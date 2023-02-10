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допомога (7869) Сінгапур (69) Україна (5684) гуманітарна допомога (962) Зеленко (75)

Україна отримала гуманітарну допомогу із Сінгапуру: швидкі та пожежні машини, рятувальне обладнання, міношукачі та медичні товари

допомога

До України прибув черговий пакет гуманітарної допомоги з Сінгапуру, який включає автомобілі швидкої допомоги та пожежні машини, рятувальне обладнання, міношукачі та медичні товари.

Про це повідомила посол України в Сінгапурі Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пакет гуманітарної допомоги з 9 машин швидкої допомоги, 2 пожежних машин, протипожежного захисного спорядження, рятувального обладнання, міношукачів, медичних товарів прибув до України, щоб допомогти захистити та врятувати життя. Дякую, Сінгапур", - йдеться в дописі. 

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10.02.2023 11:42 Відповісти
Плісянві, як і їх вчитель каломойський та лідер ВАЗеленський, вдавляться за копійку. А ось чужі здобутки привласнити, це про них.
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10.02.2023 11:46 Відповісти
Щиро дякуємо Сінгапуру за їх підтримку та допомогу.
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10.02.2023 11:47 Відповісти
Следим за руками , зеленожопые Кириллов Тимошенок один мешок выпустили , а еще один мешок в запасе .
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10.02.2023 11:51 Відповісти
А що сінгапурці з міношукачами робили, там же нема ні поля ні лісу в Сінгапурі?
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10.02.2023 11:54 Відповісти
Мабуть виготовляли та продавали. Чи це - дивина?
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10.02.2023 12:05 Відповісти
Виготовляли? У Сінгапурі? Там максимум лейбу на товар можуть приклеїти. Виробництво зникло вже давно. Тільки розробка технологій у різних галузях.
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10.02.2023 12:09 Відповісти
В промышленности Сингапура основное значение имеют такие отрасли, как нефтепереработка, выплавка олова, электронное и электротехническое машиностроение, судостроение и судоремонт, текстильная промышленность, оптическая, переработка каучука. (с)
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10.02.2023 12:26 Відповісти
 
 