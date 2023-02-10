Мішель про сьогоднішній обстріл: ЄС ще більше прискорить забезпечення України військовою технікою, зокрема засобами ППО
Президент Європейської ради Шарль Мішель після сьогоднішнього обстрілу України заявив, що тактика РФ не зупинить ЄС у допомозі Україні.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Невибіркові атаки Росії на українські міста є воєнними злочинами. Ця терористична тактика не зупинить ні Україну, ні її партнерів. ЄС та його держави-члени підтримують Україну та всіх українців. І ще більше прискорять забезпечення військовою технікою, зокрема засобами протиповітряної оборони", - наголосив він.
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Мишель, май белль...