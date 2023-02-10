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Мішель про сьогоднішній обстріл: ЄС ще більше прискорить забезпечення України військовою технікою, зокрема засобами ППО

мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель після сьогоднішнього обстрілу України заявив, що тактика РФ не зупинить ЄС у допомозі Україні.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Невибіркові атаки Росії на українські міста є воєнними злочинами. Ця терористична тактика не зупинить ні Україну, ні її партнерів. ЄС та його держави-члени підтримують Україну та всіх українців. І ще більше прискорять забезпечення військовою технікою, зокрема засобами протиповітряної оборони", - наголосив він.

Читайте: Україна є ближчою до ЄС, ніж будь-коли. Ви стали нашим щитом, - Мішель

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Забезпечте ППО країну НАТО-Румунію.
Та окулярами їхнє Мінистерство Оборони...
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10.02.2023 13:17 Відповісти
(зворушено):
Мишель, май белль...
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10.02.2023 13:19 Відповісти
Украина в роли боксерской груши для выматывания рассейского боксера... Ну надеюсь, вы ж потом добьёте этого вымотанного боксёра? Чтобы это все не зря было...
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10.02.2023 13:20 Відповісти
Куди ж ще швидше!)
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10.02.2023 17:01 Відповісти
 
 