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Є влучання в об’єкти енергетики в шістьох областях, найгірша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях, - Галущенко
10 лютого російські загарбники здійснили чергову масовану ракетну та дронову атаки на об’єкти енергетики України.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях. Запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах. Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях", - йдеться в повідомленні.
Галущенко зазначив, що завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України. Енергетики працюють нон-стоп над відновленням енергопостачання.
Топ коментарі
+23 Alex_Dimitrov
показати весь коментар10.02.2023 13:07
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+13 Leon Renk bcc9a743
показати весь коментар10.02.2023 12:54
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- Па баевой технике сцыкотно - атветить может! А на трактора мы в абиде - весь мир хахочет, как крестьяне нашу патерянную технику "укропам" буксируют!
В труху.
Раньше такого не видел, а тут минимум 1 турбина уничтожена, что с остальными непонятно..
СБУ та ДБР підрахує причини та наслідки дій чи бездіяльності Шмигаля!!