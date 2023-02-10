Мешканцю Ізюмщини, під час окупації працював у поліції загарбників, повідомлено про підозру, - прокуратура

Мешканець смт Борова на Харківщині під час окупації працював "поліцейським".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Прокурори заочно повідомили про підозру 30-річному мешканцю Харківщини за добровільне зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території.

"За даними слідства, під час окупації російськими військовими смт Борова Ізюмського району місцевий мешканець пішов на співпрацю із загарбниками. Так, чоловік добровільно обійняв посаду "полицейского" у так званій "народной полиции". Колаборант патрулював території смт Борова та доставляв затриманих осіб до псевдоправоохоронного органу", - повідомили у прокуратурі.

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