УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10615 відвідувачів онлайн
Новини
794 7
безпека (885) конференція (171) Мюнхен (186)

На Мюнхенській конференції з безпеки говоритимуть про воєнні злочини РФ в Україні

конференція,мюнхенська

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген вніс питання про переслідування за воєнні злочини, пов’язані з нападом Росії на Україну, до порядку денного щорічної зустрічі високого рівня, яка відбудеться наприкінці наступного тижня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

У зустрічі візьме участь головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

Найближчого понеділка Гойсген представить всю програму конференції з безпеки, в якій візьмуть участь високопоставлені представники з усього світу.

Читайте: Віцепрезидентка США Гарріс їде до Мюнхена говорити про нову допомогу Україні

Щодо збиття пасажирського літака MH17 у липні 2014 року над сходом України, Гойсген сказав: "Не дивно, що Кремль також був причетний до цього жахливого акту". Згідно з висновками міжнародних слідчих, президент Росії Володимир Путін відіграв активну роль у збитті MH17. Слідча група оголосила в середу в Гаазі, що це випливає з прослуханих телефонних розмов. Існують "переконливі докази" того, що Путін вирішив надати проросійським сепаратистам зенітну ракету, яка згодом збила літак.

Також читайте: Кулеба про пріоритети України на Мюнхенській конференції: постачання озброєнь, членство в НАТО та майбутнє РФ

Нагадаємо, Польща виступає за те, щоб західні лідери на Мюнхенській конференції з безпеки не просто обговорили можливість передачі винищувачів Україні, а прийняли рішення з цього питання.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та що вже там говорити? Проявіть чергову глибоку стурбованість, та й годі.
показати весь коментар
10.02.2023 11:06 Відповісти
"Появилась информация, что одна из российских ракет пролетела через воздушное пространство Румынии. Это страна НАТО
Ждём подтверждение информации и реакцию Альянса.
UPD: Сообщается, что в 10:36 российская ракета со стороны Румынии зашла в наше воздушное пространство".

Над Молдовою теж зафіксовано проліт. Молдова межує лише з нами та румунами.

Цікаво, ще скаже НАТО?
показати весь коментар
10.02.2023 11:17 Відповісти
Скаже, що інформація не підтвердилась.
показати весь коментар
10.02.2023 11:22 Відповісти
хм....а "росіяни теж люди" буде?
показати весь коментар
10.02.2023 11:28 Відповісти
Ну вот зачем им впрягаться за Украину, если 73% (семдесят три процента выбрали верховного, который войну в упор не видел, да и сейчас гордится "полномасштабной" войной, к которой привело его бестолковое руководство (точнее его полное отсутствие по причине бесконечных отпусков)? Они все видят что творится у нас, когда война кому коттедж и машин полный гараж, а кому за похороны единственного ребенка заплатить нечем...
показати весь коментар
10.02.2023 11:39 Відповісти
Що б ви вже договорилися до втрати голосу до кінця свого життя!
показати весь коментар
10.02.2023 13:36 Відповісти
 
 