На Херсонщині виявили поховання двох людей, які загинули від російських обстрілів, - поліція

У Чорнобаївській громаді Херсонської області правоохоронці виявили поховання двох людей, які загинули під час окупації регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонської області.

"Під час проведення стабілізаційних заходів у Чорнобаївській громаді на території приватного домоволодіння працівники поліції виявили поховання 80-річної жінки. Попередньо встановлено, що вона загинула на початку жовтня минулого року внаслідок артилерійського обстрілу населеного пункту військами РФ", - йдеться в повідомленні.

Також поліцейські у цій же громаді виявили поховання 45-річного жителя, який загинув у червні минулого року внаслідок артилерійського обстрілу населеного пункту російською армією.

У Великоолександрівській селищній громаді на острівку біля річки місцеві жителі виявили скелетоване тіло людини. Особу загиблого встановили. Ним виявився 46-річний місцевий житель, який зник наприкінці літа у період окупації селища, коли пішов на риболовлю і не повернувся.

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