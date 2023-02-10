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Львівщина (2294) обстріл (27045) ракети (3924) Козицький (125)

У Львівській області на дорогу впала російська ракета, трасу Київ-Чоп перекрито, - ОВА

ракета

У Львівській області біля населеного пункту Кізлів впала та не розірвалася ворожа ракета, перекрили рух на автодорозі Київ Чоп.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"У Золочівському районі, неподалік села Кізлів, ракета окупантів впала біля автобусної зупинки. Не зірвалася. Надзвичайники працюють над її знешкодженням. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих нема", - йдеться в повідомленні. 

Голова ОВА зазначив що, патрульні скеровують автомобілі, які прямують з Києва, через населені пункти Буськ та Красне. Транспортні засоби, що їдуть у напрямку столиці, патрульні скеровують через населений пункт Великосілки, на автодорогу Тернопіль — Львів — Рава-Руська.

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Топ коментарі
+11
"Не зірвалася" село неасфальтоване
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10.02.2023 12:46
+9
Надо послать её назад. Пущай домой летит.
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10.02.2023 12:52
+6
она устала
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10.02.2023 12:55
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может они думают что на дороге стоят Грипены )
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10.02.2023 12:41 Відповісти
она устала
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10.02.2023 12:55 Відповісти
"Не зірвалася" село неасфальтоване
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10.02.2023 12:46 Відповісти
та село якраз заасфальтоване )))

то дєрєвня
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10.02.2023 13:05 Відповісти
Это видно та ,что через Молдову и Румынию пролетела спокойно. А чего не сбили? Хорошо,что хоть не рванула.
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10.02.2023 12:48 Відповісти
Посмотрим когда проведут расследование, может как раз та что через Румынию и упала и была муляжом ,тупо без начинки боевой части ,ведь орки любят подобные провокации по отношению к НАТО ,по крайней мере с самолётами однажды над Турцией СУ-34 долетался
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10.02.2023 12:58 Відповісти
Після цього я перший раз поїхав до Туреччини)))
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10.02.2023 17:27 Відповісти
Так може саме й збили.
Ми ж не знємо, куди саме вона була спрямована.
Кацапи тупі, али зривать автобусну зупинку біля селища Кізлів навряд чи було в їхніх планах.
Не всі ракеті вибухають, навіть коли їх збивають.
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10.02.2023 13:06 Відповісти
Old Soviet military maps from the 80s also possible
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10.02.2023 13:29 Відповісти
Надо послать её назад. Пущай домой летит.
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10.02.2023 12:52 Відповісти
Так, тільки для цього потрібен носій корабель або літак ТУ-95, в залежності від типу ракети, до речі у нас стояли на озброєнні, але їх успішно просрали при кучме , юле та пустовойтенко
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10.02.2023 13:06 Відповісти
Можливе також використання повітряної кулі. Але це не точно 😆
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10.02.2023 13:16 Відповісти
Что скажут юристы? Запуск ракеты в Москву с только визитками Яроша в боевой части является ли эскалацией? Являются ли в этом случаи москвичи со взорванными пуканами жертвами войны?
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10.02.2023 13:09 Відповісти
Цікава дата виробництва. Якщо з нових, то це добрий знак.
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10.02.2023 13:13 Відповісти
и новых и старых но не точных
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10.02.2023 16:07 Відповісти
Может просто без боевой части? Иммитационная или какими они там ранее стреляли, для перегрузки ПВО.
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10.02.2023 13:22 Відповісти
Якщо це та що над Румунією - то скоріш за все без бойової частини. Бо вони просто так на землю не падають, механізм самознищення мав спрацювати. Ну, або вона настільки погано зроблена, на колінах, що теж можливо...
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10.02.2023 13:36 Відповісти
Просто по дороге молдавского вина подхватила... и устала.
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10.02.2023 15:28 Відповісти
Солярка закінчилась
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10.02.2023 14:00 Відповісти
Hmmm ... found it on cards.

Nothing there: Trafos, Bridges, Airport, Port, Train Station, etc.

But in the middle of main road traffic roads;
therefore probably a test for a nu-clear attack.
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10.02.2023 14:55 Відповісти
Прилегла отдохнуть. Кажется блоков управления калибров в последнее время собирает из бытовой разсыпухи от Али. Вот они по дороге от ускорения и переохлаждения устаёт.
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10.02.2023 15:26 Відповісти
По траэктории полета не долетела километров 35 до Добротворской ТЭС.
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10.02.2023 17:08 Відповісти
це що ракети з аліекспрес? окупанти убиванти. нема пояснення. нема прощення. орда кончена. ідіоти
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13.03.2023 00:56 Відповісти
 
 