнуть навалювати їм по тім же Енгельсам, Дягілевим то що. І ще, морські дрони треба, що б вже відсотково доставати тей коритний флот з під Криму.
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11.02.2023 08:28 Відповісти
люся звичайно люся тут без питань, але тоді було багато факторів які дійсно вказували на те, що війна повинна була закінчитись (з винесеним Кримом з повістки дня) тоді саме такі заяви робив і захід і США і зелені, згадайте... просто так нічого не буває. Але глав-прутень всеярусі незважаючи нінащо послав всіх хто пропонував йому варіанти і пішов на єскалацію почавши спочатку приховану а вже потім і відкриту мобілізацію, що сильно затягнуло війну і зараз вже мова йде "на роки" якщо вона продовжиться і далі... Саме тому і кардинально змінилась риторика наших партнерів, саме тому питання Криму зняте, саме тому нам дають всю зброю... Тому в таких випадках "старі" прогнози не актуальні і посилатись на них не дуже справедливо.
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10.02.2023 11:14 Відповісти
..два пи*дабола соревнуются.. Это точно новость? Цензор, в военное время трафик надо бы поберечь..
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10.02.2023 10:55 Відповісти
Викликайте наступну "Вангу"/, нехай ллє в вуха -перемогу
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10.02.2023 10:55 Відповісти
зараз орки використовують залишки дировців,зеків та десантури,але коли в бій пошлють непідготовлених мобів зі старою технікою і почнуться величезні втрати,це може розхитати кремлівську верхівку.
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10.02.2023 11:05 Відповісти
Не натягуй сову на глобус.
У Макіївському ПТУ загинуло кількасот непідготовлених мобів і ніхто в кацапстані навіть не пікнув. Деяким дали старі шуби і в них все вже ок, а в тих, кому не дісталися шуби, і так все ок.
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10.02.2023 11:12 Відповісти
я кажу про десятки тисяч ,шуби-це взагалі шапіто,дешевенькі актриси з мухосранського драмтеатру з поношеними шубами з ломбарду але лохи ведуться.
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10.02.2023 11:24 Відповісти
Ты в курсе, что 20 миллионов мобрезерва у орков это 20 тысяч тысяч? Нынешними темпами утилизации расеян эта война будет длиться лет 100! Как ты думаешь что останется с Украины за 100 лет такой войны? Украине нужны принципиально более мощные мясорезки для многократного увеличения потока российского пушечного фарша. Но их нет у Украины. Есть у партнёров, но они их не дают Украине. Думай логично.
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10.02.2023 11:25 Відповісти
ну якщо б ми були зброєні мечами та луками у них дійсно були б якісь шанси,чутки про те що на расеє зараз живе 140 млн людей явно перебільшені https://www.gazeta.ru/business/2019/07/02/12472063.shtml Катастрофические темпы: как вымирает Россия
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10.02.2023 11:27 Відповісти
договорились о поставках вооружения в Украину, но тут же ограничения не отвечать по территории агрессора. Какой смысл. Вести оборонительную войну на своей территории это заводит в тупик. Ответку нужно давать так. чтобы там все почувствовали что это такое война.
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10.02.2023 10:58 Відповісти
Саме так, війна не закінчиться, поки по паРаші не почне регулярно прилітати, хоча б по військових об'єктах. Нас розстрілюють, наче в тирі, а ми не можемо нічим відповісти - що це за війна?
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10.02.2023 11:09 Відповісти
Військові об'єкти - то законні цілі, а потрібно знищувати і цивільну інфраструктуру також. Коли моцкалі посидять без світла та води, вони теж відчують що таке війна.
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10.02.2023 11:22 Відповісти
Что нудно делать знают все. Но как? Нечем.
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10.02.2023 11:15 Відповісти
Як це немає чим? Робіть асфальтометальні машини.
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10.02.2023 11:49 Відповісти
Може Веніславський не відає що той "кар'єрний триндюк,котрий Буданов,займає у них посаду "Голови Військової Розвідки"?!
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10.02.2023 10:58 Відповісти
Правильно, якщо ви будете мняти яйо то звісно ж ні
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10.02.2023 10:58 Відповісти
А какие прогнозы дает сожитель буданова- гогилашвили? Вот ему то и нужно верить!
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10.02.2023 11:00 Відповісти
То буданов головний розвідник чи головний вангуючий? І оце... було не проти очолити МО? От за усієї поваги до молоді, але зеленороті якось #уйово виглядають на високих посадах, нє?
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10.02.2023 11:02 Відповісти
Навіщо брехати? При всіх претензіях до цієї "ванги", він якраз не хотів йти в МО.
