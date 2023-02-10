П’ятничний обстріл з боку РФ - реакція на поїздку Зеленського до Європи, - Маасікас

Масованих ракетний удар Росії по території України вранці 10 лютого схожий на реакцію Кремля на успішний візит Зеленського до європейських столиць.

Про це пише у твіттері голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Масовані авіаудари по всій Україні з самого ранку. Ніби реакція на дуже успішні візити Володимира Зеленського до європейських столиць протягом останніх днів, де його приймали як члена сім'ї. Як і у випадку з попередніми подібними ударами, немає жодного шансу зламати рішучість українців" - написав він.

Читайте: Більшість країн світу давно списали нинішнє російське керівництво з рахунків, - Зеленський

Як повідомляв Цензор.НЕТ, російські ракети під час обстрілу перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Повітряні сили України могли б збити їх, але не стали робити цього з урахуванням ризиків для населення іноземних держав.