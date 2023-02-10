По всій Україні знову оголошували повітряну тривогу: У Білорусі злетіли три літаки МіГ-31К (оновлено)

В Україні знову оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", з аеродрому Мачулищі злетіли три літаки МіГ-31К. Вони є носіями ракет "Кинджал".

Також у Білорусі злетів російський ДРЛО А-50У.

О 14:25 "Беларускі Гаюн" повідомив, що всі три МіГ-31К та ДРЛО А-50У пішли на посадку. Повітряну тривогу було скасовано.

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