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10.02.2023 11:14 Відповісти
два долб ****, мейд ин раша
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10.02.2023 11:03 Відповісти
За 350 років в українців з кацапнею було 24 війни. і якесь тупе імперське бидло за поребриком ще сміє мичати що ми з кацапами адін нарот. тому не варто плекати ілюзій, що коли не стане ху йла, війна швидко припиниться.. та той же навальний вилізе з кутузки і буде продовжувати цю імперську політику.
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10.02.2023 11:03 Відповісти
Вони вже не кричать про адінарот. Вони вже кажуть що хахли ето неправильниє русскіє і іх всєх нада убіть. А Україна ето Рассія, временно занятая какіміто хахламі. Отака х.йня.
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10.02.2023 11:13 Відповісти
адін нарот по їхньому так і звучить - нема ніякої України. є тільки одна вялікая расєя. все решта - формальність, наприклад, для голосів в ООН типу від України і Білорусі. а по суті проголосують так, як скаже кремль.
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10.02.2023 11:18 Відповісти
А де дрони з дальністю 1000 км ? В яйцях по 17 грн за кіло,асфальті? Ох і скоморохи...не ,ну не втік же
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10.02.2023 11:03 Відповісти
ДЕ? - в НАТО.
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10.02.2023 11:09 Відповісти
а що на цю тему говорить Гайдай?
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10.02.2023 11:04 Відповісти
Тобто красти будемо ще довго.
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10.02.2023 11:09 Відповісти
Таких як ти лише могила виправить....
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10.02.2023 11:14 Відповісти
Це долбо...м від усієї вашої ЗЕленої шобли.
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10.02.2023 11:11 Відповісти
10 запитань актора Зеленського президентові Зеленському:
- Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?
- Чому через 6 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
- Чому не покарані прибічники Януковича?
- Чому всі ваші люди мають обидві руки?
- Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?
- Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?
- Яка ваша частка із незаконного копання бурштину?
- Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?
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10.02.2023 11:38 Відповісти
Відповідь на всі - "я вам нічево ні должен"!
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10.02.2023 13:13 Відповісти
закінчимо до літа 2030-го якщо пощастить
нудить від цих вангувальників... То не ГУР а посмішище "квартальне". Замість займатись "тихо" і ефективно своєю роботою - вангує щомісяця нові дати
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10.02.2023 11:12 Відповісти
Не сказав якого року
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10.02.2023 11:13 Відповісти
"Кирила Буданова я дуже поважаю, він єдиний давав усі правильні прогнози" Джерело:
"- Вы знаете, Шура, - зашептал Паниковский, - я очень уважаю Бендера, но я вам должен сказать: Бендер - осел! Ей-богу, жалкая, ничтожная личность!"
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10.02.2023 11:14 Відповісти
Просто у вас разные кураторы....
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10.02.2023 11:15 Відповісти
Розвідник- оптиміст. ФеЄрично !
Це якийсь трешак, а не влада.
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10.02.2023 11:15 Відповісти
може буданову його "дружок" гогілашвілі щось нашептав?
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10.02.2023 11:17 Відповісти
Навіщо давати прогнози, які не збуваються, та ще й доводиться спростовувати,

замість просто мовчання?

Мовчання = золото.
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10.02.2023 11:19 Відповісти
веніславський подає ознаки життєдіяльності
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10.02.2023 11:29 Відповісти
Лучше повтори, что выделение дополнительных средств на оборону - это популизм.....Как год назад....Предсказатель херов...
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10.02.2023 11:45 Відповісти
Нічого дивного. Природа не терпить порожнечі, тому замість Абдрістовича вилазять інші звіздоболи.
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10.02.2023 12:12 Відповісти
Они там пытаются примазаться к лучам славы найвеличнишого, но стукнуть по клавишам рояля все-же бояться.
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10.02.2023 12:58 Відповісти
Війна вже ніколи не закінчиться, але це з моєї сторони надмірний песимізм.
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10.02.2023 17:03 Відповісти
Ви, "слуги" і "риги" з ОП, закінчите доїдати гуманітарку в підвалах і бункерах, а війну закінчують ціною свого життя прості українці.
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10.02.2023 17:46 Відповісти
 
 