Росія вдарила по Україні ракетами з кораблів у Чорному морі та стратегічних бомбардувальників Ту-95, - Повітряні сили

Для масового ракетного удару по Україні зранку 10 лютого Росія залучила три кораблі у Чорному морі та стратегічні бомбардувальники Ту-95.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"Противник почав атакувати Шахедами, промацуючи слабкі місця ППО. Крім Шахедів, також було випущено, за попередньою інформацією, 6 крилатих ракет Калібр, 5 із них було збито. Також збито 5 із 7 Шахедів.

Далі почалися атаки по всій Україні із літаків стратегічної авіації, із кораблів у Чорному морі. Були запущені крилаті ракети повітряного та морського базування.

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Три кораблі було залучено: ракетний катер, фрегат та підводний човен. Також залучили 8 літаків стратегічної авіації Ту-95. Волгодонськ та район Каспію – традиційні місця запуску крилатих ракет", - розповів Ігнат.