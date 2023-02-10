Ймовірність того, що ми закінчимо війну до літа - це надмірний оптимізм від Буданова, - Веніславський

Оцінки глави ГУР МО Кирила Буданова щодо того, що війна може закінчитися до літа є надмірним оптимізмом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив представник Президента у Верховній Раді, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

"Кирила Буданова я дуже поважаю, він єдиний давав усі правильні прогнози. Але ймовірність того, що ми закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм від Кирила Олексійовича", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що війна з РФ повинна закінчитися до літа.

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