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Молдова (2013) ракети (3924)

Міноборони Молдови підтверджує порушення повітряного простору країни російською ракетою

ракета,рф

У Міністерстві оборони Молдови підтвердили інформацію про порушення повітряного простору країни російською ракетою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Відповідальні структури установи о 10:18 виявили ракету, яка перетнула повітряний простір Республіки Молдова над містом Мокра Придністровського регіону, а згодом над містом Косеуць Сороцького району, прямуючи в бік України", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони Молдови зазначили, що у співпраці з відповідальними структурами країни уважно стежать за ситуацією в регіоні та рішуче засуджують порушення повітряного простору Республіки Молдова.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що дві російські ракети перетнули повітряний простір Румунії та Молдови.

Також читайте: У повітряному просторі Молдови зафіксовано російську ракету, - Кім

Міноборони Молдови підтверджує порушення повітряного простору країни російською ракетою 01

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Топ коментарі
+12
"підтверджуємо: нас ви#бали в сраку. дуже дякуєм."
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10.02.2023 12:06
+10
а Румунії? над ними теж ніби пролетіло. але ж нє... нато не буде ескалювати аж поки Капітолій не розфугачать
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10.02.2023 12:09
+8
Треба було нашим збити над придністров'ям і спостерігати за зарєвом з пердаків...
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10.02.2023 12:05
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Треба було нашим збити над придністров'ям і спостерігати за зарєвом з пердаків...
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10.02.2023 12:05 Відповісти
А ти помітив, що наше ппо цього разу якось проспало цю атаку, нє?
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10.02.2023 12:07 Відповісти
Ну у нас позбивали все...
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10.02.2023 12:09 Відповісти
А у нас ні.
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10.02.2023 12:17 Відповісти
Але ж Одеса - збито усе
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10.02.2023 12:38 Відповісти
Ви дуже близькі до істини.
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10.02.2023 12:12 Відповісти
Ваше проспало. Повітряні сили України упішно атакували скупчення вашої техніки під Углєдаром.
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10.02.2023 12:12 Відповісти
100%. Десь над Колбасною.
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10.02.2023 12:08 Відповісти
І шо
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10.02.2023 12:05 Відповісти
Рішуче засуджують? Навіть посла не викликали на ковер?
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10.02.2023 12:06 Відповісти
"підтверджуємо: нас ви#бали в сраку. дуже дякуєм."
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10.02.2023 12:06 Відповісти
Ні. "Дуже засуджуєм" ))))
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10.02.2023 12:24 Відповісти
а Румунії? над ними теж ніби пролетіло. але ж нє... нато не буде ескалювати аж поки Капітолій не розфугачать
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10.02.2023 12:09 Відповісти
"Міністерство оборони Румунії не підтверджує інформацію про проліт російської ракети над територією країни."
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10.02.2023 12:49 Відповісти
Там , в Бухаресті хтось розповідав про гордих нащадків римлян?! Ага-ага...
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10.02.2023 14:00 Відповісти
Повітряні сили наполягають: ППО України зафіксувала проліт 2 ракет РФ над Румунією https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/10/7388805/
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10.02.2023 15:01 Відповісти
И дальше то что?
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10.02.2023 12:11 Відповісти
У них ракеты над головою летаю ( Молдова и страна НАТО Румыния ), а им пох. Сцыкуны. Вопрос в другом - у нас эти ракеты сбили? Или это они ******* в западных областях?
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10.02.2023 12:12 Відповісти
У них банально нема чим. Усе старе, рядяньске і немодернізоване стягнули до Кишинева. Це "ОСИ" і батарея С125.
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10.02.2023 12:18 Відповісти
Ракети над Румунією пролітали.
А там "петріоти"...
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10.02.2023 12:25 Відповісти
Ракета там дуже на короткий час в Румунію заскочила, а потім вийшла, а от над Молдовою була з 10.18 до 10.33...
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10.02.2023 13:47 Відповісти
У Румынии страны НАТО нет ПВО?)
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10.02.2023 12:28 Відповісти
Мова йшла про Молдову. Чому не була вражена ракета над теріторією Румунії- фантазувати не буду.
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10.02.2023 12:31 Відповісти
Ракета там дуже на короткий час в Румунію заскочила, а потім вийшла, а от над Молдовою була з 10.18 до 10.33...
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10.02.2023 13:48 Відповісти
російський винищувач теж був "короткий час" над теріторією Туреччини.
Але там і залишився....
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10.02.2023 14:09 Відповісти
Ну все-таки він не 2 хв там був...
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10.02.2023 14:15 Відповісти
Над Молдовой возможно пролетели и не сбили
на Румынией сомневаюсь и очень
в Девеселу стоят Пэтриоты уже много лет поставленные от NATO
если бы что залетела забили мгновенно не сомневайся!!
а вот почему украинская ПВО не сбила или что там еще произошло??
ведь ракеты наверняка выпущены с Чёрного моря
и пролетели сотни километров пока дошли до Молдовы
почему не сбила Украинская ПВО????
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10.02.2023 14:40 Відповісти
вы не поверите.
когда кацапы пускают по нас ракеты с Чёрного моря, они пролетают сотни километров пока доходят до Киева. И иногда они попадают даже по центру.
так почему их не сбивает Украинская ПВО????
ДумайТе!
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10.02.2023 22:42 Відповісти
Молодова також просить у заходу ППО, тому що крім декількох "Ос", та С 125, які певно встановили під Кишиневом, більш нічого на озброєнні немає.
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10.02.2023 12:15 Відповісти
А що у малдаванів є міністерство оборони😃
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10.02.2023 12:21 Відповісти
Міністерство є, оборони немає
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10.02.2023 12:47 Відповісти
Причому, схоже, не лише у Молдови, але й Натівської Румунії
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10.02.2023 12:48 Відповісти
Молдаване еще 1992 жгли голыми руками танки 14- ой армии в приднестроьве
и если надо еще пожгут
не сомневайся
к чему твой сарказм пацан?????
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10.02.2023 14:42 Відповісти
сарказм почему вы ракету над собой не сбили?
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10.02.2023 22:43 Відповісти
Молодці молдовани читають Цензор.
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10.02.2023 12:22 Відповісти
МО Румунії заявило,що ніяка ракета над їх територією НЕ пролітала!..що і варто було очікувати))
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10.02.2023 12:44 Відповісти
На лицо полный развал армии как и в Германии.
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10.02.2023 13:11 Відповісти
Молдова не Туреччина😋, та одразу дали московітам по рилу!!
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10.02.2023 13:37 Відповісти
А чего тогда
не сбили ракеты на полете к берегу???
ведь наверняка выпущены с ракетоносителей с Чёрного моря
и летели сотни километров - могли свободно засечь и сбить!!
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10.02.2023 14:44 Відповісти
вы тупой?
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10.02.2023 22:45 Відповісти
Значит правильно делает Санду что ведет переговоры о скорейшем присоединении Молдовы к НАТО
и самый короткий путь это объединение с Румынией!!
и так оно и будет
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10.02.2023 14:46 Відповісти
 
 