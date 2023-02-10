У Львівській області на дорогу впала російська ракета, трасу Київ-Чоп перекрито, - ОВА

У Львівській області біля населеного пункту Кізлів впала та не розірвалася ворожа ракета, перекрили рух на автодорозі Київ Чоп.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"У Золочівському районі, неподалік села Кізлів, ракета окупантів впала біля автобусної зупинки. Не зірвалася. Надзвичайники працюють над її знешкодженням. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.

Голова ОВА зазначив що, патрульні скеровують автомобілі, які прямують з Києва, через населені пункти Буськ та Красне. Транспортні засоби, що їдуть у напрямку столиці, патрульні скеровують через населений пункт Великосілки, на автодорогу Тернопіль — Львів — Рава-Руська.

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