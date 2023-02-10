Енергетики подали на НКРЕКП до суду через звинувачення за відключення під час війни
Енергетики компанії ДТЕК Мережі оскаржили в суді звинувачення НКРЕКП за відключення світла в умовах війни і руйнування 50% енергосистем.
Про це повідомляє ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
Енергетики надали Регулятору всі пояснення, однак Національна комісія не врахувала їх, як і не врахувала складну ситуацію з електропостачанням регіонів через російські атаки.
У ДТЕК наголосили, що компанія робить усе можливе, щоб захисти честь і репутацію енергетиків, які з початку війни фактично цілодобово відновлюють зруйновану Росією інфраструктуру.
Енергетики ДТЕК докладають надзусиль для того, аби в умовах війни та постійних атак терористів на енергооб’єкти споживачі мали стабільне електропостачання та рівномірні графіки відключень.
Топ коментарі
+7 Kindrat74
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+5 Alex Smith bb5fe51c
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+4 Alex Smith bb5fe51c
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Будь ласка, зачекайте...
1. В нас війна 9 років, що вони зробили, щоб убезпечити структуру енергетики України?????
2. Де гроші за е/е яке оплачувало населення....
3. Де почитати про загальні (підсумкові) використання електроенергії регіонами, якщо не має, чому до цих пір не виміряні? напевно, щоб не було видно, що є "особливі" лінії (за кордон, "деяким" не виключають е/е)
і т.д.
ахметка генерацію отримав майже за спасибі, але під інвестиційні зобов'язання.
і які були інвестиції? окрім ремонтів офісів...
але місцями в Броварах світло не вимикали або вимикали на 2-3 години (і це я не про лікарню...), а місця вмикали на 0,5-1 годину на добу.
тому скарг було... і в енергонагляд, і в НКРЕКП...