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Сили ППО збили 1 крилату ракету та 1 "шахед" над Хмельниччиною, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури

ппо

Сьогодні, 10 лютого, окупанти атакували Хмельниччину.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гамалій, передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, в Хмельницькій області наші сили ППО збили 1 крилату ракету та 1 шахед.

Але, на жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади.

Пожежа ліквідована, постраждалих нема. Матеріальні збитки підраховуються", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували дронами об’єкт критичної інфраструктури на Хмельниччині. ФОТО

Автор: 

крилаті ракети (1073) ППО (3206) Хмельниччина (914) Хмельницький (409) дрони (4739)


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Данілов , твій вихід...
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10.02.2023 12:02 Відповісти
Ну, тобто, перемога...
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10.02.2023 12:04 Відповісти
Ну нарешті на Хмельниччині почали збивати, а то кожного обстрілу прильоти.
І сьогодні на жаль теж
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10.02.2023 14:02 Відповісти
 
 