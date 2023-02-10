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Новини Агресія Росії проти України
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ракети (3924) енергетика (2479) атака (314) Галущенко (503) дрони (4292)

Є влучання в об’єкти енергетики в шістьох областях, найгірша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях, - Галущенко

пожежа,енергетика

10 лютого російські загарбники здійснили чергову масовану ракетну та дронову атаки на об’єкти енергетики України.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях. Запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах. Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях", - йдеться в повідомленні. 

Галущенко зазначив, що завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України. Енергетики працюють нон-стоп над відновленням енергопостачання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури, що призвело до перебоїв, - "Укренерго"

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Топ коментарі
+23
По Харькову и Запорожью 35 штук С-300 которые наше ПВО перехватить не может врубили, плюс еще утром добавили немного, поэтому и проблемы. И попали в Хмельницком это да. За сим все "успехи" от очередного массированного удара и закончились. Слава ЗСУ и отдельно - ПВО молодцы.
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10.02.2023 13:07
+17
У мене світло поки що є. Раби крутять генератор.
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10.02.2023 12:50
+13
Так ти кацапів наловив в рабство?...))...
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10.02.2023 12:54
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У мене світло поки що є. Раби крутять генератор.
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10.02.2023 12:50 Відповісти
Так ти кацапів наловив в рабство?...))...
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10.02.2023 12:54 Відповісти
Кривавий Пастор підігнав свого часу.
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10.02.2023 13:08 Відповісти
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11.02.2023 08:58 Відповісти
- Послушайте! А какого хрена вы по тракторам бьёте в Украине, а не по боевой технике?
- Па баевой технике сцыкотно - атветить может! А на трактора мы в абиде - весь мир хахочет, как крестьяне нашу патерянную технику "укропам" буксируют!

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10.02.2023 14:07 Відповісти
а в мене в 13.00 здохнуть..
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10.02.2023 12:54 Відповісти
набирайте воду. у нас уже предупредили. Кроп.
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10.02.2023 13:05 Відповісти
По Харькову и Запорожью 35 штук С-300 которые наше ПВО перехватить не может врубили, плюс еще утром добавили немного, поэтому и проблемы. И попали в Хмельницком это да. За сим все "успехи" от очередного массированного удара и закончились. Слава ЗСУ и отдельно - ПВО молодцы.
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10.02.2023 13:07 Відповісти
Кривой Рог было несколько прилетов.
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10.02.2023 13:18 Відповісти
Разрушен машинный зал ТЭС, есть даже фото с мета.
В труху.

Раньше такого не видел, а тут минимум 1 турбина уничтожена, что с остальными непонятно..
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10.02.2023 13:51 Відповісти
В Бурштинську так само прилітало десь два обстріли тому, може ще й навіть з більшими пошкодженнями.
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10.02.2023 15:18 Відповісти
Я якраз ішов у СІЛЬПУ коли бахнуло ще 3 рази десь позаду. Постояв трохи і продовжив іти в магазин. Наша СІЛЬПА у підвальному приміщенні як сховище.
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10.02.2023 13:13 Відповісти
чого тебе у Сільпо носило о п'ятій ранку?! воно ж закрито.
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10.02.2023 13:37 Відповісти
Це була ще одна серія вибухів десь в 9.30.
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10.02.2023 14:33 Відповісти
В нас як тривога, всі супермаркети закриті. В магазинчиках тільки за кеш, бо оштрафують продавців на 8 500 грн.
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10.02.2023 14:08 Відповісти
Шмигаль з «мудрими міністрами» проплямкав виконання положень ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період", питання до нього, свідомо чи по команді з телефону…
СБУ та ДБР підрахує причини та наслідки дій чи бездіяльності Шмигаля!!
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10.02.2023 13:34 Відповісти
галущенко шарит в энергетике, как четыреждыуклонившийся зеленгский со своими шпионами шарит в ВСУ
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10.02.2023 13:46 Відповісти
Що це нон-стоп? Може це постійно, або цілодобово, або безперервно, або невпинно, безперестанку, невідривно? Невже українська мова така бідна що потрібно користуватися перекрученими з інших мов словами?
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11.02.2023 04:18 Відповісти
Ось турбуюся я : як там - в Запорізький області батьки президента боневтіка.
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11.02.2023 08:44 Відповісти
 
 