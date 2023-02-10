Сили ППО збили 1 крилату ракету та 1 "шахед" над Хмельниччиною, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури

Сьогодні, 10 лютого, окупанти атакували Хмельниччину.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гамалій, передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, в Хмельницькій області наші сили ППО збили 1 крилату ракету та 1 шахед.

Але, на жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади.



Пожежа ліквідована, постраждалих нема. Матеріальні збитки підраховуються", - йдеться в повідомленні.

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