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візит (1489) Зеленський (22389) обстріл (27045) Матті Маасікас (134)

П’ятничний обстріл з боку РФ - реакція на поїздку Зеленського до Європи, - Маасікас

маасікас

Масованих ракетний удар Росії по території України вранці 10 лютого схожий на реакцію Кремля на успішний візит Зеленського до європейських столиць.

Про це пише у твіттері голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Масовані авіаудари по всій Україні з самого ранку. Ніби реакція на дуже успішні візити Володимира Зеленського до європейських столиць протягом останніх днів, де його приймали як члена сім'ї. Як і у випадку з попередніми подібними ударами, немає жодного шансу зламати рішучість українців" - написав він.

Читайте: Більшість країн світу давно списали нинішнє російське керівництво з рахунків, - Зеленський

Як повідомляв Цензор.НЕТ, російські ракети під час обстрілу перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Повітряні сили України могли б збити їх, але не стали робити цього з урахуванням ризиків для населення іноземних держав.

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Топ коментарі
+11
Сколько можно уже придумывать этот бред. Все пытаются привязать агрессию кацапстана к каким-то событиям, логику найти... Зачем вы ищете логику в действиях маньяка? Ее нет! Не было бы одного события - было бы другое, а обстрел был бы по-любому!
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10.02.2023 12:38
+9
А до етого рашисты не обстреливали украинские города? Все стараются обяснить росийский фашизм какими то провокациями. Вместо того чтобы признать рашистов неадекватными фашистами нападающих без причины.
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10.02.2023 12:44
+7
Пох на кацапську "реакцію" - яка реакція на " реакцію" - знов сльозно-сопливий відосік і "ракети вже закінчуються..." ?
З.І. Де ті підводні дрони, на які вся країна збирала і де ті бпла на 1000 км ...
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10.02.2023 12:50
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Це все куйня. Може і приурочили, але наліт був немінучим. Строки ролі не грають. Далі буде.
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10.02.2023 12:38 Відповісти
Совпадение?
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10.02.2023 12:59 Відповісти
Болотним мавпам надзвичайно тяжко вивчити українську мову, в силу їх розумового обмеження.
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10.02.2023 13:30 Відповісти
Сколько можно уже придумывать этот бред. Все пытаются привязать агрессию кацапстана к каким-то событиям, логику найти... Зачем вы ищете логику в действиях маньяка? Ее нет! Не было бы одного события - было бы другое, а обстрел был бы по-любому!
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10.02.2023 12:38 Відповісти
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10.02.2023 12:41 Відповісти
А до етого рашисты не обстреливали украинские города? Все стараются обяснить росийский фашизм какими то провокациями. Вместо того чтобы признать рашистов неадекватными фашистами нападающих без причины.
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10.02.2023 12:44 Відповісти
Пох на кацапську "реакцію" - яка реакція на " реакцію" - знов сльозно-сопливий відосік і "ракети вже закінчуються..." ?
З.І. Де ті підводні дрони, на які вся країна збирала і де ті бпла на 1000 км ...
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10.02.2023 12:50 Відповісти
Не доповіли тобі?
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10.02.2023 13:33 Відповісти
гіпотетично все буде.., от тільки Коли і чи буде..
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10.02.2023 14:18 Відповісти
Чушь повна.
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10.02.2023 13:06 Відповісти
А где обратная реакция Евросоюза . Что орки уже купили билет на олимпиаду ?
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10.02.2023 13:16 Відповісти
Тобто він може якось підтвердити, що без візиту Вови обстрілів би не було? Рілі?
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10.02.2023 13:32 Відповісти
Мислячі мешканці болотної імперії, яких меншість, не розуміють логіки і цілей "спецоперации", бо це звичайна помста недопалка за те, що його українці назвали пуйлом.
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10.02.2023 13:36 Відповісти
Є мета-знищення держави, якщо не вдалося захопити шляхом капітуляції..Навіщо дійсно з чимось пов'язувати??Обстріли і були, і є, і будуть, нажаль!До тих пір, пока світ не буде "дурняшку" корчити та затягувати..Нафту-газ-керогаз смокчать..разом із зерном..То якщо немає бажання допомогти в знищені ворога, про що мова взагалі..Набридли вже ці підтанцьовування та сцикотість..
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10.02.2023 13:46 Відповісти
Херня яка. От сидять вони і чекають якогось приводу. А не дочекались би, то й сконали б від чекання.
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10.02.2023 15:39 Відповісти
 
 