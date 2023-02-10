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У СІЗО РФ помер кримський політв’язень Гафаров

Український політв’язень у "справі Хізб ут-Тахрір" Джеміль Гафаров помер у СІЗО Новочеркаська (РФ).

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Щойна надійшла сумна звістка - в СІЗО міста Новочеркаськ (росія) помер 60-річний політв'язень, бранець Кремля Джеміль ГАФАРОВ, раніше засуджений російськими судами до 13 років позбавлення волі. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким Джеміля ГАФАРОВА, його друзям та соратникам", - йдеться в повідомленні.

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У СІЗО РФ помер кримський політв’язень Гафаров 01

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