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Новини Агресія Росії проти України
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корабель (1593) ракети (3924) Чорне море (1617) Повітряні сили (2330) Ігнат (771)

Росія вдарила по Україні ракетами з кораблів у Чорному морі та стратегічних бомбардувальників Ту-95, - Повітряні сили

ракети

Для масового ракетного удару по Україні зранку 10 лютого Росія залучила три кораблі у Чорному морі та стратегічні бомбардувальники Ту-95.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"Противник почав атакувати Шахедами, промацуючи слабкі місця ППО. Крім Шахедів, також було випущено, за попередньою інформацією, 6 крилатих ракет Калібр, 5 із них було збито. Також збито 5 із 7 Шахедів.

Далі почалися атаки по всій Україні із літаків стратегічної авіації, із кораблів у Чорному морі. Були запущені крилаті ракети повітряного та морського базування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українська ППО могла збити російські ракети над Молдовою і Румунією, але не зробила це через загрози населенню, - Повітряні сили

Три кораблі було залучено: ракетний катер, фрегат та підводний човен. Також залучили 8 літаків стратегічної авіації Ту-95. Волгодонськ та район Каспію – традиційні місця запуску крилатих ракет", - розповів Ігнат.

Автор: 
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Топ коментарі
+12
Невже не можна якось ті кораблі дістати? Чи вони безкінечно будуть Україну бомбардувати?
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10.02.2023 13:56
+12
Без ответки это будет продолжаться бесконечно. Пожимание ручек за Западе не поможет против этих психопатов
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10.02.2023 14:02
+11
Будуть бомбардувати до тих пір поки їм не дадуть пи*зди. А коли це має статися, покищо невідомо.
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10.02.2023 14:01
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Невже не можна якось ті кораблі дістати? Чи вони безкінечно будуть Україну бомбардувати?
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10.02.2023 13:56 Відповісти
Будуть бомбардувати до тих пір поки їм не дадуть пи*зди. А коли це має статися, покищо невідомо.
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10.02.2023 14:01 Відповісти
Пишу вже втретє: від підконтрольної Україні території до нинішньої бази флоту кацапії в Чорному морі - новоросійська - 400 км, а до Керчі (в т.ч. мосту) - 300 км. Якби у нас були ракети (програму виготовлення яких зелені знищили), то проблема була б вирішена. А асфальт туди не долітає.
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10.02.2023 15:20 Відповісти
Можемо! Кацапський крейсер дістали.
А зараз не чіпаємо тому що це частина ''зернового коридору''. Зернотрейдери наживаються, а Україна втрачає інфраструктуру.
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10.02.2023 14:09 Відповісти
"зернотрейдери" - вивозять зерно, куплене у десятка тисяч агропідприємств, які платять податки і запралати сотням тисяч українців. Якщо б не вивозили - агропідприємства це зерно, скоріш за все, просто спалили, бо за зберігання - треба платити гроші, які беруться тільки від продажу зерна.

Тож ви написали відверту маніпулятивну дурню.
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10.02.2023 14:42 Відповісти
не пести кацапская морда
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10.02.2023 15:59 Відповісти
********
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10.02.2023 13:58 Відповісти
кто ? огласите весь список пжлстя

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10.02.2023 14:12 Відповісти
Чий Крим?
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10.02.2023 14:19 Відповісти
Без ответки это будет продолжаться бесконечно. Пожимание ручек за Западе не поможет против этих психопатов
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10.02.2023 14:02 Відповісти
The Show Must Go On
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10.02.2023 14:13 Відповісти
Чий Крим?
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10.02.2023 14:20 Відповісти
Український чи в тебе є сумніви ?
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10.02.2023 15:03 Відповісти
Є деякі сумніви, що ти не рашистський ІПСОшник.
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10.02.2023 16:07 Відповісти
если бы не мои 8 химиотерапий и 3 операции , я бы был уже на фронте , если не в курсе вспомни ВИКТОРА ПОГОДИНА , человека с которым мы плотно сотрудничали, и передавали на фронт множество плюшек для военных , а чем ты Уважаемый ,, патриот ,, отличился ? кроме таких дешовок ?
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10.02.2023 17:18 Відповісти
путлер капут и тогда шоу маст гоу он
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10.02.2023 16:00 Відповісти
Кучмо знищив 23 ту95, всі ту22, всі ракети для цих літаків. Коли ця гнида буде сидіти
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10.02.2023 14:35 Відповісти
Так ано в манаке и сидит.
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10.02.2023 15:51 Відповісти
а где ты был когда кучма передвал тушки? почему тогда молчал?
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10.02.2023 16:01 Відповісти
Пора уже очистить Черное море от рашистского металлолома.
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10.02.2023 15:07 Відповісти
Безнаказанность поощряет вседозволенность.
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10.02.2023 15:19 Відповісти
почему безнаказанность? ЗСУ сегодня очень даже наказали кацапье под Угледаром - разгромив всю атакующую колону
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10.02.2023 16:03 Відповісти
Территориальные воды 23 км... От Новороссийска до Херсона по прямой 450 км...Ширина Черного моря 560... НО они ж не от турецких берегов стреляют! ...Кто мне объяснит почему украинские ракеты не могут достать эти сраные корабли?
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10.02.2023 16:37 Відповісти
 
 