По всій Україні знову оголошували повітряну тривогу: У Білорусі злетіли три літаки МіГ-31К (оновлено)
В Україні знову оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", з аеродрому Мачулищі злетіли три літаки МіГ-31К. Вони є носіями ракет "Кинджал".
Також у Білорусі злетів російський ДРЛО А-50У.
О 14:25 "Беларускі Гаюн" повідомив, що всі три МіГ-31К та ДРЛО А-50У пішли на посадку. Повітряну тривогу було скасовано.
Топ коментарі
+14 govtva
показати весь коментар10.02.2023 13:38
+10 Марина Нечаева b3f19746
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+7 Vi Wa
показати весь коментар10.02.2023 13:50
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влучили?
а що саме добивати?
упс...