Мішель про сьогоднішній обстріл: ЄС ще більше прискорить забезпечення України військовою технікою, зокрема засобами ППО

Президент Європейської ради Шарль Мішель після сьогоднішнього обстрілу України заявив, що тактика РФ не зупинить ЄС у допомозі Україні.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Невибіркові атаки Росії на українські міста є воєнними злочинами. Ця терористична тактика не зупинить ні Україну, ні її партнерів. ЄС та його держави-члени підтримують Україну та всіх українців. І ще більше прискорять забезпечення військовою технікою, зокрема засобами протиповітряної оборони", - наголосив він.

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