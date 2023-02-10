Міноборони Молдови підтверджує порушення повітряного простору країни російською ракетою
У Міністерстві оборони Молдови підтвердили інформацію про порушення повітряного простору країни російською ракетою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
"Відповідальні структури установи о 10:18 виявили ракету, яка перетнула повітряний простір Республіки Молдова над містом Мокра Придністровського регіону, а згодом над містом Косеуць Сороцького району, прямуючи в бік України", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони Молдови зазначили, що у співпраці з відповідальними структурами країни уважно стежать за ситуацією в регіоні та рішуче засуджують порушення повітряного простору Республіки Молдова.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що дві російські ракети перетнули повітряний простір Румунії та Молдови.
Будь ласка, зачекайте...
А там "петріоти"...
Але там і залишився....
на Румынией сомневаюсь и очень
в Девеселу стоят Пэтриоты уже много лет поставленные от NATO
если бы что залетела забили мгновенно не сомневайся!!
а вот почему украинская ПВО не сбила или что там еще произошло??
ведь ракеты наверняка выпущены с Чёрного моря
и пролетели сотни километров пока дошли до Молдовы
почему не сбила Украинская ПВО????
когда кацапы пускают по нас ракеты с Чёрного моря, они пролетают сотни километров пока доходят до Киева. И иногда они попадают даже по центру.
так почему их не сбивает Украинская ПВО????
ДумайТе!
и если надо еще пожгут
не сомневайся
к чему твой сарказм пацан?????
не сбили ракеты на полете к берегу???
ведь наверняка выпущены с ракетоносителей с Чёрного моря
и летели сотни километров - могли свободно засечь и сбить!!
и самый короткий путь это объединение с Румынией!!
и так оно и будет