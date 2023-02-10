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суд (11492) ДТЕК (1946) НКРЕКП (1808) відключення світла (1021)

Енергетики подали на НКРЕКП до суду через звинувачення за відключення під час війни

дтек

Енергетики компанії ДТЕК Мережі оскаржили в суді звинувачення НКРЕКП за відключення світла в умовах війни і руйнування 50% енергосистем.

Про це повідомляє ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

Енергетики надали Регулятору всі пояснення, однак Національна комісія не врахувала їх, як і не врахувала складну ситуацію з електропостачанням регіонів через російські атаки.

У ДТЕК наголосили, що компанія робить усе можливе, щоб захисти честь і репутацію енергетиків, які з початку війни фактично цілодобово відновлюють зруйновану Росією інфраструктуру.

Енергетики ДТЕК докладають надзусиль для того, аби в умовах війни та постійних атак терористів на енергооб’єкти споживачі мали стабільне електропостачання та рівномірні графіки відключень.

Також читайте: НКРЕКП оштрафувала вже 9 обленерго за відключення світла

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Топ коментарі
+7
Навіщо брехня про 50%? Генерація - переважно АЕС. Вибула тільки Запорізька, АЛЕ - 6 млн. виїхало + непрацюючі підприємства. Ще одне питання: яка потреба вимикати світло вночі, коли споживання мінімальне? Питань досить багато, хоч і зрозуміло, що безперебійно працювати зараз все не може.
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10.02.2023 13:33
+5
****** ахметовская мразь бушует из за 1700 грн. Вас уродов с Облэнерго и укрэнерго убивать надо за беспредел,как кацапов.
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10.02.2023 13:46
+4
Потому что кругом одно вообще и предатели. Начиная с зелуп,и заканчивая рыгами даунецкими.
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10.02.2023 13:50
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Навіщо брехня про 50%? Генерація - переважно АЕС. Вибула тільки Запорізька, АЛЕ - 6 млн. виїхало + непрацюючі підприємства. Ще одне питання: яка потреба вимикати світло вночі, коли споживання мінімальне? Питань досить багато, хоч і зрозуміло, що безперебійно працювати зараз все не може.
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10.02.2023 13:33 Відповісти
Потому что кругом одно вообще и предатели. Начиная с зелуп,и заканчивая рыгами даунецкими.
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10.02.2023 13:50 Відповісти
Ворье
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10.02.2023 13:51 Відповісти
****** ахметовская мразь бушует из за 1700 грн. Вас уродов с Облэнерго и укрэнерго убивать надо за беспредел,как кацапов.
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10.02.2023 13:46 Відповісти
А зебилы небось заднюю дадут. Штрафы по 1.7 м давать надо было. И вообще забрать у этой гниды даунецкой все в госсобственность.
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10.02.2023 13:48 Відповісти
Там ще каламойша та григоришин.
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10.02.2023 17:18 Відповісти
В мене до цих ****** декілька запитань:
1. В нас війна 9 років, що вони зробили, щоб убезпечити структуру енергетики України?????
2. Де гроші за е/е яке оплачувало населення....
3. Де почитати про загальні (підсумкові) використання електроенергії регіонами, якщо не має, чому до цих пір не виміряні? напевно, щоб не було видно, що є "особливі" лінії (за кордон, "деяким" не виключають е/е)

і т.д.
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10.02.2023 13:55 Відповісти
ви навіть не на тому акцентуєте.
ахметка генерацію отримав майже за спасибі, але під інвестиційні зобов'язання.
і які були інвестиції? окрім ремонтів офісів...
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10.02.2023 14:12 Відповісти
не скажу за всі Бровари...
але місцями в Броварах світло не вимикали або вимикали на 2-3 години (і це я не про лікарню...), а місця вмикали на 0,5-1 годину на добу.
тому скарг було... і в енергонагляд, і в НКРЕКП...
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10.02.2023 14:09 Відповісти
Ага,звонили что у нас наша улица отключается ,а все остальное на ней с светом,мы отдуваться за остальных должны? В кривом роге у одних всегда вечером свет,а у других нету
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11.02.2023 02:24 Відповісти
 
 